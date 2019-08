KRITISK: Peter Frølich. Foto: Høyre

Støre burde stått i stormen for politireformen

På lørdag erklærte Jonas Gahr Støre at han trekker støtten til sin egen politireform. Det er et useriøst velgerfrieri, men avdekker også noe langt mer alvorlig: Støre evner ikke å stå oppreist i saker som han innerst inne vet er riktige.

PETER FRØLICH, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Høyre

Politireformen har fått skylden for alt som er galt med norsk politi. Sannheten er at den er en helt nødvendig modernisering av politiet.

I 2013 hadde vi et virrvarr av ulike politidistrikt og operasjonssentraler. Politiet opererte ofte med ulikt utstyr, ulik praksis og ulike systemer. Mange politidistrikt kunne ikke håndtere avansert kriminalitet godt nok. Staten brukte store summer på lensmannskontorer som stort sett var stengt. Anmeldelser ble lagt i store papirbunker. Datasystemene stammet fra OL i 1994. Alt skal ikke svartmales, men Gjørvkommisjonen, 22. juli-komiteen og Politianalysen var tindrende klare: Politiet må reformeres.

Alle ansvarlige politikere kunne se at en stor endring var nødvendig.

Alle ansvarlige politikere skjønte også at dette ville bli upopulært. Veldig, veldig upopulært.

Arbeiderpartiet kunne vært rakrygget og modige. De kunne kjempet mot Senterpartiets populistiske spill, og støttet opp om en reform som har vært riktig og nødvendig fra dag 1. De valgte de motsatte: Ap startet reformen, stemte for den, og har deretter brukt hver eneste dag på å spenne bein på den. De har funnet små problemer og blåst dem opp for å skape et inntrykk av at alt går galt.

Hadia Tajik argumenter for eksempel med at Skien har fått 34 færre politistillinger de siste årene, og bruker dette som en av begrunnelsene for at Ap løper fra avtalen. At disse stillingene er fordelt til nabokommunene, men fortsatt jobber i og rundt Skien, og at Skiens politidistrikt faktisk har fått 80 flere politifolk siden 2013, skyves elegant under teppet. Så smålig og selektiv argumentasjon brukes altså for å trekke støtten til en av de viktigste strukturreformene i Norge.

Ap var en gang regnet som ørnen i norsk politikk, men opptrer nå som en gjeng værhaner.

Faktum er at 90 prosent av politireformen er en suksess:

Politiledelsen er slanket og forsterket. Det er færre politimestre, men de har klarere ansvar.

Fagmiljøene i hvert politidistrikt er bedre. Nå kan avansert kriminalitet etterforskes effektivt over hele landet. Særlig kriminalitet på nett, som barneovergrep, svindel, hets og trusler, etterforskes bedre.

Reformen har gjort det mulig å ansette flere i politiet. Hele 2800 nye årsverk er på plass siden 2013. Politireformen har også gjort det mulig å modernisere utstyr og biler.

Politiet starter etterforskninger raskere enn før. Hvis du ikke tror på ord fra en politiker, kan du høre på politiinspektør Helge Stave i et intervju med BT: «I etterforskningen […] ligger vi langt foran det vi ville ha gjort før reformen. Vi har etterforskningsleder døgnet rundt […] og strukturerte planer for etterforskningsberedskap». Han sier også at mye politiarbeid utføres raskere enn før, blant annet vitneavhør og innhenting av digitale spor.

Operasjonssentralene er større og kan håndtere akutte kriser bedre. Etter noen tekniske problemer i oppstarten er de nå i ferd med å bli eksempler som andre land kan lære av.

Politiet vil på sikt rykke ut raskere, fordi man nå måler utrykningstid og stiller krav om rask respons.

Hver kommune i Norge har en fast kontakt i politiet som skal drive forebyggende arbeid.

Når Ap nå trekker sin allerede kjølige støtte til reformen står vi igjen med et ganske vesentlig spørsmål: Hvilke av punktene over ønsker de å reversere? Min spådom: Ingenting av betydning, utover å love noen ekstra opposisjonsmillioner. Men det passet trolig godt med et slikt utspill 30 dager før valget når de stuper på meningsmålingene.

Samtidig må vi også være helt ærlige på at de siste 10 prosentene av reformen må justeres. Man kan ikke snu politi-Norge på hodet, og forvente at alt skal fungere 100 %. Kanskje trengs det litt ekstra tid for å gjennomføre reformen, og noen ting krever nok mer penger.

Det skal vi ordne. Dessverre blir det uten Støre og Ap på laget, som er mer opptatt av kortsiktige valgkampresultat. Jeg tror mangel på rak rygg vil straffe seg i det lange løp.

Publisert: 14.08.19 kl. 13:02

