Kommentar

Blodig oppgjør i Himalaya

Av Per Olav Ødegård

ANTI-KINESISK: Indere og tibetanere i eksil demonstrerer etter at minst 20 indiske soldater ble drept i kamper med kinesiske styrker på grensen mellom de to land. Foto: DIPTENDU DUTTA / AFP

I nattemørke, på en bratt fjellskrent i 4200 meters høyde, kjempet indiske og kinesiske soldater en nevekamp på liv og død. Noen styrtet ut i avgrunnen. Andre ble slått i hjel med køller utstyrt med piggtråd.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De blodige kampene fant sted ved den omstridte grensen mellom India og Kina som er over 3000 km lang. Det er et forvarsel om at det kan oppstå en større konflikt mellom verdens to mest folkerike nasjoner som begge har atomvåpen.

Samtidig er dette to store handelspartnere som har alt å vinne på å unngå en militær eskalering.

les også 20 indiske soldater drept i sammenstøt med Kina

Kina har anslagsvis 320 atomvåpen og India 150. Begge bruker enorme også ressurser på opprustning i konvensjonelle våpen. Bare USA bruker mer på forsvaret enn Kina. India er nummer tre på listen som Stockholm internasjonale fredsforskningsinstitutt (SIPRI) publiserte tidligere i vår. Indias spente forhold og rivalisering med både Pakistan og Kina er en av de største driverne for økte militærutgifter, ifølge seniorforsker ved SIPRI, Siemon T. Wezeman.

De to landene utkjempet en krig i disse grenseområdene i Himalaya i 1962. Krigen varte i en måned og en dag. 722 kinesere og 1383 indere ble drept og flere tusen ble såret. I 1996 ble India og Kina enige om at de ikke skulle finnes skytevåpen eller eksplosiver nærmere to km fra grensen. Derfor ble det i forrige uke et oppgjør på nevene, og med slagvåpen. Det er første gang siden 1975 at soldater er blitt drept på grensen.

India mistet minst 20 soldater. Tapstallet på kinesisk side er ukjent. I India får saken enorm oppmerksomhet i landets medier, mens Kina nøyer seg med kortfattede militære notiser.

Partene beskylder hverandre for kampene på grensen i forrige uke. India anklager Kina for å være ansvarlig for volden som oppsto, mens Beijing hevder India provoserte ved å gå inn på deres landområde. Samtidig vil begge land “kjøle ned” situasjonen, som det heter.

les også Farlig høyt konfliktnivå

Dette er to land som har ledere som gjerne fyrer opp nasjonalistiske følelser. Indias statsminister Narendra Modi er en hindunasjonalist. Kinas president Xi Jinping bruker nasjonalismen som ideologi ettersom de gamle kommunistiske idealer har falmet. Modi har et støtte fra et flertall av velgerne i det som ofte kalles verdens største demokrati. President Xi Jinping styrer ettpartistaten Kina på ubestemt tid. 1,4 milliarder kinesere har ikke noe valg.

Slike blodige sammenstøt ved en omstridt grense setter sinnene i kok. De nærmeste dagene vil vise om lederne kan og vil dempe gemyttene, og slik sørge for hindre en opptrapping av spenningen i Himalaya.

les også Her sprer viruset seg farlig fort på nytt

Forholdet mellom Kina og India blir ikke som før. Tre tiårs diplomatiske forsøk på å bygge et brukbart forhold er i spill. Det virker ikke som de to sidene snakker sammen, bare til hverandre, skriver Ravish Tiwari i The Indian Express.

Forholdet kan gå fra lav tillit til gjensidig mistenksomhet. Allerede i dag får en de mulighet til å snakke ut. De to lands utenriksministre møtes i Russland, India og Kina forumet. Russland har god forbindelse med de begge og har en interesse i å dempe motsetningene.

India og Kina konkurrerer på alt fra varehandel til forsvar og romfart. Om få år vil India passere Kina som verdens mest folkerike nasjon. India har en yngre og raskt voksende befolkning. De har også et enormt fattigdomsproblem. En av tre av verdens ekstremt fattige bor i India. Kinas sterke økonomiske vekst de siste tiårene har brakt flere hundre millioner ut av fattigdommen.

les også Coronaen forstyrrer verdensorden

India har to store handelspartnere, USA og Kina. Handelen med Kina er blitt mangedoblet siden årtusenskiftet, men India kjøper mye mer enn de selger til nabolandet i øst. India har den tredje største økonomien i Asia, etter Kina og Japan. Men fortsatt er Kinas økonomi fem ganger så stor som Indias

Etter kampene på grensen oppsto det demonstrasjoner flere steder i India med krav om boikott av kinesiske varer. En ledende talsmann for indiske myndigheter sier til Financial Times at landet gradvis vil redusere de økonomiske båndene til Kina. Det skal angivelig skje ved at myndighetene kansellerer planlagte offentlige prosjekter med kinesiske selskaper. I stedet skal New Delhi ønske å øke handel og det strategiske samarbeid med USA.

Ord står mot ord når det gjelder hvem og hva som utløste det blodige sammenstøtet i fjellene. Men for mange i India var dette en øyeåpner. Inderne oppfatter Kina som den aggressive part, ved at de ikke respekterte grenseavtaler og åpent viser militære kraft. Det samme inntrykk har flere av Kinas andre naboer i regionen. Den nye supermakt viser muskler og større selvsikkerhet. Det skjer i Sør-Kinahavet, i luftrommet og nå også i høyfjellet i Himalaya.

Publisert: 23.06.20 kl. 18:08

Les også

Fra andre aviser