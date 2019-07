SVARER PÅ STRESS-DEBATTEN: – Vi vil utfordre våre medsøstre til å rette fokus på det ene vi har full kontroll over, nemlig oss selv, skriver Line L Uppard og Signy Fardal. Foto: Privat / Truls Qvale

#Stressa2019 er diagnosen – men å skulke jobben er IKKE medisinen!

Vi får alle utdelt 24 timer i døgnet. Det er opp til hver og en av oss å disponere disse 24 timene slik at hverdagen går opp. Det betyr at vi for eksempel må si nei til venninnegjengens sommeravslutning og akseptere at en pakke kjeks gjør samme nytte som Toros langpanne på skoleavslutningen.

LINE L UPPARD og SIGNY FARDAL, partnere i Frontrow Consulting

Halvparten av norske kvinner sliter med å sovne på grunn av stress. En av tre kvinner sier de har skulket jobben på grunn av stress eller utmattelse (ifølge undersøkelse gjort for bladet Kamille).

Kamille-redaktør Madeleine Strand innrømmer at hun er en av dem som skulker, og spør om noen lurer på hvorfor kvinner har så høyt sykefravær.

I to innlegg i VG etterlyser Strand debatt om temaet, og mener at det er bedre å ta «nødvendig timeout» enn å risikere langtidssykemeldinger.

Om vi antar at «nødvendig timeout» er riktig medisin, vil det garantert ikke hjelpe på arbeidet med å oppnå kjønnsbalanse i arbeidslivet. Vi jobber med kvinner i ledelse, og vet at kvinner har en rekke utfordringer på vei til lederstolen. Vi vil advare mot å produsere enda flere grunner til å si nei til kvinner som vi opp og fram.

Tenk deg at du leder en bedrift med 300 kvinnelige ansatte, og at 100 av dem tar seg friheten til en «nødvendig timeout» fire ganger i året. Det sier seg selv at dette blir en ekstra belastning både for eiere, ledere og ikke minst for de øvrige ansatte.

I følge SSB var det 369 600 kvinner mellom 20 og 66 år i arbeid i 2017. Av disse jobber ca 60 % heltid. Hvis vi går ut ifra at en tredjedel av disse tar ut «nødvendig timeout» går samfunnet glipp av 1352 årsverk – hvert eneste år. Medisinen «4 dager nødvendig timeout», er både et meningsløst forslag og skrekkelig dyrt. I tillegg legitimeres det vi kaller regelrett skulking.

Men heldigvis finnes det bedre – og billigere medisin.

Tid er kanskje den eneste ressursen i vår verden som er likt fordelt mellom alle mennesker. Vi får alle utdelt 24 timer i døgnet. Det er opp til hver og en av oss å disponere disse 24 timene slik at hverdagen går opp.

For det fleste krever dette både prioritering og planlegging. Det første er kanskje det vanskeligste, fordi idet vi velger noe, velger vi bort noe annet.

Det betyr at vi for eksempel må si nei til venninnegjengens sommeravslutning, akseptere at en pakke kjeks gjør samme nytte som Toros langpanne på skoleavslutningen, begrense barnas fritidsaktiviteter, heve toleransen for hybelkaniner og være mindre opptatt av at Instagram-profilen skal dokumentere det «perfekte liv».

Et ekstra tips er den gode, gamle huskelista før man går til sengs, slik at man slipper å våkne opp midt på natten med angst for å ikke ha kjøpt inn yndlings-yoghurten til barnas matpakke neste dag.

Hvis stress er en samfunnssykdom, må vi anta at årsaken er komplekst sammensatt, som med mange andre samfunnsproblemer. Vi vil utfordre våre medsøstre til å rette fokus på det ene vi har full kontroll over, nemlig oss selv. Når vi tar ansvar for å rigge vårt eget liv slik at tidsplanen går opp, slipper vi å ringe sjefen å varsle om nok en «nødvendig timeout».

Publisert: 03.07.19 kl. 16:28