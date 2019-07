INGEN SKAM: Nordmenn, alkohol og reisevaner er en studie i seg selv. Flyplassbaren er det eneste stedet man kan sitte med en halvliter kl 06.00 om morgenen uten å føle på det minste skam, skriver VGs kommentator. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

En flyfylles bekjennelser

Påfør oss flyskam og ta fra oss taxfri-kvota. Men rør ikke den lille vinflaska på flyet.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Høyt på lista over sommerens mest debattskapende utspill, er Rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis’ forslag om alkoholfrie flyvninger. Bakgrunnen er ferske tall fra Luftfartstilsynet som viste at 29 uregjerlige personer ble utvist fra fly i fjor. En stor del av disse var berusede, noe flyselskapene heldigvis sier de tar på stort alvor. Actis har også oppsiktsvekkende tall å legge fram. Av de spurte vil én av fire foretrekke å bestille en flyreise som er alkoholfri. Så mye som seks av ti er positiv til alkoholfrie flyvninger der det er mange barnefamilier, for eksempel charterreiser.

Jeg vet ikke hvem som har svart på denne undersøkelsen, men de har definitivt ikke spurt en «flyfylle» som meg. Selv ikke blant agurksesongens ilandsproblemer er det en høyverdig sak å kjempe for, og ikke har jeg flyskrekk å skylde på. Likevel hadde jeg sett mørkt på å miste muligheten til å ta et glass vin på flyet.

Noe stort tap for ganen er det dog ikke. Dårlig rødvin på små plastflasker servert i plastbeger er ingen stor smaksopplevelse. Til gjengjeld er det den beste måten å skylle ned flymat på. Det viktigste er likevel at tida flyr litt fortere. Man fortrenger trange seter, lemstre skuldre, barneskrik, potetgullsmuler og dotter i ørene for en stakket stund.

Av tettheten på øl og vinglass kan det nok virke som det ligger i nordmenns natur å drikke på flyplasser. Før var det litt luksus å fly. I dag er det for mange like vanlig å fly som å ta bussen. For de som flyr aller mest, de dresskledde menn, er det nok langt vanligere å fly enn å ta bussen. Men det er nok ikke de som drar opp alkoholprosenten på Gardermoen, Værnes og Flesland. Det er mest vanlige folk som skal ferie eller er på vei hjem fra en jobbreise. Da blir halvliteren en slags markering. Man skal kose seg litt og unne seg noe ekstra. Ikke skal man kjøre bil heller.

I år ligger det an til en solid rekord i såkalte uregjerlige personer. Det er ikke bare rus og alkohol som er årsaken. Noen nekter også å slå av mobilen i lufta. En og annen smugrøyker på do. I dag virker det nesten uforståelig at røyking på fly var lov i Norge fram til 1988. Ifølge Actis oppgir en av ti at de har hatt ubehagelige opplevelser med berusede personer på fly. Det er bråk og krangling, uønsket seksuell oppmerksomhet og utskjelling. Mange oppgir også å ha vært redde og usikre.

Jeg må ha vært veldig heldig med mine litt for tallrike flyvninger. Det mest enerverende jeg har opplevd er å havne på raden foran en skvaldrete damegjeng fra Stjørdal som skulle på venninnetur til London. Proseccoboblene la ikke akkurat en demper på stemningen. Til gjengjeld har jeg nok følt det ørlite grann forstyrrende å sitte omringet av barnefamilier, men sånt er det ikke lov å si høyt. Det er bare å klistre på et stivt smil når man får en liten baby i nabosetet. Og gripe begjærlig etter hodetelefonene.

Nordmenn, alkohol og reisevaner er en studie i seg selv. Flyplassbaren er det eneste stedet man kan sitte med en halvliter kl 06.00 om morgenen uten å føle på det minste skam. Snarere tvert imot. Det er nesten så man kjenner seg litt unormal om man nøyer seg med kaffe og wienerbrød før takeoff til Kanariøyene. Det er forståelig at noen synes det blir litt mye. Barnefamilier bør slippe å belemres med sydenpensjonister som har stablet er liten minibar på bordet

Om flyfylla er et rart fenomen, så er det mye som ikke henger på greip i luftfarten. At man blir belønnet med taxfrikvote etter en langhelg i Barcelona, er tullete. Men vi går på limpinnen. Man må kjempe hardt med sin indre trønder for ikke å raske med seg kvota, selv om det innebærer å slepe med seg seks flasker vin som man neppe ellers ville kjøpt. Ikke er det mange kronene spart heller, hvis man ikke har greie på slikt.

I et samfunn som skal fremme folkehelse, der det ikke er lov å reklamere for lokalprodusert øl og butikkene må ha stengt på søndager, må flypassasjerer tvinges forbi paller med sprit, vin og XXL-sjokoladeposer. Døgnet rundt. Mens de stakkar lakrispipene må stå i skammekroken på bakrommet sammen med sigaretter og snus. Uten protest.

Vel, du kan påføre meg flyskam, innføre flyseteavgift.

Ta fra meg hele taxfrikvota i samme slengen.

Gjør det du har lyst til å gjøre.

Men uh-hu kjære stat, ligg unna den lille flaska med flyvin.

