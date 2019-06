Foto: ROAR HAGEN

Kvartfinale i kveld: – Det vakre veiskillet

VM i Frankrike innleder nærmest en ny tidsregning for statusen til fotball spilt av kvinner. Men fortsatt er det mange koder igjen å knekke i hverdagen.

Veien til den fortjente statusen og posisjonen har vært unødvendig kronglete, i en idrettsgren som i altfor lang tid har foregått på menns premisser.

Nå som det pågående verdensmesterskapet er blitt akkurat den fantastiske festen det var grunn til å håpe på, er det klassiske «halvfullt eller halvtomt-spørsmålet» ganske dekkende. For hvor står vi egentlig akkurat nå?

I mesterskapet koker det på tribunene, og det ene overveldende tallet avløser det andre.

Sett med norske briller, er utviklingen i tv-tallene ekstremt gledelige.

De er i snitt nesten doblet, sammenholdt med europamesterskapet for bare to år siden. Da Norge slo ut Australia i åttendedelsfinalen, var det ifølge NTB 895.000 seere på det meste, og et gjennomsnitt på 667.000.

Det er sterkt!

Etter å ha fått servert et nervedrama av episke dimensjoner, er det ingenting som tyder på at interessen vil være noe mindre i torsdagens kvartfinale mot England. Skulle det også gå veien, kommer Norge til boble over i entusiasme over Caroline Graham Hansen & co.

Dette betyr igjen at vi får forbilder og folkehelter, som vil inspirere enda flere jenter og kvinner til å spille ball.

Forhåpentligvis får vi da også se positive ringvirkninger langt andre akser.

Også internasjonalt viser det seg at VM sprenger grenser hva gjelder oppslutning og interesse.

I landet der Norges neste motstander hører hjemme, har fotballforbundet (FA) sprøytet inn betydelige midler for å bedre rekruttering og rammer, og den ene storklubben etter den andre satser og trapper opp på kvinnesiden.

Over seks millioner britiske tv-seere så kampen mellom England og Skottland, mens over 22 millioner brasilianere fikk med seg oppgjøret deres mot Italia. Slik fortsetter listen over det som er blitt en herlig engasjerende fotballfest, og der eventuelle gjenværende kritikere av kvaliteten snarest bør ta et oppgjør med egne fordommer.

Dette er nemlig et fantastisk mesterskap.

Som enkelte betimelig har påpekt, er det stort sett langt mindre filming og usportslighet å spore enn under herremesterskap.

Den jublende argumentrekken kunne enkelt vært betydelig forlenget, men samtidig som det er grunn til å glede seg over utviklingen, er det grunn til å minne om hvor mye arbeid som gjenstår.

Det er nemlig stor forskjell på hverdag og fest.

I Norge har fortsatt har ingen klart å knekke koden for å få opp sponsorinteressen og publikumstekket til den hjemlige ligaen. OBOS-bossen Daniel Kjørberg Siraj har vært skremmende alene om å innse at det faktisk ikke er veldedighet, men potensielt god business, i å sprøyte inn penger i utvikling av fotball for kvinner.

Vi ser også at altfor mange spillere gir seg for tidlig. Det henger trolig tett sammen med rammebetingelsene, der det er vanskelig å få idrett og livet ellers til å gå ihop, når det knapt er kroner å tjene som fotballspiller.

Det er selvsagt også relevant for attraktiviteten til den norske Toppserien at de største profilene, forståelig nok, søker seg til mer levelige økonomiske betingelser utenlands. Men heller ikke her, som dokumentene i Football Leaks kunne avdekke, er det særlig høye lønninger å spore.

Og det er en kjensgjerning at bonusen til laget som vinner VM, er nesten ti ganger så høy for menn som den er for kvinner.

Dersom de enorme forskjellene påpekes, utløses det gjerne en diskusjon om fordeling opp mot rene markedsmekanismer. I gigantbusinessen som internasjonal fotball er, står forholdet mellom tilbud og etterspørsel sentralt.

Likevel er det interessant at den tidligere FIFA-toppen Kjetil Siem, i et foredrag for en tid tilbake snakket, trakk frem fotball for kvinner som den arenaen der forretningsutviklingspotensialet er størst fremover.

Summa summarum er alt slett ikke løst, men akkurat nå må det være lov til å nyte syvmilsskrittene VM i Frankrike faktisk gir oss. Både på og utenfor banen.

