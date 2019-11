Foto: Roar Hagen

Leder

USA oppgir forhandlinger

President Donald Trump representerer et tydelig brudd med mer enn 40 års amerikansk utenrikspolitikk i Midtøsten. Det siste eksempel er at USA ikke lenger anser at israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden er i strid med folkeretten.

Tidligere har Trump anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad og gitt ordre om at den amerikanske ambassaden skal flyttes fra Tel Aviv til den hellige by. I mars erklærte Trump at Golanhøydene er israelsk land. Israel okkuperte de strategisk viktige syriske høydene i 1967 og annekterte området i 1981.

I synet på Vestbredden, Jerusalem og Golanhøydene bryter Trump også med EU, andre vestlige allierte og FN. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) viser til at den norske holdningen er forankret i resolusjoner i FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra Den internasjonale domstolen i Haag. Bosetningene er folkerettsstridige.

Internasjonal alenegang bekymrer neppe Trump så lenge han kan gi sine nære allierte Benjamin Netanyahu slike gavepakker. Statsminister Netanyahu har i to valgkamper i år lovet å annektere deler av Vestbredden. Minst like viktig er det for Trump å fri til proisraelske evangelisk kristne i USA, som er presidentens mest lojale velgergruppe. Utenriksminister Mike Pompeo sier USA med dette anerkjenner virkeligheten på bakken. Trump-administrasjonen velger å se bort fra den juridiske vurderingen fra USAs utenriksdepartement i 1978 om at bosetningene ikke er i overensstemmelse med folkeretten. Pompeo mener dette ikke har fremmet fred mellom israelere og palestinere.

Det er et sørgelig faktum at det i dag ikke lenger finnes en fredsprosess. Trump har riktignok annonsert at han vil legge frem århundrets avtale, en fredsplan for Midtøsten, og gitt oppdraget til sin svigersønn Jared Kushner. Forsøket vil renne ut i sanden. Å endre synet på bosetningene, som vokser i antall og størrelse, er ikke noe bidrag til fred. Det vil sementere motsetningene, gjøre det vanskeligere å arbeide for fred og undergrave målet om en tostatsløsning. Den ensidige støtten til dagens israelske regjering vil utelukke USA fra å spille en konstruktiv rolle som megler i konflikten.

Publisert: 20.11.19 kl. 07:09

