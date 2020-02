KORTENE PÅ BORDET: Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) bør fortelle hvem Statskog selger til. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Leder

VG mener: Det er ikke hemmelig hvem som kjøper statlig grunn

Landbruksministeren har ingen god forklaring på hvorfor Statskog ikke vil oppgi hvem som er kjøpere av eiendommer fellesskapet selger unna. Men Ap har heller ingen god forklaring på hvorfor de kritiserer regjeringen for å gjennomføre en politikk de rødgrønne vedtok i 2011.

Vi har forståelse for noe av Arbeiderpartiets bekymring. Det er problematisk at Statskog forsøker å unndra identiteten på oppkjøpere av statens eiendom. Onsdag la partiet frem et forslag i Stortinget om å stanse nedsalget. Ap ber samtidig regjeringen opplyse hvem som har kjøpt skogarealene.

Åpenhet om hvem som tilegner seg fellesskapets eiendommer bør være en selvfølge. Vi kan ikke se at Statskogs forklaring om «privatlivets fred» er gyldig i dette tilfellet. Det vedgår Statskogs overordnede eiere, folk flest, når noen får kjøpe slike arealer og dermed privatisere statlig grunn. Selv om allemannsretten fortsatt vil gjelde også i områder som Statskog selger, vil rettigheter til for eksempel jakt og fiske tilfalle de nye eierne.

Dagsavisen har i flere artikler omtalt problemstillingen, og har påvist hvordan Statskog inntil september i fjor hadde solgt 540 000 dekar med skog. Ifølge avisen kan ytterligere 60 000 dekar avhendes. I tillegg har Statskog anledning til å selge nye 150 000 dekar ved behov.

Storparten av kjøperne er lokale interesser, skogeiere, kommuner samt staten selv. Siden 2011 har Miljødirektoratet kjøpt statlig skog for 38 millioner kr. i verneøyemed. Ca. en tredjedel er solgt til private aktører som ikke bor i kommunen. Aksjeselskaper, entreprenører, advokater og eiendomsutviklere er blant kjøperne.

Ap anno 2020 må gjerne være mot dette, men vi er redd landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har et poeng når hun sier at Ap prøver å slå politisk mynt på denne saken. Simpelthen fordi dagens regjering gjør lite annet enn å forvalte et vedtak om nedsalg av statsgrunn fra 2011. Den gang besto regjeringen av Ap, Sp og SV.

Statskog forvalter 59 millioner dekar statsgrunn på vegne av fellesskapet. Dette skaper verdier til staten og sikrer befolkningen tilgang til jakt, fiske og friluftsliv, skriver statsforetaket selv på sine hjemmesider. At noen tusen dekar avhendes til private er ikke det største problemet så lenge allemannsretten overholdes og allmennhetens tilgang til Statskogs hytter og buer sikres.

Men Statskogs hemmelighetskremmeri må det bli slutt på. Opplysninger om hvem som kjøper hva er offentlig informasjon idet øyeblikk overdragelsen tinglyses. Det kan deretter leses i avisen. I tillegg kan man gå inn på Statens kartverk og få svar på hvem som eier ethvert gårds- og bruksnummer. Å late som noe annet er bare komisk.

Publisert: 03.02.20 kl. 12:10

