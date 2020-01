ADVARSEL! – Ta en liten timeout fra alt stresset ditt! Sett ned foten! Ta ansvar! Slutt å dra kortet, skriver Martine Halvorsen. Foto: PRIVAT

Det har klikka for oss!

Hva slags samfunn er det vi lager? Et samfunn der alt handler om hvor dyre klær du har på deg?

MARTINE HALVORSEN, blogger

Jeg kjenner en 11-åring og de to siste dagene har ingen av guttene i klassen snakket til han. Vet du hvorfor? Jo, fordi han har arvet den gamle mobilen til faren sin. Fordi han bruker et belte fra H&M. Fordi skoene hans liksom er billige.

For to uker siden var jeg på skoshopping med en 12-åring. Han gikk rett bort for å prøve et par sko til 2500,-. Da jeg spurte om hvorfor, så sa han at det var de skoene alle gutta i klassen hadde.

Her om dagen fortalte en bekjent av meg at en 14-åring hun kjenner ble kalt for Finn.no i en hel uke på skolen, fordi hun hadde kjøpt en brukt merkejakke – Fordi alle andre hadde en. Ikke brukt selvfølgelig, for det var visst ikke bra nok.

Og bare for å spørre…: Har det klikka for oss?

Hva i alle dager holder vi på med?

Hvor skal dette egentlig ende? Hva slags samfunn er det vi lager? Et samfunn der alt handler om hvor dyre klær du har på deg? Et samfunn der du ikke få være med på leken om ikke mamma og pappa har brukt en halv månedslønn på en vinterjakke til deg? Et samfunn bestående av drittunger som mobber de som ikke går med sko til flere tusen kroner?

Det er så forbanna dumt!

Barn ned i barneskolealder flyr rundt med mobiler dyrere en husleia mi. Barn på ungdomsskolen flyr rundt med vesker til titusenvis av kroner. Barna som henger på det lokale kjøpesenteret mitt flyr rundt med vinterjakker så dyre at jeg blir svimmel av å tenke på det.

Og dere foreldre kjøper det. Dere sponser. Dere drar kortet. Dere skaper presset.

Så kjære dere foreldre som kjøper, som sponser og som bidrar til dette vanvittige kjøpepresset uten å tenke dere om:

Vær så snill og lukk opp øynene! Se opp fra de viktige mailene dere bare må svare på! Ta en liten timeout fra alt stresset ditt! Sett ned foten! Ta ansvar! Slutt å dra kortet!

Dere bidrar til å skape et samfunn bestående av elendige holdninger, dere bidrar til mobbing, dere bidrar til et enormt kjøpepress og dere bidrar til å skape et klasseskille som skremmer livet av meg. Dere bidrar med å sette et sinnssyk standar!

Dere må slutte å argumentere om at «alle andre har det» eller at «det er bare sånn det har blitt». Dere er nødt til å slutte! For dette er helt sinnssykt.

Barna deres må ikke ha jakker til 8000,-, barna deres må ikke ha telefoner til 15 000,- og barna deres må ikke ha verken sko, belter eller eller gensere til tusenlapper på tusenlapper.

De burde leke til skoene deres er skitne, de burde lære om respekt for både de som har og de som ikke har, de burde lære seg å vise empati, fremfor å mobbe og de burde lære seg at penger ikke vokser på trær. Men viktigst av alt: At verdien deres ikke ligger i hva de har på seg.

Kjære foreldre, det er på tide at dere blir litt kjipe. For dette går faktisk ikke lenger.

Innlegget ble først publisert på Martine Halvorsens blogg, gjengitt her med tillatelse.

Publisert: 27.01.20 kl. 16:27

