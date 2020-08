Kommentar

Går sammen mot Trump

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Takket være Donald Trump fremstår det demokratiske parti i dag som en samlet bevegelse. Sentrum og venstre forenes i et altoverskyggende mål: Å gi Trump sparken 3. november.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Demokratenes digitale landsmøte, med base i Milwaukee, Wisconsin, åpnet natt til tirsdag med en inntrengende og følelsesladet appell fra Michelle Obama. Og fra partiets venstrefløy kom Bernie Sanders med uforbeholden støtte til Joe Biden.

De talte til sine egne. Mer enn å overbevise republikanere til å skifte side handler det om å mobilisere velgergrupper som tradisjonelt stemmer på demokratene. For å klare det skremte både Obama og Sanders velgerne med dystre spådommer om hva som vil skje hvis Trump blir gjenvalgt.

les også Michelle Obama om Donald Trump: – Han har åpenbart tatt seg vann over hodet

Michelle Obama beskrev en nasjon preget av kaos og splittelse, med et politisk lederskap som fullstendig mangler empati. -Hvis dere ikke tror det kan bli verre, så stol på meg. Det vil bli verre om vi ikke endrer kurs.

Sanders sa at det autoritære hadde slått rot og at valget handler om noe så grunnleggende som å bevare demokratiet.

Demokrater og republikanere er uenige om det meste, men begge sider beskriver høstens valg som det viktigste i vår levetid. Trump-kampanjen hevder venstresosialister har tatt over det demokratiske parti med en radikal agenda for å forandre USA. Det er vanskelig å fremstille den pragmatiske sentrumspolitikeren Joe Biden som en farlig radikaler. Derfor beskriver Trump ham i stedet som en viljeløs nikkedukke for ytre venstre.

les også Republikanere på Demokratenes landsmøte: – Det står mer på spill enn noen gang

Biden taler fredag morgen, norsk tid. Da er han formelt blitt nominert som demokratenes presidentkandidat. Det blir den viktigste talen i en lang politisk karriere. I ukene som kommer, må han overbeviste usikre velgere om at han er bedre skikket enn Trump til å lede landet ut av pandemi og depresjon.

I mellomtiden er ingen bedre egnet til å fyre opp demokratene enn Michelle Obama. Hun er et av demokratenes sterkeste kort i valgkampen og har særlig stor appell blant velgere som Joe Biden trenger for å bli president, kvinnene og minoritetene. I sin tale var Michelle Obama skarpere og mer personlig i sin kritikk av Trump enn Barack Obama har vært.

Sanders tapte primærvalgkampen mot Biden. Men Sanders viste til at den bevegelse han leder, allerede har oppnådd mye. Det som ble ansett som radikalt for noen år siden, har langt bredere støtte i dag. Som en reaksjon på Trumps høyrepopulisme har demokratene gått mot venstre. Det vil republikanerne forsøke å utnytte i valgkampen.

les også Trump med flyplass-taler under Demokratenes landsmøte

I natt taler en ledende representant for en ny generasjon demokratiske politikere, kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez. Hun er også en av de Trump gjerne trekker frem når han stempler demokratene som farlige venstreradikale. Tidligere president Bill Clinton taler og kvelden avsluttes med en appell fra professor i engelsk, Jill Biden, som kan bli USAs neste førstedame.

Hvis Biden vinner valget, vil den politiske spenningen i det demokratiske parti, mellom sentrum og venstre, våkne til liv. Men enn så lenge er det ro i den demokratiske leir. Biden har partiet i ryggen, i større grad enn Hillary Clinton hadde for fire år siden. Da var støtten fra Sanders lunken. Noen demokratiske velgere skiftet side, andre satt hjemme på valgdagen.

Gjennomgangstema denne uken er appellene om å bruke stemmeretten. Demokratene tror de vinner på høy valgdeltagelse. Men pandemien er det store usikkerhetsmoment. Det eneste sikre et at valgkampen og valgavviklingen blir helt annerledes enn noe amerikanerne tidligere har opplevd. Og at utfallet er helt åpent.

Publisert: 18.08.20 kl. 18:32

Les også

Fra andre aviser