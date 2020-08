Leder

Frykt i valgkamp

GÅR FOR GJENVALG: President Donald Trump talte foran 1500 inviterte gjester utenfor Det hvite hus på landsmøtets siste dag. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

President Donald Trump sier at ingen kommer til å være trygge i Joe Bidens USA. Lov og orden blir åpenbart et hovedtema i Trumps valgkamp denne høsten. Et gjennomgangstema på republikanernes landsmøte denne uken har vært at bare Trump står i veien for at radikale demokrater skal ødelegge Amerika og skape lovløse tilstander.

Det er en dristig strategi av Trump å anklage Joe Biden for det som faktisk utspiller seg på hans vakt. Borgernes liv og sikkerhet er et sentralt ansvar for enhver president, men når Trump og visepresident Mike Pence snakker om vold og kaos i gatene høres det ut som de befinner seg i opposisjon.

Etter Trumps avsluttende tale på landsmøte stilte Biden et retorisk spørsmål til sine landsmenn: Hvor trygg føler du deg i Donald Trumps Amerika? Han anklager Trump for å helle bensin på bålet. Mange amerikanere har de siste månedene gitt uttrykk for at de ikke føler seg trygge, og særlig gjelder det svarte og andre minoriteter. De siste månedene har det vært massedemonstrasjoner mot rasisme over store deler av USA, utløst av den grufulle George Floyd-saken.

Black Lives Matter markeringene har i hovedsak vært fredelige. Et flertall av amerikanere sa innledningsvis at de støttet kampen, men oppslutningen har siden avtatt noe. Årsaken kan være at noen av demonstrasjonene utartet til gatekamper med politiet og hærverk. At væpnede motdemonstranter har blandet seg inn har ytterligere forverret situasjonen.

Biden støtter de fredelige antirasistiske demonstrasjonene, men tar avstand fra vold og vandalisme. Trump sier også at han forsvarer fredelige demonstrasjoner. Det er en grunnleggende rettighet i et demokrati. Det er imidlertid fullstendig meningsløst å påstå at ingen vil være trygge hvis Biden blir president, som om den tidligere senatoren og visepresidenten utgjør en trussel mot rettsstaten. I stedet for å spre skremselspropaganda bør kandidatene adressere hvordan de vil bekjempe den forskjellsbehandling som er årsak til sommerens massedemonstrasjoner. Det er et høyst reelt samfunnsproblem som krever politisk handling.

Det finnes åpenbart krefter som ser seg tjent med å utnytte en allerede spent situasjon i amerikanske byer. Presidentkandidater bør ikke bidra til dette. Å bruke frykt som våpen i valgkampen forsterker den uro og de motsetninger som allerede finnes i rikt monn i det amerikanske samfunnet.

Publisert: 29.08.20 kl. 08:51

