Foto: TOBIAS HASE / DPA

Debatt

Aldri igjen...

Ord betyr mye, men handlinger betyr mer.

Vi kjenner alle til den grufulle kraften til symboler, spesielt hakekorset.

Vi vet alle hvilke redsler dette symbolet har tillatt og oppmuntret til.

Vi vet alle hvordan Auschwitz ble til.

Vi så alle bilder og filmer av de levende likene, av de døde og av krematoriene.

Vi vet alle hva tausheten til de som så det, forsto det, men likevel ikke gjorde noen ting for å stoppe det - førte til.

Vi hørte alle beretningene fra overlevende. Dessverre er mange av dem ikke lenger blant oss. Snart vil vi være de eneste som fikk historiene direkte fortalt, som har oppgaven med å gjenfortelle og vokte dem.

Likevel, finnes det blant oss de som fornekter historien. Som fornekter lærdommen den vil gi oss.

Blant oss finnes det fremdeles de som har disse fatale oppfatningene som pleier hat og fremmer farlige ideologier.

Blant oss finnes det de som bruker disse symbolene. De som tror på det hakekorset representerer.

Blant oss finnes det de som ikke lærte noe av fortiden og forkynner det samme hatet.

Blant oss finnes det de som kan påføre et helt samfunn nye grusomheter og skam.

Blant oss begår de allerede slike gjerninger. Disse må besvares med handlinger og ikke bare med ord.

Vi, den andre generasjonen av to folkeslag som var der, på hver sin side av denne største grusomheten.

Vi, som har fått denne historiske leksjonen, som har hørt tidsvitner berette i våre samfunn og familier.

Vi, som gjenopplever det gjennom minnene vi hører.

Vi, som kommer fra samfunn som aldri vil glemme, og som har tatt på seg oppgaven å bekjempe mot benektelse og forvrengning av Holocaust.

Vi, ydmyke gjester i Norge, ber og oppfordrer deg til å kjempe imot.

Vi ber deg om å ikke la dette ondskapens frø utnytte våre høyt verdsatte, åpne og frie samfunn for å gjenopplive gamle grusomheter.

Vi ber deg om ikke å tolerere, men å benytte alle tiltak et lovbasert demokrati har for å sikre at dette ondet blir forhindret og straffet.

ALON ROTH, Israels ambassadør til Norge

ALFRED GRANNAS, Tysklands ambassadør til Norge

Publisert: 08.08.20 kl. 10:19

Mer om Holocaust Andre verdenskrig

Fra andre aviser