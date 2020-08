Kommentar

Diktatoren, modige kvinner og mistenkelige grønne menn

Av Ole Kristian Strøm

Foto: Roar Hagen

Tre modige kvinner tar opp kampen mot Aleksandr Lukasjenko, som har sittet som president i 26 år og omtales som «Europas siste diktator».

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Med tanke på hvordan Hviterusslands statssjef har håndtert corona-krisen, burde mulighetene deres være gode: Lukasjenko anbefalte vodka, traktorkjøring og badstu mot corona - mens han selv spilte ishockey med kompisene og fastslo at det var for kaldt for viruset i ishallen.

Et annet godt tegn for de tre kvinnene har vært protestene mot Lukasjenko, som han - som vanlig - har slått ned med hardhendte spesialsoldater.

Derfor finnes det dem som drømmer om at Lukasjenko kan komme til å tape presidentvalget den 9. august.

VETERAN: Aleksandr Lukasjenko har vært president i Hviterussland siden 1994. Foto: Vasily Fedosenko / X00829

Det er lite trolig. Uansett om valget blir gjennomført riktig og rettferdig eller ikke, så taler mye for at resultatet vil være at Lukasjenko vinner.

Den gamle kollektivbruk-sjefen har fortsatt mye støtte på landsbygda. Han spiller på patriotisme og nasjonalisme. I hovedstaden Minsk og andre større byer er det stadig flere unge som mener at Hviterussland trenger en ny president, og de er villige til å ta et fengselsopphold for å vise sin motstand. Men for at Lukasjenko skal lide nederlag ved valget, må trolig enda flere bli misfornøyd med den økonomiske og sosiale situasjonen.

Nylig gjennomførte Lukasjenkos venn Vladimir Putin en folkeavstemning om grunnlovsendringer, som gjør at han i praksis kan komme til å sitte som Russlands president helt fram til 2036. Lukasjenko er to år yngre enn Putin og har tydeligvis heller ingen planer om å gi seg.

PROTEST: Spesialstyrker slår til mot demonstranter i Minsk. De protesterer mot de mulige presidentkandidatene som ikke får stille. Foto: Sergei Grits / AP

Presidenten har puttet flere mulige motkandidater i fengsel. Det er en effektiv måte å kvitte seg med rivaler.

Derfor er det sterke kvinner som stiller opp. Svetlana Tikhanovskaja, kona til bloggeren Sergei Tikhanovskij, er overrasket over hvor mange som kommer til valgmøtene og støtten hun får. Ved sin side har hun to andre kvinner.

Den ene er Maria Kolesnikova, som tidligere ledet valgkampen til den fengslede banksjefen Viktor Babariko (en kar som kanskje kunne ha tatt opp kampen med Lukasjenko).

Den andre kvinnen ved hennes side er Veronika Tsepkalo, som er gift med forretningsmannen Valerij Tsepkalo. Han ble også nektet å stille og har flyktet fra landet sammen med barna deres.

TRIO: I midten presidentkandidat, Svetlana Tikhanovskaja, som har støtte fra Veronika Tsepkalo (t.v.). Begge har ektemenn som skulle ha vært presidentkandidater, men som har blitt nektet å stille. Til høyre Maria Kolesnikova, som skulle ha jobbet for en tredje kandidat, Viktor Babariko, som også er fengslet. Foto: Sergei Grits / AP

Aleksandr Lukasjenko har sagt at han respekterer kvinnene, men at det hviterussiske samfunnet «ikke er klare for å stemme på en kvinne». Han la til at en kvinne ville «kollapse, stakkars» om hun skulle bære den tunge byrde å være president.

– Vi er ikke annenrangs. Vi er på samme nivå som menn, lød svaret fra Tsepkalo.

Men torsdag skjedde noe som tyder på at Lukasjenko er redd kvinnene; da ble Tikhanovskajas valgkampgeneral Maryja Moroz pågrepet av politiet, uvisst av hvilken grunn.

Aleksandr Lukasjenko har tilsynelatende vært god kompis med Putin, men sist uke skjedde det noe merkelig: En gjeng russere, som skal ha tilhørt den lugubre paramilitære organisasjonen Wagner, ble pågrepet på et hotell i Minsk. Hva de gjorde der? Ja, det kan en jo fundere på, og hotellpersonalet slo alarm da de russiske gjestene ikke rørte alkohol.

DRAMA: Sist uke ble disse russiske leiesoldatene pågrepet av den hviterussiske etterretningstjenesten, som fortsatt heter KGB. Hva gjorde de i Minsk? Foto: Belarusian KGB via State TV and Radio Company of Belarus

Ifølge KGB - i Hviterussland heter det fortsatt det - pågrep de 33 leiesoldater, men langt flere skal ha krysset grensen fra Russland. Lukasjenko beskylder Moskva for å blande seg inn i hviterussiske indre anliggende foran det viktige valget.

Det som skjedde, får selvsagt tankene til å gå tilbake til 2014, da soldater, som senere ble identifiserte som russiske, invaderte Krim-halvøya. Kan Putin komme til å gjøre det samme i Hviterussland? Og hvorfor kom «små, grønne menn» til Minsk? Var det for å støtte eller styrte Lukasjenko? Wagner-soldatene er allerede beryktet for sin rolle i konfliktene i Ukraina, Syria og flere afrikanske land.

les også Kald krig, hete følelser og spiondrama

Vladimir Putin er nok overbevist om Lukasjenko-seier, men om Tikhanovskaja faktisk skulle vinne og Lukansjenko nekter å gå av, ville det bli spennende å se hvem den russiske presidenten støtter. Personen Lukasjenko er i og for seg ikke viktig, men Putin er livredd for at det skal komme til makten folk som ønsker å knytte Minsk mot vesten.

Tikhaovskaja har sagt at det første hun skal gjøre om hun vinner, er å løslate alle politiske fanger og ha et presidentvalg der alle kandidater får stille opp. Hun sier også et klart nei til union med Russland - noe det har vært snakk om i mange år, men der det i sommer har vært konkrete samtaler med tanke på å tegne et veikart mot union.

les også Titusenvis demonstrerte mot Hviterusslands president

Motstanden mot Lukasjenko er åpenbart større enn tidligere, og presidenten bruker både politistyrker og sivilkledde agenter til å slå hardt til mot demonstrantene. Slikt er sjelden en god strategi, og det har gjort at internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner nå har sine øyne rettet mot Hviterussland.

President Lukasjenko sier at valget ikke er det viktigste i dagene fremover. Jordbrukseksperten er mer opptatt av at hviterusserne må få inn årets avling.

Publisert: 07.08.20 kl. 13:19

Fra andre aviser