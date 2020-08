Leder

Vi må venne oss til munnbind

KAN FÅ NED SMITTE: Helseminister Bent Høie med munnbind. Foto: Lise Åserud

Fredag kommer regjeringen etter alt å dømme til å anbefale munnbind på kollektivtransport. Vi håper alle vil følge rådet.

Regjeringen har varslet at de vil komme med en anbefaling om å bruke munnbind der det ellers ikke er like lett å holde avstand. Det synes vi virker fornuftig, som et tillegg til tiltakene vi allerede har.

Munnbind ville vært å overdrive tidligere i sommer, i et land med lite smittetrykk ser vi ikke helt poenget. Men nå er flere av oss mer utsatt for risiko fordi smittespredningen øker. Og folk som kjører buss, jobber på sykehus og butikk, må ikke bare møte opp. De møter også mange andre mennesker i løpet av arbeidsdagen.

Da kan man potensielt smittes eller smitte andre. I tillegg til avstand, pleksiglass og hygiene, kan munnbind være til hjelp for alle som ikke har valget å holde seg hjemme.

les også Dansk FHI-direktør om munnbind: – Vi har blitt klokere

Men et problem er at det kan bli dyrt, særlig om hele familien trenger munnbind. Og nå for tiden ser det ut til at prisene skyter i været. Det vi trenger gode svar på, er hvordan behovet skal dekkes og hvordan det skal finansieres.

Vi håper at det ikke er slik at de som selger munnbind tar uforholdsmessig store marginer, fordi etterspørselen er så stor. De er også en del av dugnaden.

Og det er mange som ikke har råd til munnbind i månedsvis. Studenter som er avhengig av buss, trenger kanskje munnbind. Mange som jobber i førstelinje-jobber, har heller ikke de høyeste lønningene.

Ikke sånn å forstå at vi tror det er lurt å dele ut munnbind gratis over alt, det kan nok føre til svinn og at det går tomt. Men det er uheldig om bare dem med god råd kan beskytte seg mot corona.

Dette er en pandemi som vi har sett rammer skjevt. Det er ikke de med store hus, mange bad og hjemmekontor som har opplevd mest smitte. Tvert om sprer corona seg raskere i storbyer der det bor mange folk på få kvadratmeter. Det er ikke mulig å sette seg selv i karantene i en toroms leilighet om du har familie.

Selv om kunnskapen fortsatt er usikker, kommer det flere tegn på at munnbind kan gi noe beskyttelse.

Og selv om vi i Norge klarte å slå ned første bølge uten munnbind, kan det være verdt å prøve. Kanskje kan vi slik slippe unna de aller hardeste tiltakene. Vi husker fortsatt hvordan det var i mars. Da trengte man ikke munnbind på toget. For toget var helt tomt.

Publisert: 14.08.20 kl. 07:23 Oppdatert: 14.08.20 kl. 08:09

