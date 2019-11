Foto: Roar Hagen

Opp med lommeboka, det er jul igjen

Nesten alle hater dagen da julestemning erstattes av shoppingkaos og kø. Men Black Friday er nok kommet for å bli.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Før jul i fjor kom jeg i snakk med innehaveren av en tradisjonell familiebutikk i Trondheim sentrum. Det var ingen optimistisk mann. Vi har ikke sjans mot kjedebutikkenes kampanjer, sukket han, mens han pakket inn julegaver med erfaren hånd. Jeg fikk akutt dårlig samvittighet og bestemte meg for at alle innkjøp skulle heretter skje på selvstendige, lokalt eide butikker i bykjernen. Det har bare gått sånn passe. De gode intensjonene har en lei tendens til å drukne i praktikaliteter og hverdagens mas. Hvor mye handles ikke på impuls når man har noen minutter å slå ihjel før toget går?

Nå brukes det ord som krise og apokalypse i handelsnæringene. Konkurser, overetablering og usunn konkurranse preger overskriftene. Kjente butikkjeder som Vita, Notabene og Toys’r’us har gitt tapt de siste ukene. Netthandel slår hardt inn i mange bransjer. Noen rammes av svak krone. I tillegg er kjøpetrangen hos mange redusert. Først nå merker man den grønne bølgen i våre handlevaner. Samtidig er vi mer opptatt av opplevelser. Tiden er kanskje det mest verdifulle vi har. Allerede i 2014 gikk vårt konsum av tjenester forbi forbruket av varer.

Selv om 13 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber der, er det ingen som går i fakkeltog for handelsnæringen av den grunn. Det tilsvarer omtrent 376 100 arbeidsplasser spredt over absolutt hele landet. Til sammenligning sysselsetter pelsdyrnæringen om lag 300. En årsak til det er nok at økt handel ikke er ønskelig av klimahensyn. Likevel vet vi at butikker og gode handelssenter er avgjørende for trivsel og bolyst i hele landet.

Selv om vårt handelsmønster endrer seg, er julehandelen relativt stabil. Bransjeorganisasjonen Virke har nylig lagt fram sine prognoser for årets julehandel. Hver og en av oss handler i snitt for 10 850 kroner i desember. Det blir med andre ord jul i år også. Det er likevel noe merkelig med våre handlevaner før jul. Mange trender går i retning av at vi velger kvalitet, kortreist og lokalprodusert i jula. Ikke minst gjelder det mat. De byene som klarer å etablere den ekte julefølelsen, vinner kunder. Bergen, med sine julegater og pepperkakeby, trekker eksempelvis handlende vekk fra nabofylket Sogn og Fjordane. Trondheim og Tromsø har også lyktes godt med å skape såkalte julebyer. I jula vil folk ha nostalgi. Julegater med hjerter, bjelleklang og små telt hvor de selger gløgg og brente mandler og sånt.

Men en annen trend drar i en helt annen retning. Black Friday. Det vi lenge trodde var noe de holdt på med i Amerika, er blitt noe som merkes direkte på bunnlinja i norske butikker. En milliard kroner kan trekkes direkte ut av desemberhandelen denne dagen. Og da er det ikke jakten på den nostalgiske julefølelsen folk søker. Vi går mann av huse for å slå kloa i salgsvarer. Julegater med gløgg og pepperkaker er erstattet med trengsel og lange køer. Dombjeller av pipende kortterminaler. Nå er Black Friday supplert med Black Week og Singles day.

For frittstående butikker er Black Friday en katastrofe, ifølge Virke. 90 prosent av butikkene gikk med tap den dagen. Vinnerne er stort sett nettbutikker og store kjøpesentre. Men selv de store vinnerne er ikke spesielt glad for trenden. - Black Friday ødelegger julehandelen, uttalte direktøren i kjøpesentergiganten Thon Eiendom til E24. Han erkjenner likevel at Black Friday er kommet for å bli. Og vil selvsagt tjene penger på det.

Et annet spørsmål er hva Black Friday og andre kampanjer gjør med vår betalingsvilje. Det er nesten så man føler seg som en idiot hvis man kjøper en vare til full pris nå til dags.

Nye handelstrender til tross, julehandelen er fortsatt svært viktig for enkelte bransjer. For lekebutikkene er den et halmstrå. Barn leker ikke med gyngehester, dukker og treklosser lenger. Også barna foretrekker å bli underholdt av en skjerm. I lekebutikken går man stort sett for å kjøpe seg god samvittighet. Og forhåpentligvis glade barn den stunden det tar å åpne opp pakkene.

Men også for gullsmeder, bokhandlere og platebutikker, i den grad sistnevnte fortsatt eksisterer, er julehandelen en bunnplanke. Hva skal man gi til far som har alt? Det vanlige svaret er en bok om krigen, en biografi eller noe lokalhistorie. Eller Bob Dylans samlede. Så moralen er omtrent slik: Kjøp en flat pakke til far, redd en platebutikk.

