Foto: Hallgeir Vågenes

Leder

En tvilsom praksis

NAV tok heller en telefon enn å skrive brev. For å unngå at trygdeskandalen ble kjent.

Nå nettopp

NAV sto tidligere i høst foran sin aller største krise, som de nå er midt i. Og da de ulike instansene skulle informeres, tok det ikke bare lang tid. Det ble også gjort muntlig, viser det seg i den store dokumentbunken Arbeids- og sosialdepartementet sendte til Stortinget i forrige uke.

I en epost skriver NAV 4. oktober: «(...) etter nærmere vurdering ser vi at det vil være hensiktsmessig at direktoratet tar kontakt med Riksadvokaten muntlig og avtaler et møte for å gjennomgå saken fremfor å sende brevet. Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet.»

les også NAV-sjefen slår tilbake mot Hauglie: Visste ikke om uskyldig dømte

Utkast til orienteringen til Riksadvokaten er ifølge mailene kladdet. Men så bestemmer NAV seg altså heller for å ringe. Og hele begrunnelsen er at de ønsker å unngå at saken kommer ut i offentligheten.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

– Dette er en uheldig praksis. Jeg er litt bekymret for at dette kan være en kultur, sier Eva Kristin Hansen (Ap), til Aftenposten. Hun er saksordfører i Stortingets kontrollkomite.

Og det er vi også bekymret for. For offentlige etater er noe annet enn private selskaper. NAV er til for oss brukere, en helt sentral del av vår omfattende velferdsstat som ikke er etablert for å tjene penger, til en eier eller et foretak. NAV er til for oss.

les også SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

At de ikke ønsker mer bråk i offentligheten enn de trenger, det forstår vi. Men om en praksis med å ringe heller enn å sende brev får feste seg, betyr det jo nettopp mindre vern mot at slike skandaler oppstår. For NAV og andre myndigheter trenger å bli gått etter i sømmene.

I NAV-saken har de fleste etater og organer sviktet. Ingen avdekket skandalen, som rullet og gikk gjennom mange år. Å avdekke hvordan vanlige folk rammes av at de ikke får god nok eller attpå til feil behandling i offentlige organer, er en særlig viktig rolle for den fjerde statsmakt.

Media burde kanskje vært på ballen tidligere. Men det blir ikke enklere av at innsynet i offentlig etaters virksomhet hindres av at de ansatte aktivt forsøker å motarbeide at offentligheten får kikke dem i kortene.

Publisert: 27.11.19 kl. 11:12

Mer om