TAKTIKK? – Valgkampen er tydeligvis godt i gang i Frp og for justisminister Jøran Kallmyr, og det kan virke som at angrep på sosialister vil bli viktig under valget senere i år, skriver kronikkforfatteren.

Hvor langt er Frp villig til å gå?

Frihet fra sosialisme, sa Frps justisminister. Frihet med hjelp fra sosialisme, sier jeg.

ALF HALVAR NÆSJE, fylkessekretær Oppland Senterparti

De siste årene har vi sett en tydelig utvikling i hva som er greit at våre folkevalgte sier og gjør. Måten man ordlegger seg og prat om enkelte grupper i samfunnet de siste årene blitt mer og mer tilspisset og finslipt. Referansen til vedlikeholdet av et sverd er ikke tilfeldig, for la det ikke være noe tvil. Retorikk er et våpen som kan gjøre stor skade. Det sies jo tross alt at pennen er mektigere enn sverdet.

Et parti som har tatt det på seg å virkelig teste hvor langt man kan tøye en strikk er Fremskrittspartiet. Her har vi alle noe å lære. Ikke fordi det de gjør er bra, men fordi den representerer veldig godt det jeg mener er en uheldig utvikling i hvordan politikere velger å uttrykke seg.

I fra tid til annen, så kommer det frem noen uheldige ytringer i fra Frp. I november i fjor så lærte vi at bakgrunn og erfaring var irrelevant for din egenskap til å lede 17. mai-komiteen i hovedstaden, så lenge du ikke er «kronisk norsk». Tidligere samme år måtte en, av til nå fem faste, justisminister ta sin hatt og gå. Da hadde Frp tatt i bruk sosiale medier for å svartmale et helt politisk parti ved å påstå at de brydde seg mer om terroristers rettigheter enn nasjonal sikkerhet. Dette er to av mange eksempel på en uheldig retorikk som bidrar til å skape en større polarisering i det norske samfunnet og en fiendegjøring av politiske opponenter. Og en ting er sikkert, har vi ikke har hørt fra Frp på en liten stund, så vil ledelsen selv ta ansvar.

Under landsmøte til Frp, ble 50-årsdagen til Siv Jensen feiret på forskudd. Under sin takketale valgte Siv å uttrykke seg på følgende måte: «Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut, og knuse disse jævla sosialistene». Finansministeren forklarer det med at det ble sagt med et glimt i øyet.

Det er forståelig at finansministeren kunne ha blitt grepet av stemningen under landsmøtemiddagen, men det som er problematisk er at dette virker som en underliggende holdning i deler av partiet.

For er det en ting man kan si at Frp lykkes med, så er det å smi mens jernet er varmt. Fire dager etter finansministerens utblåsning, fikk vi se nye eksempler på de anti-sosialistiske holdningen som vandrer i regjeringskontorene. Under frigjørings- og veterandagen 8. mai var vår nyeste justisminister på besøk i Jørstadmoen leir i Oppland for å være med på hedringen av norske veteraner som har deltatt i internasjonal tjeneste.

I justisministerens tale ble det blant annet pratet om frihet mot sosialisme. Å bruke 8. mai som en talerstol for å angripe sosialisme er, om ikke annet, meget historieløst. Frihet fra sosialisme, sier justisministeren. Frihet med hjelp fra sosialisme sier jeg. Det er betenkelig at man bruker viktige nasjonale datoer ment til å feire fellesskapet, som politiske plattformer til å skape splid i befolkningen.

Man kan forsøke å prate det bort så mye man klarer, men poenget er at det starter å komme frem noen underliggende holdninger og meninger blant enkelte av våre ledere som er både skremmende og udemokratiske. Som minister er det på tide at man starter å tenke over hvilken rolle man har i samfunnet og hvilket samfunnsansvar det innebærer.

Når man har blitt utnevnt som embetskvinne eller embetsmann, så er man utnevnt av Kongen i statsråd for å jobbe for hele befolkningen. I den stillingen har man vesentlig større innflytelse ovenfor befolkningen enn hvis man bare representerer et parti.

Måten man velger å ordlegge seg har noe å si, fordi det bidrar til å legitimere holdninger. Holdninger som bidrar til å skape et fiendebilde av en spesifikk del av befolkningen er noe som vanligvis er reservert en annen tid og et annet sted enn Norge i 2019. Historien har mange eksempler på hva den ytterste konsekvensen kan være når statsledere velger å skape fiendebilder av enkelte deler av befolkningen, basert på politisk tilhørighet, religion eller etnisitet.

Valgkampen er tydeligvis godt i gang i Frp, og det kan virke som at angrep på sosialister vil under valget i år ta over for angrep mot muslimer. Dette kan se ut som en ren repetisjon i fra sist valgkamp hvor man valgte å legge seg på en relativt brun linje. Dessverre for Frp er flyktningkrisen i Europa ikke lenger like dagsaktuell. Likeledes har partiet mistet all troverdighet i bompengespørsmålet etter å ha hatt samferdselsministeren i snart seks år, parallelt med at antallet bommer har økt.

At man ser seg nødt til å gjøre enkeltgrupper i samfunnet til fiender for å skape politisk kapital sier nok mest om politikken, men det bidrar til en voldsom polarisering i den norske samfunnsdebatten som er svært uheldig. Det som gjør at dette skiller seg i fra vanlig partipolitikk, er at vi har deler av regjeringen som bidrar til å legitimere et fiendebilde av deler i befolkningen. Nå er det på tide at man kjenner sitt samfunnsansvar og i stede jobber for likeverd mellom mennesker, uavhengig av politisk ståsted, religion og etnisitet.

Publisert: 19.05.19 kl. 11:15