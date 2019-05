Foto: Roar Hagen

Den orbane elite

Det overrasker ingen at president Donald Trump lovpriser Ungarns statsminister Viktor Orbán. Trump beundrer sterke menn. Refs er forbeholdt gamle venner.

Amerikanske presidenter har ofte samarbeidet med autoritære ledere av nødvendighet, enten det var av økonomiske eller strategiske årsaker. Man trengte ikke å like dem, så lenge de sto på USAs side.

For Trump er det annerledes: Han roser de autoritære. Han vil ikke ta opp menneskerettigheter. Samtidig lar han sjelden en anledning passere uten å kritisere USAs eldste og nærmeste allierte.

Amerikanske presidenter spiller tradisjonelt rollen som den frie verdens leder. Trump er stjerne i en annen oppsetning, sammen med en ny og fremvoksende elite av nasjonalistiske og autoritære ledere der Orban har en viktig rolle.

– Viktor Orbán har gjort en fantastisk jobb på så mange ulike måter. Høyt respektert. Respektert i hele Europa. Antagelig er han, som meg, litt kontroversiell. Men det er OK. Det er OK. Du har gjort en god jobb, og du har holdt ditt land trygt, sa Trump da han mandag tok imot Orbán i Det hvite hus.

Orban nyter stor respekt i enkelte kretser i Europa, nærmere bestemt blant EU-kritikere, nasjonalistister og høyrepopulister. For andre symboliserer han en farlig fremvekst av illiberale krefter på kontinentet, med gradvis innskrenkning av domstolene og medias uavhengighet.

Trump bruker enhver anledning til å kritisere vesteuropeiske land for å bidra for lite til NATO. Men han fremhevet Ungarn som et «svært godt» medlem. Ungarn bruker 1,15 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret, langt mindre enn andre land Trump refser.

I Det hvite hus la Orbán vekt på alt som forener dem: Kampen mot illegal migrasjon, terrorisme og beskyttelse av kristne samfunn. Begge bygger murer, Orbán mot muslimsk innvandring og Trump mot konvoier fra Latin-Amerika. Trumps tidligere rådgiver Stephen Bannon har tidligere sagt at Orbán var «Trump før Trump».

Trumps beundring for såkalte sterke menn er bemerkelsesverdig. Han har tidligere kalt Russlands president Vladimir Putin for både sterk og smart, langt mer smigrende beskrivelser enn allierte blir til del. Han ble, med egne ord, forelsket i Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Kim skriver så vakre brev. Kim leder verdens antagelig mest undertrykkende regime.

I forrige uke mottok Trump nok et «vakkert brev», denne gang fra Kinas autoritære leder på livstid, Xi Jinping. USA og Kina er riktignok i handelskrig, men Trump legger vekt på det gode forholdet til Kinas sterke mann. Trump har tidligere hyllet Tyrkias autoritære president Recep Tayyip Erdogan. I en telefonsamtale mellom de to like før jul fikk Erdogan det akkurat som han ville i Syria. Trumps forsvarsminister James Mattis fikk nok og gikk av.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi har “gjort en fantastisk jobb i en svært krevende situasjon”. Menneskerettighetene brytes grovt. Journalister og opposisjonelle fengsles. Trump har entusiastisk støttet det undertrykkende saudiarabiske kongehus. Heller ikke drapet på journalist Jamal Khashoggi fikk ham til å endre mening.

Han roste Filippinenes president Rodrigo Duterte for “en utrolig jobb med narkotikaproblemet.” Ifølge Human Rights Watch hadde Dutertes narkokrig fra 2016–18 krevd nær 5000 liv. I tillegg er 23 000 narkomane og langere blitt drept av uidentifiserte gjerningsmenn. Brasils nye sterke mann, president Jair Bolsonaro, har sagt at han deler Trumps verdier og at han beundrer den amerikanske presidenten. De gode følelser er gjensidige.

Trumps første utenlandsreise gikk til Saudi-Arabia. Han gjorde det klart at han ikke ville gi noen offentlige uttalelser om menneskerettigheter: -Vi er ikke her for å fortelle andre mennesker hvordan de skal leve, hva de skal gjøre eller hvordan de skal være.

Han har vært tro mot dette i ettertid. Men når en president unnlater å ta opp grove menneskerettighetsbrudd undergraver det over tid USAs moralske autoritet. De sterke menn som besøker Det ovale kontor kan bruke den amerikanske presidentens anerkjennelse for å legitimere sin egen politikk. Trump møter dem ikke med en moralsk pekefinger.

Nå gir Trump Orbán en håndsrekning foran valgene til EU-parlamentet. Orbans parti, Fidesz, er blitt suspendert fra den konservative gruppen EPP i parlamentet på grunn av EU-kritiske holdninger og bekymring for svekkelsen av det ungarske demokratiet. I stedet forsøker Orbán å bygge en allianse av innvandrings- og EU-kritiske partier.

USA har i etterkrigstiden alltid støttet europeisk samarbeid. De transatlantiske båndene har handlet om mer enn sikkerhetspolitikk og økonomi. Det er et verdifellesskap mellom liberale demokratier. Disse verdier utfordres av nasjonalistiske og illiberale partier. En amerikansk president heier på dem. Det er noe helt nytt.

