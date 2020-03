VIL HA TV-TRIM: Erik og Anna Midelfart. Foto: Privat

To pensjonerte legers ønske: Tid for trim på TV

Å være inne døgnet rundt kan by på andre helseutfordringer. Ingen, med mindre de er virussyke, har godt av å være bare i ro. For folkehelsen hadde det vært viktig med TV-trim, skriver to pensjonerte leger fra Trondheim.

ANNA OG ERIK MIDELFART, pensjonerte leger

Norge er inne i en ekstraordinær situasjon. Vi står overfor en ukjent fiende, et virus med høyt smittepotensial. For å unngå smitte, har vi innført en nasjonal dugnad med å holde oss inne og unna andre. Treffer du ingen, smitter du ingen!

Å være inne døgnet rundt kan by på andre helseutfordringer. Ingen, med mindre de er virussyke, har godt av å være bare i ro. Å sitte i sofaen og se på katastrofenyheter dagen lang, er hverken bra for formen eller psyken.

Mange har mistet de treningsmulighetene de hadde på treningsstudio eller hos fysioterapeut. Råd om turer i fjell og mark er velmente, men hålkeføre og regn stimulerer ikke treningsgleden. Dermed risikerer vi at de som trenger det mest, er de som beveger seg minst. Og det lover ikke godt for tiden etter corona!

Og det er her, NRK og TV 2, at ansvaret svikter. Vi får «Corona-time-for-time» døgnet rundt inn i stuen. Men for folkehelsen hadde det faktisk vært like viktig at dere hadde laget treningsfjernsyn i form av små «trimsnutter» og sendt dem daglig.

«Seniortrim», «Aktiv Familie», « Hjemmekontor-yoga» – mulighetene er mange!

La tilbudet være lett tilgjengelig for folk. Mange idrettsutøverne kan nå ikke konkurrere – kanskje kunne de og Olympiatoppen bidra her? Det ville vært veldig motiverende, ikke minst for barn og unge.

Isolasjon er krevende for alle, men variasjon og bevegelse gjør det mer lystbetont. Slå et slag for folkehelse, og bidra til å redusere blodtrykk, muskelsmerter og stressnivå.

Vi er klare for å skru på TV’en i joggesko og treningstøy, NRK og TV 2 – hva nøler dere etter?

Publisert: 24.03.20 kl. 15:12

