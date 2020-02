Kommentar

Alt treffer oss på en gang

En ny bølge med flyktninger, på toppen av coronavirus og finansmarkeder i fritt fall - nå brygger det opp til full storm i Europa.

Denne uken varslet en tyrkisk tjenestemann at Tyrkia ikke lenger vil hindre flyktninger i å dra til Europa. Det har egentlig bare vært et spørsmål om tid før det ville skje.

Etter flyktningkrisen høsten 2015 inngikk EU en avtale med Tyrkia, som blant annet innebar at Tyrkia i bytte mot milliardbeløp skulle stenge grensene for flyktninger og migranter på vei til Europa. Med de pågående krigshandlingene i Idlib-provinsen i Syria frykter tyrkiske myndigheter nå at det kommer enda flere syriske flyktninger til Tyrkia. Landet regnes i dag som verdens største vertsland for flyktninger, mer enn tre millioner mennesker har søkt tilflukt der.

Flere asylsøknader

Nå forlater de første flyktningene og migrantene uhindret Tyrkia. Dette vil gjøre en allerede kritisk situasjon på europeisk jord enda vanskeligere. I Hellas er situasjonen prekær. I flyktningeleire på de greske øyene lever mennesker under uutholdelige forhold. Hellas sliter, både økonomisk og politisk. Det har landet gjort lenge, uavhengig av flyktningsituasjonen.

Det kommer fortsatt mange til Italia, selv om sjøveien er blitt vanskeligere på grunn av EUs ulike tiltak for å stanse flyktninger som forsøker å komme seg over havet fra Afrika i båt. De som blir sendt tilbake, havner i leire i afrikanske land der det rapporteres om overgrep og umenneskelige forhold.

I fjor økte antall asylsøknader i EU, for første gang siden flyktningkrisen i 2015. Den gangen, for snart fem år siden, ble det dype konflikter i et allerede splittet EU. Finanskrisen hadde allerede skadet samholdet innad i unionen, med Tysklands stramme sparepolitikk som rammet de økonomisk svake landene i sør hardt. Da flyktningene kom, og de tidligere øst-europeiske landene nektet å ta noe i nærheten av sin del av ansvaret, smuldret samholdet enda mer opp.

Skremt av kaoset

Høsten 2015 åpnet Angela Merkel dørene til Tyskland for en million flyktninger. Vi klarer dette, sa hun. Det ville hun neppe sagt igjen. Den politiske prisen ble høy. Ikke bare for henne og hennes parti. Dårlig oppslutning kunne hun antagelig ha levd godt med, i visshet om at hun hadde fulgt sin samvittighet og gjort det hun mente var rett. Men i årene etterpå har vi sett en dramatisk fremvekst av høyreradikale krefter i Tyskland, og i mange andre europeiske land. Vi står overfor et svekket Europa med økt polarisering og høyreradikale krefter som kan vekke minner om en tid vi trodde vi hadde lagt bak oss.

Selv om mange ønsket å hjelpe syriske krigsflyktninger, ble mange skremt av kaoset som preget flyktningkrisen høsten 2015. Noe av problemet den gangen var at det kom så mange andre enn syriske flyktninger. De som kom over grensen fra Russland til Norge, ved Storskog, var fra ulike land. Noen av dem hadde bodd i Russland i flere år.

Av de nær 5.500 enslige mindreårige asylsøkerne som kom til Norge dette året, var drøyt 3.500 fra Afghanistan. Bare i underkant av 600 var fra Syria. Av alle som kom til Norge som asylsøkere dette året, var bare omtrent en av tre på flukt fra den syriske borgerkrigen.

En bitteliten andel

Det ble tydelig den høsten at det internasjonale regelverket for asylsøkere og flyktninger ikke fungerer. Asylsystemet hjelper dem som klarer å komme hit, ikke dem som trenger det mest. Norge sa nylig ja til å ta imot 800 kvoteflyktninger som har oppholdt seg i afrikanske leire. Dette er bra. Det peker ut en retning der vi hjelper dem som har et reelt behov, samtidig som vi fører en streng asylpolitikk. Den strenge politikken gjør at færre uten behov for beskyttelse kommer til Norge, samtidig som vi bruker mottaksapparatet vårt til mennesker vi vet er flyktninger med rett til opphold.

Vi kan ikke ta i mot alle som ønsker å komme hit. Uansett om vi strekker oss mye lenger enn vi egentlig klarer, og tar imot mange flere, vil vi bare kunne hjelpe en bitteliten andel. Det viktigste er derfor fortsatt å hjelpe så mange som mulig der de er. Bidra til å gjøre leirene bedre, gi barna skolegang og tryggere rammer, og finne en slags balanse mellom å ta imot de vi kan, og hjelpe de vi ikke kan ta imot.

Kina og Russland

Enormt mange mennesker ønsker å komme til Europa. Mange av dagens migranter kommer fra afrikanske land. I Afrika vil folketallet doble seg frem mot 2050. Det vil øke presset ytterligere i årene som kommer. Ingen er tjent med at EU går i oppløsning fordi vi får en uhåndterlig flyktningkrise. Klarer vi ikke å ha kontroll med EUs yttergrense, og med Schengen-området som også Norge er del av, fører det til uro, og det styrker ytterliggående krefter i mange land.

Oppe i alt dette har vi Kina og Russland. Det er grunn til å tro at de vil utnytte en ny flyktningkrise til sin fordel. Begge nasjonene jobber hardt for å destabilisere og diskreditere de vestlige demokratiene. Nå kan de få en enda bedre mulighet. Særlig dersom coronaviruset på toppen av det hele fører oss inn i en ny økonomisk krise, slik mange nå frykter. De siste dagers dramatiske børsfall lover ikke godt.

En perfekt storm

Det er lettere å være raus når man har mye penger. Dersom vi i Europa nå står overfor både økonomiske nedgangstider og en ny flyktningkrise, trenger vi politisk klokskap og handlekraft mer enn noengang før. Og ikke minst - et EU som i fellesskap klarer å møte kanskje den største utfordringen i unionens historie. Det blir avgjørende - også for oss i Norge.

Når det virkelig gjelder, har både EU og våre egne politikere klart å finne frem til grå og kjedelige kompromisser som alle kan leve med. Våre demokratiske styresett har sine mangler. Men det finnes ingen bedre alternativer. Heller ikke i møte med en perfekt storm.

