Teigens tivoli

Midt på 1970-tallet kunne uskikkelige barn får høre at hvis de ikke oppførte seg, ville Jahn Teigen komme og ta dem. Tirsdag sovnet den folkekjære artisten stille inn.

Splitthoppet var hans varemerke. En rett spagat i løse luften. Rett som det var forskrevet han seg. Men selv når han gikk på trynet, landet Jahn Teigen på beina. Ingen kunne reise seg som multitalentet fra Tønsberg.

Begrepet «folkekjær» er det mest misbrukte i norsk underholdningsjournalistikk. Det er så tøyd i strikken at når vi endelig har en begrunnet anledning til å ta det i bruk, må det rettferdiggjøres.

Jahn Teigen var The Entertainer. Hans popularitet grenseløs.

Slik var det ikke alltid.

Den høyspente rockevokalisten med det lange håret og spastiske grimaser som kunne skremme futen på flatmark, var ingenlunde et elsket vesen blant folk flest. Respektert, for så vidt, i musikerkretser som strakte seg fra samtidige bandfolk til modernisten Arne Nordheim.

Men skjelettdrakt! I beste sendetid på NRK Fjernsynet. I selveste Melodi Grand Prix, med selveste Inger Lise Rypdal!! Det ble en i overkant spennende dag for Josefine.

Året var 1976, og i det elleville Voodoo-oppstyret fersket teatersjef Toralv Maurstad at her hadde han funnet en dramatisk pansertenor med uttrykk sterkt nok til å fylle Richard O’Briens «Riff Raff»-rolle i The Rocky Horror Show.

Slik ble soloartisten og skuespilleren født.

Resten er kulturhistorie.

Teigens teatrale debut skulle overbevise flere om at han også hadde noe på denne scenen å gjøre. Her holder vi anmelderne utenom. Det ble musikaler av ymse slag, film om Olav den hellige, hovedrolle i Puccinis La Bohème, og fra 1987 medvirket han som «Bøddelen» i konsertversjoner og utviklingen av heksemusikalen Which Witch helt frem til London-premieren i West End høsten 1992.

Som utagerende medlem i et spinnvilt triumvirat – idiotisk nok oppkalt etter en tvilsom karakter i en tvilsom bokserie av en tvilsom trøndersk rasist – introduserte Jahn Teigen oss for en musikalsk absurdkomikk som av like idiotiske grunner fikk merkelappen crazyhumor.

Sammen med Herodes Falsk og Tom Mathisen skapte han Prima Vera-universet; dels inspirert av Monty Python, dels av Bonzo Dog Doo-Dah Band, kanskje noe mer av fellesnevneren for begge grupper, Neil Innes. Men aller mest påvirket av det boblende kollektivets syke ideer om hvor søkt det hele kunne gjøres.

For hvor morsomt er det egentlig å stå i grønn stillongs og imitere nasjonalklenodiet Erik Bye og hans sonore hyllest til kaptein Ebenezer Hunts sorgtunge enke, Anna Lovinda?

Ganske så grassat gøy, faktisk. Og særlig fordi man følte seg litt skitten og uskikkelig som tillot seg å le så vidt uforskammet av beretningen om papegøyen Arne Belinda, slik Tom Mathisen og Prima Vera foredro den.

Og så var det alle de andre velspilte tøyseparodiene, på Saturday Night Fever, Bee Gees, Baccara, Chubby Checker, Turtles, Kinks. Verbale bløtkakekast i form av dustetekster og ren rølp. Men akkurat så kalkulert avsindig at for eksempel Teigens vri på Im Saltzkammergut lyder som et naturlig innslag fra Sommer i Tyrol å ha med på en norsk humorplate.

Det tok oss noen år å skjønne Jahn Teigen. Å forstå hvilken komplett artist han faktisk var. Noen ganger kom Jahn Teigen i veien for Jahn Teigen.

Sangeren Teigen behersket et register som brakte ham fra rockeklubber til operascenen. Komikeren i ham var både fysisk og underfundig. Hans kreativitet var ustoppelig, og like grenseløs i form som i innhold. Tekstforfatteren var likefrem, gjerne melankolsk, men sjelden banal. Som komponist eide han en varme og en rik evne til å skrive populære, iørefallende melodilinjer uten å stable klisjeer.

Jahn Teigens låter er ikke nødvendigvis uten sentimentalitet, men det er hverken en bærende konstruksjon eller noe han snubler i. Når et godt knippe av hans mest kjente sanger er blitt slitesterkt folkeeie, sågar innlemmet i repertoaret ved våre mellommenneskelige overgangsriter, skyldes det både originalitet og kvalitet. Kanskje er denne siden av Jahn Teigens mangesidige talent litt underkjent.

Mitt første møte med Teigen var Tivoli-turneen våren 1977, da han bokstavelig hoppet inn i manesjen etter konsertslutt for å hilse på utsendinger fra fanklubben Teigens Tilhengere. Siden skulle treffpunktene bli mange, og ytterst forskjellige. Fra å følge ham i inn- og utland på Which Witch-turneer, dekke plateutgivelser og Prima Veras gjenoppstandelse, til å ta de mindre trivelige telefonene når han hadde surret det til for seg.

For slik var Jahn Teigen også: Når han kunne ringe journalister for å snakke om sitt nye album, kunne han sagtens også svare på telefonen når journalistene ringte for å høre om det var sant at … ? Og ofte var det jo det.

«Det har vært noen forsider – og det har vært noen baksider», sa han selvironisk på VGs 60-årsjubileum i 2005, der han kom inn på scenen som en av kveldens store overraskelser. Jahn hadde på det tidspunkt begynt sin artistiske tilbaketrekning, og bare det å se ham igjen utløste enorm jubel.

Den ble ikke akkurat mindre da han – like overraskende – introduserte sin duettpartner, Anita Skorgan.

... og de sang:

«Vi har våre minner

De vil aldri dø

Nå er tiden inne

Til å si adjø…»

I dag har et helt folk sine Teigen-minner. Det er siste teppefall.

Et endelig Adieu.

