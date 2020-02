SVARER: – Vi tror ikke på akademisk boikott. Vi mener samarbeid på tvers av kulturelle og politiske skillelinjer er viktig for å frembringe ny kunnskap og nye innsikter, skriver Camilla Brautaset, Dag Rune Olsen og Annelin Eriksen. Foto: UIB

Akademisk samarbeid med kinesiske institusjoner er viktig, men ikke uproblematisk

Vi ønsker å takke VGs Hanne Skartveit for å bidra til å løfte en viktig debatt om Norges samhandling med Kina. Norge har en bred kontaktflate med Kina innenfor mange samfunnsområder, inkludert forskning og utdanning. Stikk i strid med internasjonale råd og i motsetning til en rekke andre land, inkludert Danmark og Sverige, mangler Norge en nasjonal strategi for forsknings- og utdanningssamarbeid med kinesiske institusjoner.

DAG RUNE OLSEN, rektor UiB

ANNELIN ERIKSEN, viserektor for globale relasjoner, UiB

CAMILLA BRAUTASET, leder for UiBs kompetanseutvalg for Kina

Kunnskapsdepartementet, som har signert felles handlingsplan for forskningssamarbeid med Kinesiske myndigheter, har i praksis delegert dette ansvaret til institusjonene selv. Universitetet i Bergen (UiB) ønsker en felles nasjonal strategi og plattform for dette samarbeidet. Samtidig har vi tatt flere strategiske valg og iverksatt en rekke tiltak ut fra erkjennelsen av at samarbeid med kinesiske institusjoner er faglig viktig, men ikke uproblematisk.

Valgene og tiltakene er fattet på bakgrunn av egne erfaringer, internasjonale råd og gjennom å lytte til ønsker fra fagmiljøene selv. Dette har blant annet resultert i en egen handlingsplan for samarbeid med kinesiske institusjoner samt et sett med råd for slikt samarbeid, så vel som samarbeidsavtaler med kinesiske institusjoner basert på ønsker og behov fra våre forskere og studenter.

Utfra mediebildet kan det fremstå som om UiBs samarbeid med kinesiske institusjoner er noe nytt, og som har kommet i kjølvannet av et bedret diplomatisk forhold mellom de to landende de siste årene. Det er det ikke. UiB har lange historiske tradisjoner for slikt samarbeid. Noen av våre fremste forskere innenfor klima, medisin, velferd (for å nevne noen fagområder), har i fellesskap med kinesiske kollegaer i mange tiår gitt sterke faglige bidrag til viktige debatter om globale klimaendringer, om forhold rundt velferdsutvikling og helse.

Et konkret eksempel er Nansen-Zhu senteret i Beijing hvor Universitetet i Bergen sammen med andre norske partnere (Nansensenteret og Norce) i nesten 20 år har bidratt til kunnskap om sammenhengene i globale værsystem. Derfor vet vi for eksempel mye om hvordan en varm vinter i Arktis får konsekvenser for vinterklimaet i Beijing. Dette er viktig kunnskap ikke bare for å skjønne utvikling av det globale klimaet over tid, men også for samfunnsplanlegging av mega-byer som Beijing hvor vintrene er kalde og tilgang og planlegging av energitilførsel er svært viktig.

Internasjonalt forskningssamarbeid er av uvurderlig betydning for å frembringe ny kunnskap. Dette er kunnskap vi er helt avhengig av dersom vi skal kunne finne løsninger på globale samfunnsutfordringer – inkludert klimaendring. UiB samarbeider over hele verden, også med Kina. Vi har sett at Kina de siste årene har intensivert finansieringen av forskning, og har som mål å bygge sterke miljø innenfor mange felt.

Det er ingen tvil om at Kina vil være en betydelig aktør i den globale kunnskapssektoren i det 21. århundre. Samtidig som potensialet og mulige gevinster synes stort, representerer akademisk samarbeid med kinesiske partnere særlige utfordringer som skiller seg fra mange, men ikke alle andre land. Vi samarbeider også med fagmiljøer i andre land som for eksempel ikke har demokratiske politiske system, Kina er ikke det eneste. Men, vi ser også at det er spesielle utfordringer knyttet til samarbeid med kinesiske institusjoner.

Den politiske styringen av en rekke institusjoner i Kina, inkludert universitetene, har blitt sterkere de siste årene – særlig siden 2013. Dette har skjedd parallelt med innstramminger av akademiske frihet i Kina. Dette er vi svært bevisste på ved UiB. Kombinasjonen av akademisk frihet og god forskningsetikk representerer selve grunnsteinen i vårt verdigrunnlag. Vi har en absolutt nulltoleranse for utfordring av våre forskere og studenters akademiske frihet. Det er også en av årsakene til at vi har etablert en bred beredskap for våre forskere og studenter, samtidig som vi også har lagt vekt på at den interne kommunikasjonen i vår organisasjon der også vi i ledelsen stiller oss fortløpende til disposisjon for diskusjon.

Ved UiB tror vi fremdeles at samarbeid, spesielt i en tid hvor vi ser sterke tendenser til geopolitiske polarisering rundt nye akser, er svært viktig. Samarbeid om kunnskapsutvikling, gjennom forskning og utdanning er et område vi mener det er viktig å styrke. Det betyr ikke at vi er blinde for det Kina vi ser i dag. Tvert imot; vi ser også med bekymring de nye store utfordringer knyttet til et Kina som er mye sterkere til stede i sin utenrikspolitiske agenda, og som en teknologisk og politisk stormakt.

Vi følger derfor tett med på utviklingen og vurderer fortløpende alle våre institusjonelle samarbeid, inkludert med Konfutse instituttet. Instituttet ble etablert i 2007 som et samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet, UiB og Beijing Sport University. I den siste, reviderte avtalen mellom samarbeidspartneren fra 2019 er et særskilt punkt om akademisk frihet lagt til. Dette skjedde etter initiativ fra UiB og handlet først og fremst om skriftliggjøring av det vi anser som en selvsagt premiss for alt samarbeid vi inngår.

Vi tror ikke på akademisk boikott. Vi mener samarbeid på tvers av kulturelle og politiske skillelinjer er viktig for å frembringe ny kunnskap og nye innsikter. Akademisk samarbeid er kanskje ekstra viktig i en verden med økende polarisering. Aktører innen forskning og høyere utdanning har potensiale til å kunne bygge broer på tvers av nettopp politiske, kulturelle og institusjonelle grenser. Dette har også historien vist. Flere, inkludert historikeren Stian Bones, har fortalt oss hvordan samarbeid mellom forskere på hver sin side av den kalde krigen var viktige bidrag for å åpne opp konflikten. Sagt med andre ord – vi ved UiB tror at den globale utviklingen vi ser rundt oss i dag vil kreve mer – og ikke mindre – internasjonalt akademisk samarbeid.

Publisert: 24.02.20 kl. 13:39

