Sannhetens øyeblikk i Iran

I flere dager nektet Iran kategorisk for at et ukrainsk passasjerfly var blitt skutt ned. For autoritære regimer kan virkeligheten oppfattes som farlig og truende.

Når sannheten kommer for en dag virket det forstyrrende på regimets historiefortelling. Det vekker til live demonstrasjoner og viser at det finnes andre iranske stemmer enn det religiøse lederskapets monotone rop om “Død over Amerika”.

Autoritære regimer virker alltid sterke og uovervinnelige, inntil de plutselig ikke er det lenger. I desember 1977 beskrev president Jimmy Carter Iran under sjah Mohammad Reza Pahlavi som en “øy av stabilitet i en av verdens mest urolige regioner”. Vel ett år senere ble sjahen styrtet i en revolusjon. Og siden den gang har USA vært en fiende.

Regionen er fortsatt en av verdens mest urolige. Og Irans håndtering av indre uro vitner ikke om en regime som sitter trygt. Overveldende maktbruk mot fredelige demonstranter er ikke et uttrykk for styrke, men det motsatte.

Onsdag styrtet det ukrainske flyet med 176 mennesker om bord like etter å ha tatt av fra den internasjonale flyplassen i Teheran. Det skjedde noen få timer etter at Iran hadde skutt 22 raketter mot to irakiske baser hvor det var amerikanske og allierte soldater. Det var Irans hevn for USAs dødelige angrep mot den mektige general Quasem Soleimani i Bagdad.

Statlige iranske medier meldte at et stort antall amerikanere var blitt drept i rakettangrepene mot baser i Irak 8. januar. Ingen ble drept eller såret. Nå sier myndighetene at de ikke hadde som mål å drepe amerikanske soldater.

Militære og politiske ledere kalte det en løgn da flere vestlige land meldte at det ukrainske passasjerflyet var blitt skutt ned av iransk luftvern. Lørdag innrømmet Iran den fryktelige sannheten. Flyet var blitt skutt ned på grunn av en tragisk feilvurdering. I den spente situasjonen etter Irans rakettangrep skal det sivile flyet ha blitt tatt for å være en amerikansk krysserrakett.

Iranere gjennomskuer landets ledelse. De slår seg ikke til ro med offisielle versjoner. De siste tre dagene har flere tusen iranere deltatt i demonstrasjoner i Teheran og andre byer mot myndighetene. I stedet for å rope “Død over Amerika” ble det ropt “Død over diktatoren”. Videoer som er lagt ut på Internett skal vise at iransk politi skyter med både tåregass og kuler for å spre demonstrantene.

Drapet på Soleimani samlet millioner av iranere i sorg. Da var deres raseri rettet mot USA. I november gikk store folkemengder i gatene i protest mot prisøkninger og undertrykkelse. Da var slagord og graffiti rettet mot president Hassan Rouhani og den øverste leder ayatollah Ali Khamenei.

På avstand kan Iran se ut som et totalt ensrettet samfunn. Den som besøker Iran vil finne et samfunn med større nyanser.

Regimet har støtte fra mange dypt konservative og religiøse iranere, men det finnes også mer moderate religiøse krefter, i tillegg til liberale og sekulære borgere. Det sivile samfunn består på et vis, selv om myndighetene anstrenger seg for å undertrykke organisasjoner de ikke selv kontrollerer.

Når president Donald Trump advarer Iran mot å drepe demonstranter er det et krav alle kan slutte seg til. Mer kontroversielt er det at han i løpet av fire timer mandag retvitret åtte meldinger som i grove ordelag anklager demokratene for å støtte det iranske regime, inkludert et manipulert bilde som viser deres ledende folkevalgte Nancy Pelosi og Chuck Schumer i islamske antrekk foran det iranske flagg. Slik brukes USAs konflikt med Iran i amerikansk valgkamp.

Iranere demonstrerer mot landets egne myndigheter. Ikke til inntekt for Trump. Og heller ikke på grunn av amerikansk innblanding, slik iranske myndigheter gjerne påstår. Folk har sine egne gode grunner til å protestere, enten det skyldes politisk eller økonomisk misnøye.

Opprør er ikke nytt i Iran, det inntreffer bare oftere. Den største oppstanden siden revolusjonen fant sted etter at unge og reformvillige iranere oppfattet at valget ble stjålet fra dem i 2009. Regimet brukte brutale midler for å slå ned oppstanden. Det var nye demonstrasjoner i 2017 og 2018. I høst ble minst 300 mennesker drept og flere såret da de protesterte mot myndighetenes økonomiske politikk.

Trump skrotet atomavtalen med Iran og innførte en politikk med maksimalt press for å ødelegge landets økonomi. Sanksjonene rammer vanlige iranere langt hardere enn regimet. På kort sikt er det fare for at konfrontasjonen styrker den harde fløyen i det iranske lederskap, de som alltid har sagt at man ikke kan gjøre avtaler med USA.

Det er mange modige iranere som våger å stå opp mot regimet, selv om de vet at prisen kan bli høy. Iranere som våger å si sin mening bør ikke reduseres til brikker i den 40 år lange konflikten mellom USA og Iran.

Publisert: 14.01.20 kl. 13:47

