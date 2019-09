Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Leder

Brexit-Boris kan ende i retten

Statsminister Boris Johnson har splittet det konservative regjeringspartiet og forent opposisjonen.

Etter å ha gått på enda et sviende nederlag om nyvalg i parlamentet sent mandag kveld, frykter tidligere Tory-topper at Johnson ikke har tenkt å rette seg etter hverken pålegg fra landets nasjonalforsamling eller britisk lov. Med mindre statsministeren reiser til Brussel og får en bedre utmeldingsavtale innen fem uker, må han be EU om utsettelse av brexit, slik at britene ikke krasjer på hodet ut 31. oktober. Boris Johnson har avvist begge deler. Neste runde kan komme til å stå i retten.

Seansen da parlamentet ble stengt ned etter ordre fra statsministeren natt til i går var et absurd skue. Normalt er avslutningen av parlamentets sesjon like høytidsstemt som åpningen og Dronningens trontale. Det kulminerer med at representantene på hver side av underhuset reiser seg og krysser den symbolske midtstripen på gulvet for å ta hverandre i hendene og takke for laget. I natt satt opposisjonen alene igjen, mens Boris Johnson og hans lojale representanter hadde forlatt lokalet uten så mye som et adjø. At stemningen var giftig, er ingen underdrivelse.

Da hadde underhusets mektige speaker, John Bercow, tatt navngitte regjeringsrepresentanter i skole og samtidig som at han gjennomførte sin formelle rolle i nedstengningen, ga han klart uttrykk for at «dette er ikke en standard eller normal suspensjon». Så brukte han et begrep som er forbeholdt dekreter utstedt av eneveldige herskere, og fikk med det lagt til protokollen hva det britiske parlamentets administrator mener om statsministerens tilsidesettelse av den folkevalgte nasjonalforsamlingen i hele fem uker.

Boris Johnson ser ut til å isolere seg stadig mer med sine marginaliserte allierte på partiets høyre ytterfløy. De har øyensynlig ingen annen plan enn en uthalings- og sabotasjetaktikk, etter at demokratiske prosesser har gått dem imot, og normale spilleregler har sendt regjeringen tilbake til start. Det er dypt alarmerende at tidligere Tory-ledere så å si unisont advarer mot Johnsons radbrekking av det konservative partiet og hvordan han forsøker å sette konstitusjonell praksis til side for å holde på makten. Beslutningen om såkalt prorogasjon av parlamentet må sees i lys av dette, og er et eksempel på det sittende regimets vilje til å tøye lover og regler.

Det er i dag 50 dager til brexit etter planen skal finne sted. Mye tyder på at slik blir det ikke. Boris Johnsons handlingsrom er blitt mindre, mulighetene færre og tidsvinduet trangere. Det er flere enn tidligere Tory-topper som frykter konsekvensene hvis Boris Johnson blir desperat nok til å utfordre også andre sider av det britiske styringssystemet.

