Viktig og nødvendig oppgjør med hat-retorikken

Jeg støtter Abid Rajas oppgjør med sine kolleger fra Frp og deres retorikk. Det er viktig og nødvendig, fordi det kan aldri adresseres nok hvor uheldig og farlig stigmatiserende hatretorikk kan være. Det er en gift som sprer seg i samfunnet, og bidrar til å svekke det gode samholdet vi opplever i det norske fellesskapet.

NASIR AHMED, Bystyrepresentant Oslo Ap

Vi vet jo fra før at 1/10 i den norske befolkningen mener at vold og trakassering mot muslimer kan forsvares. Men når det er sagt, så er Raja sent ute med å ta et oppgjør mot dette. Spekulasjoner om hans motiv for utspillet og hans bruk av begrepet «brun propaganda» for stå for hans regning, men det er bedrøvelig å se at hans ordbruk og motiv har fått mer oppmerksomhet enn det som har blitt kritisert; nemlig stigmatiserende hatretorikk.

Ja, det dagliglivet til Markus, Aarif, Ellen og Fatima som Raja nevner i sin kronikk, blir påvirket når rikspolitikere bruker et språk som skaper skiller mellom folk, og som også bidrar til at noen begynner å stille spørsmålstegn ved sin egen identitet. Men dette er vel ikke noe nytt?

Vi som er «vokst opp» med Raja som en viktig meningsbærer i norsk offentlighet, vet godt at de fleste av hans tidligere uttalelser har handlet om å kritisere Frps stigmatiserende retorikk. Men alt dette ble lagt til side når han og Venstre valgte å støtte en mindretallsregjering bestående av Høyre og Frp i 2013, og som senere valgte å gå inn i et regjeringssamarbeid med Frp. At han nå kritiserer Frp og bekymrer seg over skadefølgene av deres retorikk, bidrar til kun ordkrig, avisoverskrifter og støy. Det er politikken i praksis som er det avgjørende.

Om man ser på stemmegivning på Stortinget fra 2013 fram til dagens dato, er Venstre og Frp enige i 8 av 10 tilfeller på spørsmålet om innvandrere. Det samme oppgjøret som vi nå har vært vitner til, var fraværende i fjor da det tilnærmet var regjeringskrise på grunn av tilskudd til Human Right Service (HRS). Riktig nok var Raja imot tilskuddet, men da så vi ikke til et like sterkt oppgjør som nå var et tilfelle.

Venstre og Frp kan i evig tid krangle både blant lukkede dører og i offentligheten, men en ting som er tydelig er at statsministeren, regjeringssjefen, er så utydelig og lite synlig i debatter som disse. Statsministeren har lenge lent seg på «jeg ville ikke ha brukt disse ordene», uten å ta et skikkelig standpunkt. Det er bra med en etterlengtet handlingsplan mot muslimhat, men planen i seg selv vil ha en liten verdi dersom hun ikke tar et ansvar og sørger for at hennes regjeringsmedlemmer ikke benytter stigmatiserende retorikk.

Vi har skjønt at enkelte av Frps representanter har blitt såret og oppfattet å bli satt i bås av ordbruken til Raja, kanskje de nå kan skape en forståelse innad i sitt parti om at det samme bør heller ikke noen av deres egne gjøre overfor innvandrerbefolkningen?

Debattklimaet i det offentlige rom er fra før veldig polarisert. Da er det viktig at vi, som folkevalgte, vinner stemmer ut ifra våre politiske løsninger, ikke på bakgrunn av ord og retorikk. Regjeringsmedlemmer må gå foran som gode eksempler og hovedansvaret ligger hos regjeringssjefen.

Publisert: 19.09.19 kl. 13:27







