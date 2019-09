SVARER VG: Anniken Hauglie. Foto: Terje Bringedal

Svarer VG: Uføre skal ha god pensjon

Regjeringen skal sørge for at uføre ikke sakker akterut på pensjon. På sikt er det derfor aktuelt å gi et skjermingstillegg til uføres alderspensjon. De uføres og de arbeidsføres pensjon må hele tiden stå i et noenlunde balansert forhold til hverandre. Men på dette stadiet, syv år etter pensjonsreformen, mener vi det ikke er rimelig å utvide skjermingstillegget i uføres alderspensjon.

ANNIKEN HAUGLIE, arbeids- og sosialminister

Grunnen er at en som har jobbet hele livet, og går av tidlig i 60-årene, får mindre i alderspensjon enn en som ble ufør tidligere i jobbkarrieren. Vi har eksempler på at uføre, også når vi ser bort fra skjermingstillegget, får opptil 50.000 mer enn dem som har vært i jobb. Selv uten et skjermingstillegg vil uføretrygdede fortsatt få mer i alderspensjon enn arbeidsfolk som går av mellom 62-64 år, og like mye som dem som står i full jobb til de er 65-66 år.

Jeg er glad for at VG på kommentatorplass (23.09) ser at det er gode argumenter for ikke lenger å ha et eget tillegg. Jeg deler også VGs bekymring for at de uføre i fremtiden kan havne i bakleksa på alderspensjon. Nettopp derfor er jeg tydelig på at vi fra regjeringens side følger utviklingen tett, og at det noe frem i tid absolutt kan bli aktuelt å gi de uføre en eller annen form for skjerming mot levealdersjusteringen.

Der opposisjonen mener vårt forslag er «usosialt», mener jeg det er usosialt og urimelig at arbeidstakere som står lenge i jobb kommer dårligere ut. Se for deg to personer, Hilde og Siv. De er like gamle og har jobbet i samme bedrift. Hilde blir ufør underveis i karriereløpet, mens Siv jobber fullt og går av ved 66 år. For henne er ikke to nye år i jobb et alternativ. Hun er utbrent, og orker ikke mer. Siv får da mindre i pensjon enn Hilde.

Er det rettferdig?

Da pensjonsreformen ble utformet, var målet at uføre skulle få en alderspensjon på nivå med arbeidsføres alderspensjon. Den gang var man litt usikre på hvor mye alderspensjon arbeidsføre faktisk kom til å få. Det var bakgrunnen for at det etter diskusjon ble innført et eget tillegg til uføres alderspensjon.

Den rødgrønne regjeringen la kun inn skjerming frem til 1951-kullet. Vi har utvidet til 1952- og 1953-kullene. Det gjorde vi for å få tilstrekkelig tid til å gjøre en grundig vurdering av behovet for en eventuell ytterligere utvidelse. Når vi nå foreslår ikke å forlenge tillegget, er det fordi ny statistikk er tydelig. Det er ikke slik at uføre får en lavere alderspensjon enn arbeidsføre. Det er tvert om motsatt. Nivået på uføres alderspensjon ligger høyt, sammenlignet med alderspensjonen til dem som har stått i arbeid.

Dersom vi lykkes med å få folk til å jobbe lenger, vil dette endre seg over tid. Da kan det bli aktuelt med et eget skjermingstillegg. Denne regjeringen skal være en garantist for at de uføres alderspensjon holder tritt med pensjonen til de arbeidsføre.

