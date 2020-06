OPPVÅKNING: – Jeg har bedratt meg selv, og mine medmennesker. Det har ikke blitt tydelig for meg før nå at vi trenger å være aktive antirasister for å skape endring, skriver innleggsforfatteren. Foto: PRIVAT

Les dette hvis du er like hvit som meg

Jeg har hatt min største oppvåkning hittil i livet. Kan du også våkne nå!?

CHRISTEL PRETENI-ISEFJÆR

«Jeg får ikke puste, hjelp meg! Jeg får ikke puste. Nakken min gjør vondt, magen min gjør vondt, kroppen min gjør vondt. Kan jeg få vann? Slipp meg opp, jeg får ikke puste. Mamma, mamma.»

På jobb klarer jeg ikke tenke på annet. Hjemme med familien min klarer jeg ikke tenke på annet. Hvorfor gjør du ingenting? Hvorfor sier du ikke noe? Har ikke den strukturelle rasismen pågått for lenge nå? Hva om George Floyd var din mann? Din far? Onkel? Fetter? Bror? Nabo?

Jeg vet at George Floyd bare er ett av veldig mange offer. Likevel blir dette drapet vendepunktet for meg. Jeg mener jeg er et oppegående og godt informert medmenneske. Jeg har alltid sett på meg selv som antirasist og er opptatt av at alle mennesker skal behandles likt. Derfor er det flaut at jeg må se en video av et bestialsk drap før jeg reagerer. Jeg har bedratt meg selv, og mine medmennesker. Det har ikke blitt tydelig for meg før nå at vi trenger å være aktive antirasister for å skape endring.

Jeg oppfordrer til debattinnlegg, opprop, demonstrasjoner og krav om forandringer! Jeg oppfordrer til at bedrifter, influensere, kjendiser, organisasjoner og politiske parti viser at de tar avstand og krever forandring. Jeg oppfordrer til offentlige uttalelser fra eksperter og ikke minst oppfordrer jeg mannen i gata til å ta avstand – både i sosiale medier, men også i dagliglivet.

Jeg vil ha kollektiv fordømmelse! Vi har mulighet til å påvirke selv fra lille Norge. Vi må legge press på våre politikere slik at de kan gi en klar og tydelig melding til USA og resten av verden. Politivold og politidrap må ta slutt! Fordi rasismen er så innarbeida i kulturen og systemene kommer det til å ta lang tid – men hva med å begynne med politiutdanningen? De viser oss tydelig på sine reaksjoner mot demonstrantene at de trenger mer kunnskap. Dersom politistyrken blir grundig og godt utdanna så bør de klare å utøve oppgavene sine uten voldsbruk og drap slik at i alle fall den statistikken blir bedre.

I løpet av den tiden det tar meg å skrive denne teksten legger jeg heldigvis merke til flere som tar aktiv avstand, og jeg er invitert til en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo på fredag. Møt opp!

