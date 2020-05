Kommentar

Smartere enn å permittere folk

GIR LØNNSTILSKUDD: Erna Solbergs regjering vil betale deler av folks lønn. Foto: Lise Åserud

I sin nye krisepakke innfører regjeringen endelig lønnstilskudd. Og det er viktig å holde så mange som mulig i arbeid.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det har sittet et stykke inne for den borgerlige regjeringen, men på fredag ga de etter. Nå blar Erna Solberg opp fire milliarder kroner for gi bedriftene lønnstilskudd.

Det betyr at bedrifter får dekket deler av lønnen til permitterte ansatte som de tar tilbake på jobb.

– Flere hundre tusen er permitterte og arbeidsledige, flere er usikre på om de klarer å berge livsverket sitt, sa Erna Solberg på fredagens pressekonferanse. Hun la vekt på at ordningen med lønnstilskudd skal gjelde nå i sommer.

Regjeringen er redd for å opprette en langvarig, dyr ordning de ikke blir kvitt.

Og det er selvsagt ikke meningen.

Men lønnstilskudd er etter vårt syn en bedre løsning enn at svært mange blir gående uten jobb. I dag tar staten nesten hele regningen for permittering.

Og en rekke bedrifter har ikke noe annet alternativ enn å stenge. Disse ansatte må permitteres.

Men det gjelder ikke alle. I mange bedrifter er det nok å gjøre, selv om inntektene er satt på pause. Å permittere de ansatte er en dårlig løsning når verdiene er de ansatte. Også under coronaen er det mange som kan produsere tjenester og produkter, de kan utvikle nye ideer og fylle opp lageret.

Og desto lenger arbeidstakerne må gå hjemme, jo verre blir det. Det handler ikke bare om at folk får dårlig råd. Ledighet kan også gjøre helsa dårligere. Man har sett negative effekter på barn av at foreldre blir arbeidsledige.

Forskerne har også funnet ut at unge som er på vei inn i arbeidslivet i en rammet bransje, kan bli stående lenge utenfor.

Den langvarige effekten av krisen 1990-tallet, var at mange i denne gruppen endte med å gå ledige lenge, og dessuten at de måtte ta til takke med en dårligere betalt jobb, et lønnsnivå som fulgte en del i mange år.

Ifølge Frisch-senteret har ledigheten rammet skjevt også nå, og hardest blant grupper med lav utdanning og inntekt.

Med lønnstilskudd kan flere bedrifter holde ansatte i jobb.

Før coronakrisen hadde vi bare rundt 65 000 ledige. Nå er tallet ifølge NAV 355 000 helt eller delvis arbeidssøkende. Dette er en nedgang fra april, men fortsatt tall vi ikke har sett siden andre verdenskrig.

Slik har det blitt fordi vi har et virus det ikke går an å forhandle med. Men dette er tvilløst en tid for ekstraordinære tiltak.

Publisert: 31.05.20 kl. 15:16

