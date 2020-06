Kommentar

La oss lytte og lære

Av Hans Petter Sjøli

PROTESTERER: Demonstrasjonene i etterkant av det brutale drapet på George Floyd brer seg til Europa. Her fra onsdagens demonratrasjon i Hyde Park i London. Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Rasismen er stygg og urettferdig, og den finnes også i Norge. Det må vi alle erkjenne, især vi som er hvite i huden og tar friheten for gitt.

Canadas statsminister Justin Trudeau tok seg god tid før han svarte på et spørsmål fra en journalist om president Trumps hardkokte håndtering av opptøyene i amerikanske byer.

Etter en 21 sekunder lang tenkepause, som om han skulle si noe han lenge hadde hatt på hjertet, men ikke helt turt å formulere, sa han: «Det er en tid for å trekke folk sammen, men også en tid for å lytte og lære – om hvilken urett som fortsetter tross for stor fremgang gjennom år og tiår. Det er en tid for oss kanadiere å innse at vi også har våre utfordringer – at svarte kanadiere og rasialiserte kanadiere blir diskriminert hver eneste dag. Diskrimineringen er systemisk. Dette er noe mange av oss ikke ser.»

Trudeaus reaksjon var diametralt forskjellig fra Trumps «tough guy»-respons på demonstrasjonene etter det rystende drapet på George Floyd. Som på instinkt reagerte Trump med trusler om å sette inn militæret mot sitt eget folk, og med en høyst omdiskutert posering med bibelen i hånden, som om det er de kristne verdiene som står på spill, og han er deres forsvarer. Fascismeforskeren Federico Finchelstein sier til Washington Post at propagandaminister Joseph Goebbels ville ha vært stolt av opptrinnet.

Trumps bevisst provokative respons på den legitime oppstandelsen og forbitrelsen over det grusomme drapet har bidratt til å eskalere stridighetene i amerikanske storbyer. Istedenfor å strekke ut en hånd til de afroamerikanske miljøene – 13 prosent av USAs befolkning – gjorde han det motsatte: Han fordypet polariseringen, og umuliggjorde en forsoning. Han uttrykte ingen forståelse for de systemiske utfordringene som historisk sett har vært enda tydeligere i USA enn i Canada: Rasismen, rasialiseringen, diskrimineringen.

Istedenfor å lytte og lære, valgte han å hytte og belære.

Om Trumps presidentskap og lederstil er det sagt så mye og så mye intenst at det nesten ikke er ord igjen. Men han er ikke på høyden, rett og slett. Alt dreier seg om ham selv, og derfor er han ingen leder i et land som sårt trenger et samlende lederskap. USA, verdens mektigste og viktigste demokrati, fremstår lederløst i en tid der den demokratiske verden og demokratiske verdier er under et voldsomt press – fra et stadig mer maktbevisst, selvsikkert og manipulerende Kina, fra et mer hensynløst Russland, og fra europeiske land som Ungarn og Polen, som sakte glir i retning av det autoritære.

Dette er nesten det aller tristeste i trumpismens tidsalder. Demokratiet er på defensiven, og USA representerer ingen troverdig motvekt mot autoritarianismens tilbakekomst, snarere tvert i mot.

Det er mye å si om amerikanske presidenter. «Sympatisk» er knapt fellesnevneren for dem alle. Men selv Nixon, mannen som «had a different story for every set of eyes», som Neil Young sang, bidro til å styrke USAs lederrolle i verden gjennom den historiske åpningen mot Kina. Og Reagan, den i utgangspunktet litt lumske B-skuespilleren, bekledde med glans en av hovedrollene i dramaet som endte med den begredelige Sovjet-kommunismens fall.

Dagens president rekker dem ikke til knærne en gang. Han trives i de autoritæres selskap, og lar seg blende av deres taktiske komplimenter. Og han bytter posisjoner hyppigere enn Borten skiftet truser. Han lyver og troller i sosiale medier, på en måte som får oss alle til å måpe.

Nok om Trump, og mer om Trudeau, og enda mer om demokratenes kommende presidentkandidat Joe Biden, som i sin tale i Philadelphia understreket, som Trudeau, at det er på høy tid «for vår nasjon å ta et oppgjør med systemisk rasisme». De to har selvsagt rett i det.

Og det gjelder også for oss. For selv om man alltid må være varsom med å dra paralleller mellom høyst ulike land, og unngå å ukritisk importere ett lands utfordringer, debatter og begreper til et annet, så er rasismen og rasialiseringen også en realitet i mange europeiske land, også her i Norge.

Jeg misliker en del av rasismedebatten og synes den blir for overspent. Å få rettet rasisme-beskyldninger mot seg er ekstremt ubehagelig. Debatten har også noe autoritært over seg, der de rettroende har en tendens til å sette seg til doms over andre, og ser rasisme overalt slik antikommunistene i John Birch Society så «them reds everywhere», som det heter hos Dylan.

Men det er likevel ikke noen som helst tvil om at vi hvite også her i landet har noen avgjørende privilegier som andre ikke har. Vi blir ikke automatisk vurdert ut fra hudfargen vår. Folk «tenker ikke sitt» når de møter en hvit person. Vi hvite blir ikke nærmest automatisk mistenkeliggjort slik andre blir, ikke minst unge menn med minoritetsbakgrunn, og våre norskklingende navn øker sjansen betydelig for å bli innkalt til jobbintervju. Det er en form for systemisk diskriminering, også i det snille og fornuftige Norge, og med slikt kommer sinne.

Vi må, som Trudeau sier, lytte og lære. Det handler om å bygge samfunn og invitere alle inn i samfunnsfellesskapet, nasjonen. Derfor må ikke vi hvite, majoritetsbefolkningen, skvette som elefanten i møte med musen hver gang r-ordet nevnes. I stedet må vi etter beste evne forsøke å forstå at våre naturligfølte privilegier ikke deles av alle. Hvis vi ikke som samfunn og som enkeltpersoner foretar den øvelsen, vil en rettferdig harme også bre seg her til lands, om enn ikke i samme omfang og intensitet som vi nå ser i USA.

Da må vi alle tørre å lete etter våre blindflekker.

