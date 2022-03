Kommentar

Putin har ikke fått nok av krigen

Av Per Olav Ødegård

FEIRET KRIM: Vladimir Putin talte for tusener av tilhengere på en arena i Moskva på fredag, på årsdagen for annekteringen av Krim.

Snart er det bare ruiner igjen av Mariupol. Men noe uutslettelig står igjen: De overlevende og deres grufulle historier.

Ingen vet hvordan denne krigen ender. Om andre ukrainske byer kommer til å bli jevnet med jorden? Som i Mariupol. Om Kyiv blir som et nytt Stalingrad, med en langvarig bykrig, gate for gate? Eller om det er millionbyen Odessa som er neste mål for russisk aggresjon?

Det eneste vi vet er at Vladimir Putin ikke er ferdig med å krige. Mandag sa hans talsmann Dmitrij Peskov at det ikke er grunnlag for direkte samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Det er heller ikke aktuelt med våpenhvile.

SLAGET OM MARIUPOL: Prorussiske styrker og tanks i utkanten av Mariupol 20. mars.

Hvis Mariupol faller vil det sikkert bli feiret i Kreml som en strategisk suksess. Det er en grotesk tanke, når en vet hva det har kostet i menneskelig lidelse.

Russland vil med kontroll over denne viktige havnebyen ved Azovhavet ha en sammenhengende landkorridor fra annekterte Krim til de russisk-støttede opprørerne i Donetsk og Luhansk. Russland vil da okkupere en stor del av det sørlige og østlige Ukraina.

I mer enn tre uker har ukrainske styrker forsvart Mariupol. De har ennå ikke kapitulert. Natt til mandag avslo Ukraina et russisk ultimatum om å legge ned våpnene. Hvis overmakten blir for stor vil russerne i så fall ta kontroll over en by de selv har ødelagt, med en utsultet og traumatisert befolkning som aldri vil glemme hva de blitt utsatt for.

Flere tusen av innbyggerne er blitt drept. Det meldes om lik i gatene og massegraver. Blant ofrene er mange barn. 300 000 mennesker forsøker å overleve i kjellere og bomberom. Øyenvitner forteller om en desperat mangel på drikkevann og mat. I mer enn tre uker har de vært utsatt for konstant russisk beskytning fra bakke, luft og sjø. Ni av ti bygninger er helt eller delvis ødelagt.

EUs utenrikssjef Josef Borrell kaller det for som massive krigsforbrytelser. Ingen har vært hardere rammet av den russiske krigsmaskinen enn sivilbefolkningen i Mariupol. Også Russland vedgår at Mariupol er en humanitær katastrofe, men de legger skylden på ukrainske “banditter og nynazister”. Det er et hjelpeløst forsøk på ansvarsfraskrivelse, slik vi nå ser mange eksempler på i russisk propaganda.

KRIGENS OFRE: I parker og langs veier lages det provisoriske gravsteder for de mange ofrene for krigen i Mariupol.

Da krigen kom hadde Mariupol nærmere 450 000 innbyggere. Millionbyen Odessa ved Svartehavet kan være det neste russiske angrepsmål. I går meldte lokale myndigheter om russiske angrep mot boligområder nær Odessa.

Odessa er Ukrainas viktigste havn. Russland har de siste ukene forsterket en flåte som fullstendig dominerer i Svartehavet, blant annet med flere landgangsfartøyer.

Hvis Russland erobrer dette området vil de kontrollere Ukrainas kyst og få en direkte landforbindelse til Transdnjestr i Moldova hvor det allerede befinner seg 1500 russiske soldater.

For Putin kan det være nok et skritt på veien for å gjenopprette et storrussisk rike. Den eneste måte han kan gjennomføre en slik plan er gjennom tvang og undertrykkelse.

ARTILLERI-ILD: En boligblokk i brann i Mariupol etter å ha blitt beskutt av artilleri.

I helgen tok Zelenskyj igjen til orde for fredsforhandlinger. Han er villig til å møte Putin. Han har også vist fleksibilitet ved å snakke om muligheten for ukrainsk nøytralitet, i stedet for medlemskap i Nato. Men Kreml fortsetter å si at det er motparten som ikke er “konstruktiv”, som er nok en bortforklaring.

I Ukraina blir byer lagt i ruiner. Det er ukrainerne som betaler den høyeste prisen for en meningsløs krig. Men invasjonen straffer seg også for Russland, i form av store militære tap og en økonomi i krise.

Og likevel fortsetter krigen. Det må bety at Putin tror at han kan oppnå større innrømmelser fra Ukraina, før han er villig til å gå inn i seriøse forhandlinger med Zelenskyj.

Selv Kremls mestere i propaganda sliter med å fremstille Putins felttog i Ukraina som en seier. Beslutningen om å gå til krig var en katastrofal feilvurdering. Putin ble advart. Han gjorde det likevel. Å forlenge krigen vil bare bety enda flere tapte liv og enda større ødeleggelser.