FORFATTER: Andrej Kurkov i intervju med VG i Oslo mandag.

Debatt

Stalingrad? Nei, Mariupol

Slaget om Stalingrad betyr ikke noen ting lenger! De som forsvarte Stalingrad har nå gjort Mariupol til et nytt Stalingrad. Før krigen var det en halv million folk som bodde og arbeidet stille og tilbaketrukket i Mariupol!

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDREJ KURKOV, ukrainsk forfatter

Nå er byen lagt i ruiner. På gatene ligger likene av innbyggere. Stadig bombing gjør det umulig å få dem fjernet. Byen har blitt bombet og beskutt sammenhengende i mange dager og netter.

En bombe på et halvt tonn som ble rettet mot byens teater, ødela Mariupols kulturelle hovedsenter, hvor forestillinger ble oppført på russisk. Familier med barn hadde gått i dekning inne i teateret i mer enn to uker, og på begge sidene av teateret, med store bokstaver på asfalten, var ordet «BARN» skrevet spesielt til russiske bombeflypiloter. Er dette forklaringen på at de slapp bomben så drevent, slik at hele bygningen ble ødelagt? Til syvende og sist er barn fremtiden, ukrainske barn er Ukrainas fremtid. De som slapp bomben ønsker åpenbart ikke at Ukraina skal ha en fremtid!

I en annen nyhetssak fra Mariupol ble jeg opplyst om at russiske soldater sprengte byens kunstskole, hvor om lag 400 innbyggere søkte dekning fra bombingen.

Stort intervju: Tror Putin vil ta Polen

Russiske soldater som omringer Mariupol har sluppet to bilkolonner med innbyggere om bord ut av byen, slik at de kan flykte til territorium som kontrolleres av ukrainske styrker – å måtte dra må være vanskelig, men for innbyggere uten bil er situasjonen enda mer tragisk. Russiske soldater har ikke latt busser fra den ukrainske siden passere inn i byen for å evakuere folk. De laget faktisk en «utgang» fra byen mot øst, men den leder bare mot separatistenes «republikker». De som velger denne veien, får sine ukrainske pass og dokumenter inndratt, og får utstedt papirer som gir «rett til å bo i Russland i to år». Disse menneskene blir innlemmet i Den russiske føderasjon.

I RUINER: Den ukrainske Svartehavs-byen Mariupol.

Jeg ville kalt det «menneskehandel», men Russland definerer det annerledes. Russland håper på å finne personer blant disse som er villige til å delta i propaganda mot Ukraina, de ønsker at disse folkene blir værende i Russland, hvis de ikke kan sendes tilbake til Ukraina som russiske soldater, selvsagt. Alternativt kan de bli sendt til Russlands Fjerne Østen og Sibir, hvor den demografiske situasjonen er katastrofal, og landsbyer og byer simpelthen dør ut fordi ingen ønsker å bo der.

Tusenvis av innbyggere fra Donbass-territoriet, som ble okkupert av Russland og separatister i 2014, er allerede blitt sendt til disse ugjestmilde regionene i Den russiske føderasjonen. Uten penger til å komme seg tilbake, er de ofte dømt til å bli værende på taigaen eller på grensen til Kina, hvor det er få arbeidsplasser og velferdsytelsene er minimale.

Krigen kommer ikke til å løse Russlands demografiske problemer. Heller ikke kommer den til å løse noen geopolitiske problemer.

De siste dagene har Vladimir Putin sagt at han har oppdrevet, blant dem Assads syriske hær, 16.000 soldater som er villige til å slåss i Ukraina på Den russiske føderasjonens side. Han har allerede prøvd å skremme ukrainere med Kadyrovs tsjetsjenske krigere, men med tap på flere hundre personer, inkludert kommandøren av det tsjetsjensk-russiske garderegimentet, Magomed Tusjajev, har de returnert til Tsjetsjenia.

Innbyggere i Ukraina som bor på territoriene til separatistenes «republikker» blir også innkalt til verneplikt og sendt ut for å drepe andre ukrainere. Nå har de utvidet den øvre aldersgrensen for verneplikt til 65, og tvinger menn fra «republikkene» ut i krigen.

Hvorfor leter Putin etter krigere i Syria og Donbass? Hvorfor sender han ikke flere russere i kamp mot Ukraina? Antagelig fordi antallet døde soldater og offiserer, inkludert generaler og oberster, er altfor høyt. Han er redd for at gravferden til en soldat eller offiser før eller siden utvikler seg til demonstrasjon mot den russiske aggresjonen.

FORFATTER: Andrej Kurkov i Oslo.

I mellomtiden bifaller opptil 80 prosent av russere krigen i Ukraina.

Dette går imot den tyske forbundskanslerens erklæring om at Putin alene har skylden for alt, og at det russiske folk ikke har noe å gjøre med denne krigen.

Opptil nå har russere aktivt støttet Putin, som nå forsøker å tvinge Hviterusslands illegitime president, Lukasjenko, til å gå inn i krigen på Russlands side. Lukasjenko har allerede lovet å gjøre dette. Soldatene hans befinner seg på grensen ved regionen Volyn, i nærheten av Polen. Hvis de krysser den ukrainske grensen, blir den andre fronten i denne krigen, den vestlige, åpnet. Og da vil ganske sikkert noen raketter og bomber lande i Den europeiske union.

Ukraina er beredt til å møte den hviterussiske hæren i Volyn, men ingen i Ukraina har lyst til å drepe hviterussere, og hviterussere selv kan umulig ha noen interesse i krigen. Er Lukasjenko i stand til å trekke seg unna randen av ytterligere katastrofe? Det vil de neste dagene vise.

– –

Oversatt fra engelsk av Sian O’Hara