Leder

Biden må vokte sine ord

Det er et dårlig tegn når Det hvite hus i ettertid må presisere hva presidenten mente å si. Det skjedde etter Joe Bidens tale i Warszawa.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Biden holdt en engasjert tale, rik på historiske paralleller. Ukrainernes motstand mot Vladimir Putins invasjonskrig ble satt i sammenheng med østeuropeiske nasjoners kamp for frihet under Den kalde krigen: Ungarn i 1956, Polen i 1956 og 1981, Tsjekkoslovakia i 1968.

Det var svært alvorlige ord, men også et budskap om håp.

Inntil Biden helt på slutten av talen la til: «For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten».

Ordene skapte umiddelbart reaksjoner, og Det hvite hus så seg nødt til å oppklare. Bidens poeng var bare at Putin ikke kan tillates å utøve makt over sine naboer eller i regionen. «Han snakket ikke om Putins myndighet i Russland eller regimeskifte», sa talspersonen for Det hvite hus.

Søndag understreket også utenriksminister Antony Blinken at USA ikke har noen strategi som dreier seg om regimeendring i Russland.

ENGASJERT: President Joe Biden talte utenfor slottet i Warszawa lørdag kveld.

Hvis Biden hadde tatt til orde for et regimeskifte ville det vært et klart brudd med USAs politikk. Biden har skarpt kritisert Putin og uttrykt sterk støtte til Ukraina. Men Biden har samtidig vært tydelig på at USA vil unngå tiltak som kan føre til opptrapping, og en direkte militær konflikt med Russland.

Det er ikke første gang Biden tilsynelatende forsnakker seg. Også tidligere har Det hvite hus måttet presisere at USAs politikk ligger fast.

Biden brukte dagene i Europa godt for å styrke samholdet i den vestlige allianse. En president må vokte sine ord.

Det er unødvendig og uheldig å skape politisk uklarhet, selv om det raskt blir rettet opp.

TENNER LYS: Kirkegjengere tenner lys under en gudstjeneste søndag i en kirke i Lviv vest i Ukraina.

Biden talte også direkte til Russland. Han understreket at «det russiske folk ikke er vår fiende». Dette er ikke handlingene til en stor nasjon. Dette er ikke hvem dere er, som Biden sa. Dette er en viktig presisjon som stadig må gjentas, for å møte Kremls propaganda.

Biden sa at det pågår en stor kamp for frihet, og at den kampen ikke vil bli vunnet på dager eller måneder. Han fremstilte dette som en kamp mellom demokrati og autokrati, mellom frihet og undertrykkelse, mellom en regelbasert orden og en som blir styrt med brutal makt.

Vi blir i dag minnet om at alle generasjoner må forsvare demokrati, rettsstat og grunnleggende menneskerettigheter. Slike friheter er alltid under press.

I talen påpekte Biden at Putin kan og må avslutte krigen. Det er selvsagt riktig. Men i dagens kritiske situasjon må det også finnes en diplomatisk utvei. For å oppnå våpenhvile og fred må det legges til rette for forhandlinger mellom Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

En langvarig krig tjener ingen. Aller minst Ukraina som er utsatt for en brutal invasjon. Når krigen trekker ut i tid øker også faren for at den sprer seg utenfor Ukrainas grenser, med potensielt katastrofale konsekvenser. Det må alle bidra til at vi unngår.