ELEVENES PERSPEKTIV: – Vi trenger individoppfølging og forståelse, ikke 50 år gamle menn som tror de kan se ting fra vårt perspektiv, skriver Josefine Gjertine Opdahl Hellesund.

«25 under 25»: Avlys eksamen!

Debatten om eksamen bør avlyses eller gjennomføres er her, i år som i fjor, og året før: Media diskuterer frem og tilbake hva som er best for oss ungdommer. Men hva mener ungdommen egentlig selv?

JOSEFINE GJERTINE OPDAHL HELLESUND (19), skoleelev og elevrådsleder

Som elevrådsleder på Danielsen VGS i Bergen har jeg fått innspill både fra den ene og den andre eleven om hva som er best for oss.

Nå handler det ikke lenger om smittevern, men om det er rettferdig å gjennomføre eksamen i år.

Mens det klare flertallet av elever kommer med ønske om å avlyse både muntlig og skriftlig eksamen, er det flere argumenter som går til spille.

Det står fastsatt i opplæringsloven at vi elever på videregående skole har krav på faglig og pedagogisk undervisning. Fra 12. mars 2020 har undervisning for mange elever vært preget av lærere som ikke forstår seg på dagens teknologi.

Lærere som kanskje er frustrerte og overarbeidet. All ære til de lærerne som har briljert og kommet seg gjennom denne perioden som har vært ekstremt krevende for alle involverte. Ikke minst de lærerne som har vist ekstremt god tilpasningsdyktighet, med små barn på både den ene og den andre armen.

Men til tross for denne dyktigheten hos enkelte, er det mangler hos mange andre. Pedagogikken har blitt ført bak lyset, og coronaredsel står i sentrum.

I stedet for å fokusere på litterære perioder fra 1700- tallet, har vi diskutert og kritisert coronatiltak på coronatiltak. Hvem er smittet? Hvor farlig er det egentlig? Får jeg lov til å dra på hytten i sommer?

Noe av det vi elever har fått mest trening i i løpet av corona-årene, er selvstendig læring. Da vi begynte på videregående, ble vi forberedt på å jobbe selvstendig.

Men i hvilken verden betyr det å måtte gå gjennom både to og tre kapitler i matteboken alene, for å så gjennomføre en prøve som omhandlet de neste fire?

«Dere kan alltid komme og få fagsamtaler med oss om dere trenger det», er et uttrykk de fleste elever har hørt. I praksis er denne fagsamtalen en monoton samtale til en dataskjerm om hvorfor man ikke skjønner fjerdegradsligninger. Responsen hos lærerne har vært bra i henhold til omstendighetene, men på langt nær bra nok.

Resultatet blir ofte en forlengelse av listen over ting vi må få gjort.

Undervisningsnivået på de forskjellige skolene, til og med i de ulike klassene, har variert ekstremt.

Noen har fått en grundig undervisning i Napoleonskrigene som har strukket seg over flere uker, og noen har fått “samme undervisning” over to klassetimer.

Så har vi det mentale aspektet ved pandemien: Noen vil hevde at det aldri har vært mer fokus på mental helse enn det er nå. Men hvorfor er det da slik at vi sliter som aldri før?

I en undersøkelse gjort av FHI i 2020 angående livskvalitet og psykisk helse blant unge i sammenheng med coronapandemien ser vi at angst og ensomhet blant unge har blomstret opp som aldri før.

Flere har og rett og slett mistet perspektiver om meningen med livet. Dette gjelder i særlig grad ungdommene. Ingen er så ensomme som ungdommene i Bergen og Oslo, der tiltakene har vært mest omfattende.

Hvordan kan det da stilles krav til oss om at vi skal prestere, ikke bare i en skolesetting, men i en selvstendig eksamenssetting?

Skolene har kastet ut løsning etter løsning for ensomheten vår. Men problemet løses ikke av en generell melding på elevkanalene våre.

Vi trenger individoppfølging og forståelse, ikke 50 år gamle menn som tror de kan se ting fra vårt perspektiv.

En takk til de som har hjulpet oss elever gjennom denne vanskelige perioden vi har hatt de siste årene, og takk til lærerne som går above and beyond for å sikre god oppfølging.

Men med tanke på alle faktorene som har spilt inn under undervisningsløpet vårt har ikke vi gode nok forutsetninger til å komme oss gjennom en eksamen. Hør på ungdommene, og avlys eksamen.