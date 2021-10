Kommentar

Et lynraskt rollebytte

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

STORTINGET (VG) Politikerne har fått mye skryt for hvor harmonisk regjeringsskiftet har vært. De er også imponerende kjappe til å hoppe inn i sine nye roller.

Mandag presenterte statsminister Jonas Gahr Støre den nye regjeringens politikk, og hensikten med den tradisjonsrike trontaledebatten på Stortinget er nettopp å debattere dens prioriteringer og politisk profil.

Men det ble vel så mye dagen da politikerne skulle gratulere hverandre med nye roller. Statsråder gikk plutselig rundt som helt vanlige folk og bedyret at de gledet seg til å gyve løs på arbeidet i Familie- og kulturkomiteen.

Drevne opposisjonspolitikere er blitt statsråder som for første gang i sitt liv måtte svare «ingen kommentar» når de så et kamera. Oslopolitikere måtte snakke om sauebøndenes kår i ulvefylket Hedmark, og mektige og egenrådige ordførere må plutselig finne seg i å komme langt ned på talerlista. Selv en statsminister var blitt et menig medlem i utenrikskomiteen, klar for å skrive merknader og gå til jobb.

- Jeg setter stor pris på at Solberg er tilbake i Stortinget, sa Aps Terje Lien Aasland. Et tvilsomt kompliment, men det kom om ikke annet fra hjertet.

Erna Solberg har brukt helga godt. Ikke bare har hun vært på Ikea og skrudd sammen skoskap og andre møbler til sin nye 3-romsleilighet. Det alene kan ta livsmotet fra de fleste. Hun har også ristet av seg åtte år som statsminister, flyttet ut av statsministerboligen og skrudd sammen noen utfordringer til Støre-regjeringen.

De høye strømprisene i Sør-Norge er blitt en god indikator på at mange har skiftet roller. Og nå har de det travelt. Tidligere statsråd Henrik Asheim (H) rakk akkurat å kreve at den nye regjeringen skynder seg å hjelpe folk med strømregningen før finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lovet å hjelpe folk med strømregningen.

Men det finnes ikke noen mirakelkur mot høye strømpriser, sa han til Klassekampen. Det er ikke mange dager siden man kunne tro han satt på resepten til mang en mirakelkur. Ikke minst når man leste nevnte avis.

Nå vil regjeringen øke bostøtten, men jobber på spreng med detaljene, la Vedum til. Erna Solberg kunne ikke dy seg for å nevne at å øke bostøtten har hennes regjering allerede gjort tre ganger før.

Solberg lovet at Høyre skal være et konstruktivt opposisjonsparti, men Hurdalsplattformen var hun ikke imponert over.

Hurdalserklæringen er rik på ord, fattig på løsninger, sa hun, og etterlyste en mer konkret klimapolitikk. Nå er de ifølge Solberg bare konkret på hvor innsatsen mot klimagassutslipp skal reduseres.

Påfallende nok var det først i dette statsbudsjettet, som de nok ante ville havne i skrivebordsskuffen, at hennes egen regjering varslet økning i CO2-avgiftene med 28 prosent. Men bedre sent enn aldri, kanskje?

Hun beskyldte også den nye regjeringen for å være best på reversering og å se bakover. Det er nok et talepunkt som henger igjen fra valgkampen. Plattformen inneholdt mindre reversering enn mange trodde og kanskje fryktet. Høgskole på Nesna, en fylkeskommunal skilsmisse eller to, firerkravet i matte og frislippet i drosjenæringen er blant det mest konkrete, og det er politikk som godt tåler å pirkes i.

Det er vel så påfallende at mye er skrevet med påholden penn. En rekke vedtatte reformer skal utredes og vurderes. Det gir både den nye regjeringen, og opposisjonen, et betydelig handlingsrom.

En som ikke har fått ny jobb, men som ble gratulert likevel, var Sps parlamentariske leder Marit Arnstad. Ingen har så langt klart bedre enn henne å tegne opp en visjon for hvilken retning den nye regjeringen vil ta samfunnet, og eksemplifisere med konkret politikk. Og det uten å nevne verken «vanlige folk» eller «hele landet».

Arnstad snakket om å styrke tillitssamfunnet og bekjempe avmakt gjennom å demme opp for sosiale og geografiske forskjeller. «Fellesskapet stiller opp for deg hvis du stiller opp for samfunnet», sa hun, og det var det nærmeste hun kom noe som minnet om slagord, i en sal hvor det ellers ikke er mangelvare.

Du får aldri en kjedelig dag på jobb, sa Trond Helleland (H) da han gratulerte Rigmor Aasrud, som skal lede Arbeiderpartiets arbeid i Stortinget. Han vet hva han snakker om. Mens statsråder og partier med mer eller mindre støy og spetakkel har ramlet inn og ut av Erna Solbergs regjering, har Helleland vært parlamentarisk leder og livbøye for Høyre på Stortinget. Nå har han fått sjefen tilbake, og får det nok selv litt kjedeligere.

Men det kan nok være en fint iblant, det også.

