MORALISME? – Skjenkestoppen er umulig å forstå fra annet enn et moralistisk ståsted. Å stenge alle kranene på restauranter og barer i Norge, som det eneste landet i verden, burde ha skapt opprør for lenge siden, skriver Jimmy Øien.

Skjenkestoppen er moralistisk

En pandemi vil aldri ramme rettferdig. Men poenget med politikk burde være å utjevne urettferdigheten, ikke forsterke den.

JIMMY ØIEN, gründer og kjøkkensjef for Rest, tidligere kokkelandslaget og Bocuse d'Or-vinner.

Husker dere lykken i sommer?

Det hadde vært så uendelig mørkt. Konkursspøkelsene truet, den mentale helsen skrantet, de sosiale batteriene lå døde.

Så åpnet samfunnet. Og bransjene som hadde levd i usikkerhet, fryktet konkurs, mistet medarbeidere og tømt sparekontoer, brettet opp på utrolig vis opp ermene og åpnet dørene for et bokstavelig talt sultent publikum.

Blodet i byene bruste.

Og noen av dem som hadde hatt minst, ga aller mest.

Alle de usynlige tingene bare en dyktig sommelier eller en uhyre effektiv oppvasker kan se. Alle timene og kompetansen som ligger bak én enkelt rett. Alle gjestene som går rikere fra bordet enn da de satte seg ned. De gledet seg. Vi gledet oss med dem.

Helt til det smalt på ny.

Igjen ble det et oss og et dem. Én pandemi for de innestengte, én for de nedstengte.

Hjemmekontor har mange ulemper, men de som har en jobb å gå til, selv om avstanden bare er fra soverommet til stua, er likevel heldige. De har full lønn, opparbeider pensjon, er trygge og blir forventet noe av.

Serveringsbransjen og kulturlivet ligger i stummende mørke. Dager er blitt til uker og uker til måneder. Restaurant Rest alene har permittert 14 mennesker. Over hele landet er situasjonen den samme.

De som ikke bare var blant de aller lavest lønnede fra før, har igjen redusert inntekt og økt usikkerhet.

De som lenge ikke visste om de engang ville få feriepenger, vet ikke sikkert om arbeidsplassen deres vil være der når samfunnet åpnet igjen.

De som er vant til å jobbe hardt sammen, som et lag, en jobbfamilie, som kanskje ikke har andre i nærheten. De som pleide å glede folk på de største anledningene i livet.

Lyset i de mest glødende bransjene er slukket, og de blitt slukket fra politikernes hjemmekontor.

En pandemi vil aldri ramme rettferdig. Men poenget med politikk burde være å utjevne urettferdigheten, ikke forsterke den.

Skjenkestoppen er umulig å forstå fra annet enn et moralistisk ståsted. Å stenge alle kranene på restauranter og barer i Norge, som det eneste landet i verden, burde ha skapt opprør for lenge siden.

Hvis vitenskap skulle styre pandemihåndteringen, skulle jeg gjerne sett data som viser at en juice til middagen gir mindre smitte enn et glass vin. Eller hvordan boblene som serveres til en middag med avstand og munnbind, gir mer smitte enn de som kjøpes på polet og drikkes på en trang hybel.

Det vi dermed kan se svart på hvitt, er at skjenkestoppen har ført til flere konkurser i serveringsbransjen. Hvor mange vil aldri komme seg på beina igjen? Hvor mange unge mennesker vil aldri tørre å bli rekruttert inn i bransjen nå som de har sett hvor stemoderlig den blir behandlet?

Hvordan skal de nedstengte og nedprioriterte få tillit til myndighetene igjen?

Et nasjonalt opprop mot vedtaket er endelig startet. Og noen partier tar endelig til motmæle. Det er ikke et sekund for tidlig.

En undersøkelse fra NHO Reiseliv viser at nesten halvparten av alle utelivsbedriftene frykter konkurs. Bare forrige uke måtte fire utesteder i Bergen gi opp.

Servicebransjens hjerte ligger i det å jobbe for at alle andre skal ha det bra. For å være et lyspunkt. Hver eneste dag, pandemi eller ikke. Det vil vi gjerne fortsette med.

Helst i går.