Modig! Imponerende!

Av Hans Petter Sjøli

FENOMEN I TIDEN: Romjulen 2021 blir husket for de mange isbaderne i sosiale medier. Denne hardhausen fra byen Kholmsk på den russiske Sakhalin-halvøya var ikke en av dem.

Der noen teller på knappene om de skal ta seg råd til en lunken dusj, bedriver andre snikskryt om bading i isvann.

I romjulen var det visst i den iskalde fjorden man helst skulle befinne seg. Iallfall ifølge sosiale medier, og iallfall ifølge min Facebook-feed. Én etter én delte de bilder om modig dypping i isvann, og én etter én ga de hverandre digitale high fives, hjerter og alt annet av varme og kjærlighet som tilbys i slike fora.

Så mye isbading var det, at de sedvanlige «jeg har gått 15 mil på ski»-posteringene ble helt fortrengt. Ja, det var nesten så man savnet ski-skrytingen (nesten). Min favorittskiskryter, et prominent medlem av den dype kulturstaten, drepte så å si sjangeren i fjor, da hen kunne melde og forsikre om at hen faktisk hadde vært på en helvetes lang skitur, selv om kameraet sviktet for anledningen.

I romjulen døde den sørafrikanske presten og fredsprisvinneren Desmond Tutu, og han gikk nok aldri på ski i sitt lange og innholdsrike liv og virke. Isbading sto nok ei heller på den blide menneskerettighetskjempens agenda.

Ikke vet jeg hvor mange nordmenn salige Tutu møtte på sin ferd, men ifølge min Facebook-feed må det ha vært en del. For rett som det var sto de frem, jeg-møtte-Desmond-folket, formodentlig rett fra den iskalde Oslo-fjorden, for (slemt sagt) å sole seg i glansen av den bortgåtte.

Sånn går dagene i selvpresentasjonsland, og tilbake til isbadingen. For ekspertene strides, eller bedre – de vet ikke, om dette er like lurt som de nyfrelste i kulden hevder. En som kanskje ikke alltid behersker SoMe-iscenesettelsens finstemte kunst er statsministeren, men nær sagt selvsagt kastet han seg ned i romjuls-slushen, han også. Dette ble behørig dokumentert på Instagram (og her i avisen), og i kommentarfeltet runget heiaropene fra likesinnede. «Haha, imponerende Jonas! Godt nyttår!!», jublet Gunhild Stordalen.

«Skikkelig friskt», mente Jonas Gahr Støre det var, å bade i det iskalde fjellvannet i Numedalen nær familiehytten. Underforstått: Livgivende! Rensende! Godt for kropp og sjel! For ikke å glemme: Mestringsfølelse!

Ja, det kan vel hende det, selv om vitenskapen om galskapen er begrenset og ikke spesielt entydig i sine funn. «Mange» sier de føler seg mer energiske og oppstemte etter møtet med kuldegyset, og det er jo ikke så rart at de sier det. Hvis de hatet det, hadde de forhåpentligvis sluttet. At mange isbadere har det så vel med sine isbad, kan også handle om at fenomenet ofte utøves av folk som har ok helse fra før.

Greske forskere har funnet ut at kroppen herdes gjennom vinterbading, hva nå det skulle bety. Nå kan det vel innvendes at vinterbading i Hellas og Norge er to nokså forskjellige grener. På mitt kjære Kreta blir havet sjelden særlig kaldere enn 18 grader på vinteren, men vi får tro at forskerne tar høyde for den slags. Uansett konkluderer både grekerne og andre med at bading om vinteren i vann som holder under fem varmegrader, kan ha flere positive enn negative sider.

Folk med hjerte- og kartrøbbel bør dog holde seg unna, advarer de samme forskerne. Bare så det er sagt.

I motsetning til vårt kjære naboland der østpå, har vi ikke en særlig utviklet badstukultur i Norge, selv om mang en boligbygger på det glade 80-tallet installerte en utgave av sorten for liksom å henge med i tiden (siden ble de gjerne egnede rom for oppbevaring av skrot). Mens finnene bader badstu ved enhver utenkelig anledning, med påfølgende rulling i snøen og/eller raske dypp i kaldtvannet, er det først i senere år at slikt har blitt en foreteelse for det halvbrede lag her hjemme.

Selv om det finnes glade isbaderforeninger både her og der, er denne nye bølgen med badstu/isbad er et noe hipsterbefengt fenomen. Og skal man tro de ekte stayerne blant isbaderne – og her bygger jeg iallfall på én (visstnok ganske god) annenhåndskilde – er alle disse nyslåtte og selfiefikserte utøverne av aktiviteten noen ganske irriterende typer.

Så kanskje er dette også et forbigående fenomen, på linje med Fidget-spinneren og Sous-Vide-maskinen, eller kanskje et corona-/kjedsomhets-intermesso egnet for sosialmedialt snikskryt og det algoritmiske menneskets grunnleggende behov for beundrende tilrop? Tør vi håpe det?

Hvem vet – eller «kven kveit», som man med Sylfest Strutle kunne si den gangen det var lov å tulle med nynorsken uten at nynorsk-Twitter freista å slå attende – kanskje isbadingen i sosiale medier er kommet for bli? Eller blir det nok en trend som dør med utbredelsen? Tiden vil vise, men jeg sier som min gode venn, trønderen, oppvokst og oppdratt i det midtnorske ski- og snøbeltet: «Det er greit at østlendingene liker å gå på ski, men trenger de å fortelle om det hele tiden?»

Jaja, det får være nok sarkastisk moralisme for denne gang, og beklager den altfor populistisk formulerte ingressen og setningen som nå kommer: Godt nytt år, enten du sparer strøm under den lunkne dusjen eller utfordrer kroppens funksjoner i den iskalde fjorden!

Måtte 2022 bli omikronet med seier!