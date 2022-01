Kommentar

Northug-klærne på TV 2: Skurrer skikkelig!

Av Leif Welhaven

Her er Petter Northug på jobb for TV 2 i Davos i desember.

Petter Northug er strålende som skiekspert på TV 2. Det berettiger ikke å tøye regler for å tekkes stjernen.

Det finnes ikke ett sett med presseetiske prinsipper for sportsjournalistikken og et annet for resten av bransjen.

Likevel havner sporten stadig i problemstillinger der det kan stilles spørsmål ved om journalistfaglige krav er ivaretatt.

Nå har Klassekampen omtalt et forhold det hadde vært ytterst interessant om havnet i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Kan det virkelig være innenfor at Petter Northug får fronte sitt eget klesmerke i beste sportslige sendetid?

Hvordan kan TV 2 mene at dette ikke bryter regelen om at redaksjonelle medarbeidere ikke skal utnytte stillingen til å oppnå private fordeler?

Northug er en forretningsmann i tillegg til å være ekspert på TV. Mye av verdien i et merke som bærer hans navn er jo nettopp koblingen til hans egen stjernestatus. Da fremstår det temmelig opplagt at han oppnår en fordel av å vise frem kolleksjonen i forbindelse med sendinger.

I onsdagens Dagsnytt 18 bygget kanalens sportsredaktør mye av forsvaret på at de er så åpne og transparente om dealen.

Åpenhet er jo vel og bra, men at det fortelles om det bidrar vel ikke til å berettige at TV 2 lar Northug være en plakat for egne produkter?

Logikken fra TV 2 er vanskelig å svelge her. Det samme gjelder argumentasjon om at Northug bare har på seg noen klær, som han jo må ha når han er på tv. Her er den reelle reklameverdien av eksponeringen så tydelig at troverdigheten til kanalens linje ikke fremstår veldig imponerende.

Dette er heller ikke første gang problemstillinger rundt Northugs roller blir problematisert. Under VM i Seefeld i 2019 var Northug hyret av TV 2 for å jobbe med et redaksjonelt produkt. Samtidig var han under kontrakt med Norges Skiforbund, og fikk altså betalt av den sentrale aktøren det ble laget stoff om.

At utøvere dessuten sponses av brillemerket Northug styrker behovet for klarere grenser for forholdet mellom journalistikk, butikk og toppidrett. Frida Karlsson og Helene Marie Fossesholm er blant utøverne som har tegnet avtale med merket.

Det er hevet over tvil at TV 2 rent tv-faglig har gjort et kupp ved å sikre seg den tidligere toppløperen, og det er svært gledelig at han har kommet ovenpå igjen etter de personlige problemene.

Det er en fryd å høre Petter Northugs kombinasjon av faglig tyngde og tydelig tale. Trolig er hans rolle i teamet med på å gjøre kanalens langrennsdekning langt mer attraktiv.

Derfor er det også grunn til å forstå at kanalen vil strekke seg for å ha Northug på laget. Men det store spørsmålet er om TV 2 har strukket seg for langt ved å la ham reklamere for seg selv?

Mye tyder på at denne rolleblandingen er i strid med pressens faglige regler – slik saken fremstår skurrer den skikkelig.

Derfor hadde hele bransjen hatt godt av om problemstillingen ender i PFU.

Uansett hva konklusjonen måtte bli der, trenger sportsjournalistikken økt bevissthet og klarere rammer rundt hvor langt strikken kan tøyes.