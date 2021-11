SVARER NIF: – Jeg har aldri hatt noe ønske om å bidra til en polarisert debatt om dette, men jeg kan ikke la feilaktige påstander NIF gir i mediene, hvor mitt doktorgradsarbeid og mitt navn trekkes inn, stå ubesvart, skriver Marianne Martinsen.

Spiseforstyrrelser: Idretten ER en del av løsningen

Vi har lenge visst at spiseforstyrrelser kan fanges opp og forebygges i idretten. Men frem til nå har jeg ikke sett noe dokumentasjon på at NIFs tiltak faktisk fungerer.

MARIANNE MARTINSEN, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

I et debattinnlegg i VG 4. november hevder NIF ved 1. visepresident Vibecke Sørensen og kolleger at gjennom idretten kan spiseforstyrrelser fanges opp og forebygges, og at NIF vet at deres tiltak fungerer.

Vi som forsker på dette, har lenge visst at spiseforstyrrelser kan fanges opp og forebygges i idretten. Men frem til nå har jeg ikke sett noe dokumentasjon på at NIFs tiltak faktisk fungerer. Hva avgjør om et tiltak vurderes av NIF å ha forebyggende effekt? Troen på at det virker? Hvor mange det nås ut til? Om de som mottar tiltakene liker dem? Eller om det gjennomføres av en kjent organisasjon og dyktige fagfolk?

Jeg bestrider verken kompetansen til NIF eller at arbeidet de har valgt å gjøre er viktig kompetansehevende tiltak og når ut til mange. Men jeg stiller spørsmål ved i hvilken grad arbeidet som gjøres forebygger spiseforstyrrelser, i og med at det er et av satsingsområdene til NIF, gjennom Sunn idrett.

I nevnte debattinnlegg viser NIF til et intervju jeg gjorde med VG 29. oktober. Der skal jeg ha sagt at millioner brukt til forskning er bortkastet. Det har jeg aldri sagt. Mitt eget doktorgradsarbeid er nettopp et eksempel på det motsatte. For første gang ble forekomsten av spiseforstyrrelser blant gutter og jenter ved alle Toppidretts- og skigymnasene i Norge kartlagt. Det viste oss dessverre det vi fryktet, en langt høyere forekomst av spiseforstyrrelser blant toppidrettselevene, sammenlignet med elever ved vanlige videregående skoler.

Det ga også full valuta for pengene at vi for første gang utviklet et program tilpasset disse skolene med hensikt å forebygge utvikling av spiseforstyrrelser blant både mannlige og kvinnelige toppidrettselever. Vi fulgte elevene fra de begynte i 1. klasse og til de var ferdig i 3. klasse, og programmet viste seg svært effektivt.

På skolene som mottok programmet var det ingen nye tilfeller av spiseforstyrrelser ett år etter avsluttet intervensjon. Til sammenligning utviklet 13 prosent av jentene ved skolene, som ikke mottok vårt forebyggingsprogram, en spiseforstyrrelse i samme periode. Siste måling ble gjort ett år etter avsluttet forebyggingsprogram da elevene gikk i 3. klasse, og ga således også indikasjoner på at programmet kan ha en langtidseffekt. Dette er viktige funn og ikke bortkastet bruk av penger.

Gjentatte ganger har NIF hevdet at forebyggingsprogrammet vi utviklet både er for ressurskrevende, og kun egnet for små grupper. Det er alvorlig når NIF uttaler seg i mediene så bastant. Ekstra uheldig er det når NIF ikke har vært i kontakt med meg for å få en avklaring av hvorvidt deres tolkning av mitt doktorgradsarbeid og bruken av forebyggingsprogrammet er korrekt.

Forebyggingsprogrammet ble designet for alle Toppidretts- og skigymnasene i Norge, deres elever og trenere/lærer. I dag er det flere tusen elever som går på disse skolene og flere hundre trenere. De aller fleste trenerne er i tillegg tilknyttet lag utenfor skolene, slik at vi vil kunne få en dobbelteffekt av tiltakene de eventuelt deltar i.

Programmet er designet til å kunne implementeres i en normal skolehverdag ut ifra de læringsmålene som allerede elevene skal igjennom, og uten å kreve store ekstra ressurser og eksperter utenfra. Jeg er selv også utdannet lærer, og var derfor spesielt opptatt av dette. Jeg håper nå at den ballen kan legges død.

NIF og eventuelt Olympiatoppen med all sin kompetanse, kunne bidratt i dette viktige arbeidet i samarbeid med skolene. Myndighetene har bidratt med viktige midler til denne forskningen, og har også et ansvar slik jeg ser det. Det er naturlig at de også følger opp sine egne investeringer og bidrar til at forebyggende tiltak blir satt i system.

Når vi alt har et forebyggingsprogram med dokumentert effekt, hvor Sunn idrett (tidl. Sunn jenteidrett) har bidratt med midler, sammen med Olympiatoppen og Kulturdepartementet, synes jeg det er underlig at det ikke har vært mer interesse for å se nærmere på hvordan vi kan bygge videre på denne forskningen til det beste for idretten og våre unge utøvere. Jeg oppfatter ikke at dette verken utelukker muligheten for å fortsette med det arbeidet NIF allerede gjør gjennom Sunn idrett, eller undergraver dette.

Jeg har aldri hatt noe ønske om å bidra til en polarisert debatt om dette i mediene. Imidlertid kan jeg ikke la feilaktige påstander NIF gir i mediene, hvor mitt doktorgradsarbeid og mitt navn trekkes inn, stå ubesvart. Mitt ønske har kun vært at det bygges videre på det vi alt vet ga effekt gjennom denne treårige forskningen på Toppidretts- og skigymnasene, for på best mulig måte jobbe mot vårt felles mål: Å forebygge spiseforstyrrelser i idretten.