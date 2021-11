Leder

Løftene må betales

De har lovet mye, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Løftene må finansieres

Det er ikke i dag, i år eller neste år at Jonas Gahr Støre sin regjering blir målt på sin økonomiske politikk. Fasiten kommer når de neste generasjonene tar over.

Mye er allerede kjent idet finansminister Trygve Slagsvold Vedum i formiddag legger frem regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for neste år. Mange av de nye statsrådene har fått lekke ut sine godbiter. 1 milliard til kutt i fergeprisene, 200 millioner mer til landbruket, 690 millioner til lavere barnehagepriser…. Og mye, mye mer.

Magrere tider

Som vanlig, har vi ikke fått vite stort om hvor pengene skal tas fra. Men økte utgifter må betales. Støre og hans folk overtok et Norge der Erna Solberg og hennes regjering gjennom de siste åtte årene har brukt store beløp på å kjøpe seg fri fra interne stridigheter - og på toppen av dette måtte håndtere en pandemi som krevde ekstraordinære pengesummer for å møte de økonomiske utfordringene coronaen førte til. Både for næringslivet, og for folk flest.

Nå kommer det magrere tider. Alle fremskrivinger av norsk økonomi forteller den samme historien: Det økonomiske handlingsrommet, som betyr hvor mye friske penger politikerne kan bruke i årene fremover, er omtrent null. Det lille som er, vil bli spist opp av eldrebølgen, blant annet i form av pensjoner, og utgifter til eldreomsorg.

Oljefondet

Derfor må regjeringen gjennom de neste fire årene klare å finne penger til å finansiere sine valgløfter innenfor rammen av en ansvarlig økonomisk politikk. De må sørge for at det er balanse mellom utgifter og inntekter. De må legge opp til et skatteopplegg som både bidrar til vekst, og til rettferdig fordeling.

Nikolai Tangen vokter Oljefondet. Men det er politikerne som må sørge for at det ikke tømmes, men tvert om kan vare inn i fremtiden.

Og ikke minst - de må passe på at Oljefondet ikke krymper på deres vakt, men tvert om forvaltes slik at det kan vare evig, til nytte og glede for dem som kommer etter oss. Det kan bety at regjeringen over lengre tid må bruke mindre penger enn den såkalte handlingsregelen tillater. For vi har ingen garantier for at fondets aksjer fortsetter å stige i verdi. Hvis det er noe verden har lært opp gjennom historien, så er det at aksjekurser svinger. Og at aksjemarkedet tidvis kræsjer helt.

Store reformer?

En ansvarlig økonomisk politikk handler ikke bare om å balansere utgifter og inntekter. Det handler også om å hele tiden se etter hvor offentlig sektor trenger justeringer - og på hvilke områder det nå er behov for store reformer. Det er slik vi har klart å opprettholde en velorganisert og god velferdsstat i Norge, som omfatter alle. Med modige politikere som tar beslutninger som kan være upopulære i øyeblikket, men som ettertiden viser at var både nødvendige og gode.

Dagens budsjettfremlegging viser oss litt av den nye regjeringens retning i den økonomiske politikken. Men det er i fortsettelsen vi vil se hva den virkelig er laget av. Om Støre og Vedum sikrer fremtiden, eller er mest opptatt av hvordan de fremstår her og nå.