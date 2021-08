SAK, IKKE STIL: – Vi kan ikke la den viktige klimasaken fisle bort i metadebatter om retorikk, mener MDG-kandidat Lan Marie Berg.

«Tonen» i klimadebatten er en avsporing

Det tok ikke lang tid fra VG skrev bekymret om at klimaforskerne slo «rød alarm» for kloden, til de fant seg en større trussel: klimaforkjempere som bruker for drøy retorikk. I sin lederartikkel mandag 16. desember advarer avisen mot «destruktiv klimadebatt».

LAN MARIE BERG, stortingskandidat (MDG)

Å fokusere på «tonen i debatten» fremfor å lytte til argumenter er en kjent metode for å avspore viktige diskusjoner. Men når klimaforskerne slår rød alarm, er det faktisk på sin plass også for politikere til å heve stemmen. Hvis huset ditt brenner, er ikke hovedproblemet at folk som roper at du må evakuere bygningen skaper for mye støy.

I denne omgang har jeg, ifølge VG, gjort to stygge retoriske overtramp. Det ene er at jeg påpeker at Erna Solberg har et personlig ansvar for den politikken hun har styrt som statsminister i åtte år, som har gitt enorme klimautslipp til atmosfæren. Norsk salg av olje og gass utgjør en halv milliard tonn CO2 hvert år, og slik skal det fortsette så lenge som mulig. Det er ikke noe som skjer av seg selv, det er resultatet av en villet politikk. Og konsekvensene er ekstremvær og klimakatastrofe.

VG mener dette er «drøye påstander», men hva er alternativet? At politikere ikke har ansvar for konsekvensene av den politikken de fører? Skal vi legge til grunn at norsk oljeutvinning er noe som skjer utenfor politisk styring, og at den ikke har noen konsekvenser? Det er en god oppskrift på å frita norske politikere for alt ansvaret for vår største kilde til forurensing. Det er ikke tradisjonelt pressens oppgave å frita politikere for ansvar, men snarere å holde dem ansvarlige, også når det betyr å utfordre den mektige oljelobbyen.

VG mener også at det er en «kortslutning» å snakke om en sluttdato for norsk oljeproduksjon. Journalister av alle mennesker burde være godt kjent med de nyttige effektene av en deadline. Å sette seg et datofestet mål er en hverdagslig ting i politikken. For næringslivet og industrien er dette en god måte å gi forutsigbarhet, slik at vi klarer å omstille landet på en planmessig og rettferdig måte.

Alternativet – å investere i nye oljefelt og vente på at markedskreftene skal ruinere oss – er dypt uansvarlig både fra et økonomisk perspektiv og ikke minst for klimaet.

Dette er grunnen til at MDG stiller klare krav til å kunne støtte en regjering. Vi mener Norge fortjener en forutsigbar plan for å bli et nullutslippssamfunn, og vi mener oljeeventyret fortjener en lykkelig slutt. Da trenger vi partier som tør å utfordre oljelobbyen, og lytter til klimaforskerne og ungdommen.

Det stemmer ikke slik VG sier at Norge har hatt vanskeligere for å kutte utslipp siden 1990 fordi vi ikke hadde kullkraftverk. Den viktigste grunnen, er de rundt 150 gasskraftverkene som i dag står på norsk sokkel og driver våre oljeplattformer. Disse er i stor grad bygd etter at vi fikk en klimapolitikk, og bidrar til å holde utslippene våre høye.

VGs redaksjon deltar i samfunnsdebatten med sine lederartikler og sin faste kommentatorstab, og bidrar ofte til å sette dagsorden på en god måte. Det hadde vært interessant å se hvilke grønne løsninger avisen vil støtte på kommentarplass fremover, etter å ha understreket klimaforskernes kraftige advarsler forrige uke.

Vi kan ikke la den viktige klimasaken fisle bort i metadebatter om retorikk.