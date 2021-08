HUMORDEBATTEN: – Jeg er glad for å si at jeg ikke lenger får like mye kritikk. Men: Det er ikke fordi jeg tilpasset meg noen av mine kritikere – det er fordi jeg ikke gjorde det. Mine kritikere har lært at jeg tuller med alle, skriver Yousef Hadaoui. Foto: Heiko Junge / NTB

Debatt

Komiker Yousef Hadaoui: − Jeg tuller med alle

Problemet er ikke at Nicolay Ramm kler seg ut som en asiatisk talkshow-vert. Problemet er at alle talkshow-verter til alle tider har vært hvite.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

YOUSEF HADAOUI, komiker og skuespiller

Da jeg vokste opp, var norsk TV så hvitt at den italienske kokken Gino Valente på TVNorge var mitt store brune forbilde. Hvis han kunne komme på TV, så kunne jeg.

Nå har Gino ikke vært på skjermen på lenge, men han er fortsatt den nestsiste TVNorge-profilen med mørk hud. Den siste var meg, i programmet «Anne-Kat». Jeg ble glad, da jeg blant alle de hvite vist fram på kanalens 2021-lansering, så en som var langt brunere enn de andre. Helt til jeg skjønte at det var Jan Thomas.

I gamle dager måtte menn spille damer på teateret, fordi det ikke passa at damer var skuespillere. Siden svarte i USA ikke engang fikk komme i teateret som publikum, ble de spilt av hvite med skokrem i trynet. Og fordi svarte ble sett på en lavere rase, ble de skokrem-svarte spilt som late og dumme.

Men alt dette er vel lenge siden? Nei, det er fortsatt flere hvite som er sminket som asiater som har vunnet Oscar, enn det er asiatiske vinnere. Og hver casting er en reell konkurranse mellom ekte og uekte asiater.

Løsningen på sommerens store humordrama er enkel. La svarte, brune og gule få spille seg sjøl! Og for å få til det, må vi slippes til på TV, film og scene. Det beste måten å gjøre det vanskeligere å parodiere minoriteters svakheter, er ved å styrke oss.

les også NRK-sjef om «Japanese Ramm Show»: – Det jeg har lest har gjort inntrykk

Sist vi krangla om dette, måtte Espen Eckbo skrote sin mørkhudede figur Ernst Øyvind. Men problemet med «Nissene på låven» er ikke at én av nissene er svart. Men at alle nisser, i alle juleserier, i alle år, har vært hvite.

Jeg skjønner at ikke alle i Vesten liker å tenke på at en annen julestjerne, Jesus, var en mørkhudet, skjeggete og dypt religiøs ung mann fra Midtøsten. Men hei, de julegreiene skjedde i mine forfedres del av verden, ikke over taket der a jordmor Matja bor.

Ok, så spiller jeg nok ikke Jesus Christ Superstar med det første, men hva gjør vi, mens vi venter på at TV skal reflektere virkeligheten? Jeg er redd for at den norske debatten om etnisk diskriminering i humor bokstavelig talt er blitt svart-hvitt.

Hvis vi kaller for mye rasisme, vil de ekte rasistene få gjemme seg i mengden. En stereotypisk asiatisk talkshow-vert passer kanskje ikke inn i et bredt og folkelig norsk familieprogram, selv om han hadde vært spilt av en asiat. Men når vi kaller det for rasisme, frykter jeg at vi tar fra de ekte rasistene merkelappen de har jobba så hardt for.

De som drar rundt og tagger Norge for Nordmenn, kaster egg på asylmottak, eller marsjerer i gatene med Den nordiske motstandsbevegelsen. De som ikke har kunnskap om, eller medfølelse for, at asiater i Norge også opplever rasisme. For de har gjort en innsats for å fortjene den merkelappen.

les også En nekrolog til minne om Ernst Øyvind Tvedt

Da jeg vokste opp på Bøler, var alle vi brune negre. Men min godhjerta klasseforstander ville ikke høre noe bruk av det ordet. «Det er ikke greit å kalle folk neger», mente hun, og prøvde med sin beste vilje å finne et bedre ord: «Bruk heller svarting».

Om jeg ble kalt neger eller svarting, fakta var at jeg var annerledes. Og annerledes var og er skummelt for mange. Dra hjem dit du kom fra, ble det ropt, mens jeg ble jagd gjennom gatene. Og jeg løp hjem dit jeg kom fra: blokka bak bensinstasjonen. Det eneste hjemmet jeg noen gang hadde kjent.

Etter hvert stod det nazier på Bøler-broa, i dagslys, som ropte sieg heil. En januarnatt i 2001, for akkurat 20 år siden, dro gjengen fra broa vår til en annen bydel og løp etter en annen brunhudet gutt. Han som aldri kom seg hjem den natta var Benjamin Hermansen.

Mye har skjedd. Den rasismen vi som er litt eldre trodde vi bare måtte godta, den tør den yngre generasjonen å si fra om. Men det er ikke enkelt. Det viser reaksjonene. For folka som sier de er mot cancel culture, og så sier at Jenny Huse og Xueqi Pang skal holde kjeft, de har virkelig ikke skjønt poenget med ytringsfrihet.

les også Xueqi Pang: – Debatten om «Japanese Ramm Show» gir meg déjà vu

Samtidig, som komiker gjør det meg engstelig når TV-kanaler litt for raskt fjerner kontroversielle klipp. Fordi det minner meg på alt som ikke blir lagd, fordi TV-kanalene er redde for at det blir for kontroversielt.

Ja, jeg kjemper mot rasisme med humoren min, men jeg kjemper ikke minst for at alle de bortgjemte stemmene skal få slippe til. Alle de som ikke er med i alle de andre programmene på TV.

Alle slags folk på Grønland var med i Svart Humor, ikke bare innvandrere. Og de som tror det er lett å overtale en TV-kanal om å få spøke med (ikke av!) rusmisbrukere og andre på skyggesida på skjermen, de kjenner ikke TV-bransjen.

Da jeg begynte med humor fikk jeg kritikk fra alle sider. Noen likte ikke at innvandrere tok plass i media, noen innvandrere likte ikke måten jeg tok plass på i media. Jeg måtte ikke fornærme norske verdier, og jeg måtte ikke fornærme muslimske verdier. Jeg skulle være alles idé av den gode innvandreren.

Jeg er glad for å si at jeg ikke lenger får like mye kritikk. Men: Det er ikke fordi jeg tilpasset meg noen av mine kritikere – det er fordi jeg ikke gjorde det. Mine kritikere har lært at jeg tuller med alle.

les også Mot i brystet, woke i pannen

Som komiker har jeg lært at det er umulig å lage vitser som ingen blir krenket av. Og om en prøver, så er det fort gjort at det ikke lenger er morsomt. Fordi det ikke lenger blir en vits, men bare en hyggelig kommentar.

En vits er ofte noe du tenker du burde la være å le av, nettopp fordi temaet er vanskelig, men ikke klarer. Det er selve definisjonen av svart humor. Og det er min, og mange andres, humor.

Like mye som konfrontering, handler humor for meg om forsoning. Med vanskelige følelser og mellom hverandre. Når hvite og brune i salen ler av den samme vitsen, så har jeg gjort noe riktig, tenker jeg.

Mine brune venner som er politiske aktivister, de jobber hardt med å gi alle trygghet - ved å sikre alle like regler. Vi komikere jobber med å gi alle en latter - ved å bryte regler. Noen ganger går ikke dette helt sammen. Men samtidig, det mest diskriminerende mot mørkhudede ville vel være å tro at vi alle mener det samme - også om rasisme.

les også En fortelling om to byer

Etter min mening prøvde ikke Espen Eckbo og Robert Stoltenberg å drite ut noen med karakterene sine. De har prøvd å si noen om mennesketypen til pessimistiske Ernst Øyvind og optimistiske Ali – ikke hudfargen, etnisiteten eller guden deres.

Og jeg skjønner at det ikke er lett for en som spiller alle personene i et borettslag på Oslo Øst, å ikke også spille én person med brun hud. Han burde vel strengt tatt spilt bare én person med hvit hud, om han skulle speile et borettslag på Carl Berner?

Og skulle du noen gang bli inspirert til å parodiere meg som en brun gameshow-vert på Grønland, Robert Stoltenberg, så har du min velsignelse. Fordi du har hjertet på rett sted.