Idrett er ikke et hett tema i årets valgkamp heller.

Idretten tilbake i bakleksa

Idrett fikk uvanlig stor plass i det politiske ordskiftet under coronaen. I valgkampen er feltet igjen på bakerste benk.

Av Leif Welhaven

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Han opptrer som en fotballbølle», raste helseminister Bent Høie mot Trond Giske i fjor vår. Da hadde Arbeiderparti-veteranen kastet seg med full tyngde inn i kampen for å gjenåpne toppfotballen.

Idrett var plutselig politisk hett.

Uansett om man mente at regjeringen var stivbent eller at opposisjonen ville score billige poeng, så vi at idrettens posisjon under coronaen var en gjenganger på myndighetenes pressekonferanser.

Hvordan staten best kunne bidra økonomisk, frafall og planen for gjenåpning var snakkiser over tid.

En splid mellom helse- og kultursiden var det mulig å se konturene av. Sport var på mange måter blitt en symbolsak. Men det var da.

Temperaturen rundt idrett - med sentrale politikere engasjert - hadde jo som bakteppe at det handlet om å håndtere en ekstraordinær situasjon. Når samfunet blir mer normalt igjen, blir bildet et annet.

Da får idretten igjen en beskjeden plass i det politiske bildet. Vi snakker om landets største folkebevegelse, som utrolig mange av oss har tilknytning til.

Men det er sjelden feltet er tema for de folkevalgte.

Noen vil mene det er naturlig, siden så mye er “outsourcet” til Norges idrettsforbund. NIF-systemet leverer aktivitet og folkehelse. I retur kommer det mye penger, selv om idretten alltid maser om mer.

Finansieringen skjer primært gjennom penger folk har spilt bort til staten. Siden det ikke er det ordinære statsbudsjettet som er hovedkilden, slipper idretten å konkurrere om gunst med andre gode formåll.

Idrettsbevegelsen får langt på vei styre med sitt.

Men er det virkelig ikke mer å snakke om for de folkevalgte?

Joda, Senterpartiet ønsker seg et nytt OL i Norge. Men den diskusjonen har vel ikke akkurat tatt fyr ennå. Inntil videre har ikke norske gullmedaljer i Tokyo tent en ny OL-ild for å få lekene hit. Så får tiden vise om idrettspresident Berit Kjøll lykkes med sjarmoffensiven som åpenbart er på gang.

I Arendalsuka var Norges idrettsforbund nok en gang representert. Her stod kampanjen #tilbaketilidretten” sentralt. Den tar for seg kampen for å få tilbake så mange som mulig av de mange som falt fra under pandemien. Den kampen vil de fleste støtte. Da er det kanskje naturlig at oppmerksomheten ikke er blitt den helt store.

Likevel finnes det jo saker innen idrettspolitikken med klare konfliktlinjer og nerve, som burde være politisk interessante.

Finansiering av idretten nevnes hist og her. Selv om Norsk Tippings spillmonopol er aldri så uthulet, forblir politikernes oppslutning om å holde utenlandske selskaper ute så bred at det ikke blir særlig nerve i diskusjonene.

Høyre er for alkoholservering på idrettsarrangementer, KrF er mot. MDG og Venstre er opptatt av å fremme den uorganiserte idrettens posisjon. Arbeiderpartiet vil gi mer statlig bistand til nasjonalanlegg. Å få fortgang i pengestrømmer til idrettsanlegg og å helt få slippe moms på frivillig arbeid, er andre sentrale spørsmål for idretten.

Men ingen av temaene har fått nevneverdig temperatur.

I de ulike partiprogrammene er det runde og fine formuleringer om idrettens samfunnsverdi. Men mellom linjene fremstår det tydelig at det ikke er dette feltet stemmer skal sankes på. En av grunnene til at idrett så fort havner i bakleksa, er kanskje at det har vært så få arenaer der idrettspolitikk blir grundig diskutert.

Det kan ha noe med idrettsmodellen å gjøre. Mye er overlatt til idrettsbevegelsen selv, til tross for at det offentlige er den økonomiske ryggraden. Det kan gjøre veien til et politisk engasjement lengre. Tradisjonelt er båndene mellom arbeiderbevegelsen og idrettsbevelsen tette. Det kan bidra til at en Ap-styrt regjering vil la enda mer overlates til NIF-systemet igien.

Men også der idrettsentusiaster samles, har vi sett altfor få fruktbare diskusjoner om hvor vi vil med idretten og hvorfor vi vil nettopp det.

Derfor er det positivt at det nå jobbes med å utvikle flere møteplasser. Arrangørene av “Nasjonal idrettspolitisk arena” (NIPA) har brukt Arendalsuka som modell når de sjøsetter noe helt nytt i neste uke. På Ørland utenfor Trondheim skal en rekke av de fremste idrettspolitiske temaene drøftes.

Det blir neppe toppsak på Dagsrevyen av slikt, men i beste fall vokser en spire til gryende bevissthet om idrettens samfunnsmessige posisjon.

Noen mener at politikk og idrett ikke hører sammen.

Det er et blindspor. Rett og slett fordi dette feltet er så viktig for folk.