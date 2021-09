UKJENT FARVANN? – Det finnes mye utmerket og oppdatert kunnskap om klitoris både i bøker og på nettet. Men den kunnskapen ser ikke ut til å finne veien ut i hovedstrømmen av kultur uten videre, og først må man uansett vite at man leter, skriver Tyra T. Tronstad.

Er det en fugl? Er det en kleshenger?

Klitoris var aldri liten som en ert, slik jeg lærte på ungdomsskolen. Den var mye større, men jeg måtte bli over 45 før jeg så en illustrasjon av den for første gang.

TYRA TEODORA TRONSTAD, forfatter

Da jeg var barn, lærte jeg at alle kvinner har en klitoris, og at den var på størrelse med en ert. Da jeg ble konfirmert i 1987, fikk jeg Kunnskapsforlagets ettbindsleksikon i presang. På illustrasjonen over kjønnsorganer er klitoris avmerket som en knapt synlig hump.

Jeg kan ikke huske at klitoris ble nevnt med andre ord enn «som en ert» gjennom all seksualundervisning i hele ungdomstiden. En ert forbindes stort sett bare med at den er liten. Ordet orgasme kan jeg ikke huske at ble brukt. At en kvinnes orgasme stort sett kommer fra klitoris, kan jeg med sikkerhet si at aldri ble nevnt. Det var trolig utenfor både språk- og ansvarsområdet til undervisningssystemet jeg befant meg i.

På ungdomsskolen på åttitallet var det viktig å gi meg grunnleggende oversikt over vagina, eggstokker, livmor og eggledere, for her var det fallgruver. Alt knyttet til mitt underliv var i det hele tatt forbundet med et potensial for trøbbel. (Jeg ser selvsagt ikke bort fra at dette også var sant.)

Etter hvert ble jeg voksen, studerte på et universitet, ble forelsket i menn og hadde sex med dem. Da jeg ble gravid, stilte helsevesenet opp med jordmødre, gynekologer, fødselsleger og helsesøstre. Noen år etter dette begynte internett å bli stedet for hvem som helst som ville fokusere på hva som helst, også sex. Kort sagt: Jeg levde i en opplyst tid.

Men jeg gikk altså fortsatt omkring med en ert.

Jeg er født med en klitoris, men barna mine skulle bli voksne før jeg så en illustrasjon av den og forsto hvor stor den var og hvordan den faktisk så ut. Da jeg ble klar over det, fant jeg fort veien til urologen Helen O’Connells forskning – kvinnen bak den første anatomiske studien av klitoris, som ble publisert i et tidsskrift for urologi i 1998. Senere, i 2005, bekreftet hun funnene fra den første studien ved hjelp av bilder tatt med MR.

Å lese om Helen O’Connells arbeider var for meg både rørende og oppsiktsvekkende. Hennes anatomiske studie kartla et organ der det meste er skjult for øyet og befinner seg inne i kroppen, men som til sammen er i gjennomsnitt 10 centimeter langt, med «armer» som strekker seg ut i fire retninger. Slik minner det om en blekksprut, en plante med fire armer, et vesen fra det ytre rom, en slags fisk, en merkelig, vakker skapning, mye større enn jeg trodde. Det gjorde inntrykk på meg på en måte jeg lenge har forsøkt å forstå.

Først og fremst måtte jeg innse at det jeg gjennom hele mitt liv hadde fått beskrevet som lite, var mye større, og at dette organet på innsiden av kroppen var i kontakt med de andre kjønnsorganene på en måte som aldri var blitt tydelig for meg. Det var heller ikke blitt tydelig for meg hvordan klitorisen ligner penisen på mange flere måter enn jeg trodde. Klitoris er på en måte penisens tvillingsøster, i fosterlivet har de to organene utviklet seg fra den samme typen celler, og heller ikke størrelsen er særlig ulik. Men i kulturen har den ene blitt synlig og den andre fortrengt, skjøvet ut i blindsonen.

For mange er den fortsatt det.

Hvorfor er det så viktig å vite hvordan en klitoris ser ut? Først tenkte jeg at det ikke var så viktig. Klitoris er organet som først og fremst gjør det mulig for kvinner å få orgasme, men mange klarer det uten anatomikunnskap. Menneskene har siden tidenes morgen klart å leve fullverdige liv uten å vite hvordan kroppen ser ut der øyet ikke kommer til. Jeg hadde bare aldri før sett framstillinger som viste klitoris som en jevnbyrdig og like kraftfull størrelse som penis. Jeg lurte selvsagt på om jeg var den siste i universet som var overrasket over sin egen anatomi og om alle andre for lengst var oppdatert. Var ikke det veldig flaut?

Jeg bestemte meg for å gi meg selv en sjanse, gikk inn på nettbutikken Etsy og bestilte en anatomisk korrekt klitoris i 3D-printet plast. Jeg valgte fargen iskobolt, fordi jeg syntes den var den fineste. I dagene som gikk hadde jeg en viss glede av å si til familien at jeg ventet på å få en klitoris fra Spania i posten.

Den blå klitorisen fikk være med i veska. Den ble tatt fram på kafébord og på nabokaffe. De fleste av dem jeg viste den til, var på min egen alder, noen var menn, men de fleste var kvinner. De yngre var klart mer oppdatert enn de på min egen alder (jeg er 49), men det var likevel én ting som ble tydelig da jeg spurte om de visste hva dette var.

Svaret var, i et stort flertall av tilfellene: Jeg aner ikke.

Samtalene som fulgte, var blant de mer givende jeg har hatt. Spørsmålet vi endte opp med, var de samme: Hvorfor er et så viktig organ noe vi aldri har sett før? Hvorfor har informasjonen om klitoris blitt utelatt? I en kultur der det er referanser til sex stort sett overalt? Hvorfor har språket knapt noen beskrivelser og vår visuelle hukommelse ingen referanser?

Jeg sluttet å være overrasket når folk sa: Er det en fugl? Er det en kleshenger?

Det vi også snakket om, er var at en av følgene av at klitoris har blitt framstilt som en ert, kan være at den kvinnelige orgasmen blir veldig vanskelig å forstå. Den blir faktisk litt mystisk. Men når klitoris’ virkelige størrelse, form og plassering blir tydelig, er det mye som annet som også blir det. Det er klitoris som er organet som først og fremst gjør orgasme mulig for kvinner, det er der 8000 nerveender sitter, og kanskje kan grunnleggende anatomikunnskap være sentralt for å få bukt med det velkjente orgasmegapet – det kjente fenomenet at heterofil sex statistisk sett gir menn flere orgasmer enn kvinner.

Den som leter, finner. Det finnes mye utmerket og oppdatert kunnskap om klitoris både i bøker og på nettet. Men den kunnskapen ser ikke ut til å finne veien ut i hovedstrømmen av kultur uten videre, og først må man uansett vite at man leter. Sentrale deler av kunnskapsformidlingen henger etter på måter det er vanskelig å forstå.

På Store Norske leksikons nettsider om våre kjønnsorganer, skrevet av professor emeritus Per Holck, var det per august 2021 ingen illustrasjoner av klitoris. Der finner vi de kjønnsorganene som har mer direkte med reproduksjon å gjøre, og en flott og tredimensjonal illustrasjon av penis.

Men som om det ikke er ille nok at Store Norske Leksikon videreformidler blindsonen: Det gjør faktisk også enkelte helt nye lærebøker. I en helt ny lærebok i naturfag for åttende trinn, gitt ut av Aschehoug, står det omtrent like dårlig til med beskrivelsene av klitoris som det gjorde i min ungdoms naturfagbok. Ingen illustrasjoner, ingen fremstilling av hele organet. Det sank i meg da jeg så det.

Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor folk jeg kjenner blir både forundret og engasjert når jeg viser dem den blåfargede klitorisen fra Etsy. Den er litt av en skikkelse. Vi ser på de fire armene, den lange og omsluttende formen, og tenker: denne formen burde være like kjent for oss som et hjerte.

La oss håpe at den blir det snart.

Teksten er en kortversjon av essayet «Stillhetens klitoris» som står på trykk i tidsskriftet Samtiden nr 3 2021.