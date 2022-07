GÅR AV: – Det er ikke en stor overraskelse at Boris Johnson nå går av som statsminister, skriver Ali og Buskaker.

Ettermælet til Boris

Det er ikke pene omstendigheter rundt Boris Johnsons avskjed. Han vil likevel bli husket i positive ordelag.

POLITISK ARV: – Til forskjell fra Winston Churchill, vil nok ikke Boris Johnson få en byste i Det hvite hus som ettermæle. Imidlertid vil han, i likhet med Churchill, bli husket for langt mer enn skandaler, skriver Ali og Buskaker.

IBRAHIM ALI, internasjonal leder Senterungdommen

TORSTEIN BUSKAKER, sentralstyremedlem Senterungdommen

Det er ikke en stor overraskelse at Boris Johnson nå går av som statsminister. Fester under nedstengning, kollegaer som slapp unna ansvaret for sine handlinger og uærlighet overfor sine egne regjeringsmedlemmer. Nok var nok.

Partifeller har ikke lenger tillit til ham, og regjeringsmedlemmer har trukket seg i hopetall. Til slutt var det bare et spørsmål om tid.

Likevel må ikke hans tid med makt defineres av de siste kontroverser. Boris Johnson tok over stafettpinnen fra en vaklende Theresa May med budskapet «Get Brexit Done» eller «Få Brexit Gjort». Et tydelig budskap om å levere på resultatet av folkeavstemningen i 2016.

I motsetning til sin forgjenger, vant han også et overveldende flertall i valget i 2019 med et solid mandat fra befolkningen om at det var på tide å forlate EU.

Budskapet hans sikret Toryene flere hundre tusen nye velgere, hvor mange av dem tradisjonelt har stemt på venstresiden. Det er svært imponerende, gitt det faktum at partiet hans hadde styrt landet siden 2010.

FORBILDE: Sir Winston Churchill og Boris Johnson

At han fikk et så sterkt flertall, viste hvor stor EU-motstanden var i Storbritannia.

Dette var også en brutal skjebne for Labour som tapte stort blant sine egne. De hadde mistet kontakten med sine egne velgere, arbeidere som slet med EUs voldsomme privatiseringsiver og ukontrollerte arbeidsinnvandring.

Disse velgerne ble hørt av Boris Johnson. For noen må det ha gjort ekstra vondt å stemme på Toryene for første gang, men at tiden i EU måtte ta slutt ble en viktigere sak til sist.

Boris Johnson gir seg som følge av en rekke saker som til slutt svekket hans tillit blant egne partifeller og regjeringsmedlemmer.

Han vil likevel bli husket for sitt modige lederskap, hvor han sikret Toryenes beste valg siden 1987 og høyeste andel stemmer siden 1979.

Viktigst av alt sikret han Storbritannias frihet fra EUs iver etter kontroll og overstyring.

Til forskjell fra Winston Churchill, som Johnson har formet seg selv etter, vil han nok ikke få en byste i Det hvite hus som ettermæle.

Imidlertid vil han, i likhet med Churchill, bli husket for langt mer enn skandaler.