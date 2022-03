Kommentar

Krigens modige kvinner

Av Shazia Majid

KRIGERNE: Ukrainske kvinner på vei mot sikkerhet på grenseovergangen Zosin-Ustyluh 6. mars 2022.

Når krigshistorien skrives, skrives den gjerne om og av menn. Men i dag er kvinnedagen. I dag skriver vi om kvinnene.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Krigen ser ikke forskjell på kjønn. Det gjør historien. heltedåd og mot er gjerne utøvd av menn. Lidelse, smerte og omsorg av kvinner.

Heltene lever evig. Verden er full av statuer over de falne. De falne er soldater og statsledere.

De som ofret det mest verdifulle. De ofret sine liv.

Det finnes knapt statuer av kvinnene. De døde ikke. De levde.

Men noen ganger er det å leve det mest modige. Heltedåd er så mangt.

Kvinner i krig er helter.

De hundretusenvis av ukrainske kvinnene som nå er på flukt. De bærer med seg sine liv, og livene til sine barn, og eldre slektninger. Og når vi i dag feirer kvinnedagen, er det deres mot vi skal feire.

De lever gjennom lidelse. Og de lever gjennom smerte. Og de vil bære på traumer, som resten av nasjonen. Det er intet glorifiserende ved det. Det er ubeskrivelig og det er urettferdig og det er uutholdelig.

Men de vil holde ut. Og vi skal huske hva de har holdt ut.

Hva slags liv de er blitt frarøvet, og hva slags liv som venter de som nå forlater sine hjem. Som forlater sine venner, familie, kolleger, jobber, skoler, gater, byer og land.

DET STØRSTE ANSVARET: En kvinne gråter i det hun ankommer Medyka i Polen.

Det kreves mot for å bli. Å krige. Men det finnes en annen krig. Kvinnenes krig. Krigen for å overleve og leve – og holde liv i andre.

Det krever sin mann å krige. Slik det krever sin kvinne å krige. Å begge krigene er like viktig. For de handler om det samme – å ha noe å komme tilbake til.

I dag flykter mange av de ukrainske kvinnene. Men de flykter ikke alene. De flykter med et ansvar større enn noen menneske skulle vært nødt til å bære.

Ansvaret for livet og helsen og tryggheten til egne barn, og kanskje egne foreldre. Egne søsken eller egne venner. En datter i den ene hånden, en syk far i den andre hånden – der de kriger seg gjennom folkemengden, inn i et tog, opp i en buss, gjennom grenseovergangen.

Og kanskje gråter de, men så tørker de tårene, før de trøster sine barn. Det vil gå bra, sier de antagelig. Uten å vite om det vil gå bra. Det er klart de er redd, alle er redd, men kvinnene tar ansvar, for sine egne, for de rundt seg. Og når de ikke orker mer – kriger de fortsatt. De fortsetter å gå, når beina ikke bærer. Holder seg våken, når kroppen vil sove.

Som så mange andre kvinner i kriger før denne: De ukrainske kvinnene har sagt farvel til sine unge sønner.

Disse som bare for et par uker siden kjente krigen slik våre sønner kjenner krigen, gjennom nettspill. Nå skal sønnene krige med våpen de aldri har holdt.

Og kvinnene har sagt farvel til sine ektemenn, kjærester, brødre, fedre og venner. De vet ikke om de ser dem igjen.

Nøyaktig så brutal er krigen. Og den er brutal for alle. Også for kvinnene. Selv de som flykter. De som overlever. De som kommer seg ut.

Men ikke alle kommer seg ut. Noen blir igjen. De står der, side om side med mennene. Når krigens grusomheter er lagt bak oss – og gater skal oppkalles og minnesmerkes reises – bør de også ha kvinnenavn. Mange kvinnenavn.

Både av de som reddet seg selv og sine barn og foreldres liv. Og de som ofret sine liv. Eller var villig til å ofre sine liv.

VIKER IKKE: Sivile kvinner trenger med våpen et sted utenfor Lviv i vest-Ukraina. Bildet er tatt 7. mars.

Slik Yevhenia Zakrevskaja er villig til å ofre sitt.

«Venner, jeg er nå en del av forsvaret. Vi forsvarer Kyiv. Ukraina. Det er det jeg nå ser på som det aller viktigste, også for meg personlig. Det er her jeg MÅ være. Det er her jeg VIL være», skriver hun på Facebook.

Og fortsetter: Ikke fortell meg om rømningsveier, ikke be meg om å evakuere, skriver hun.

Zakrevskaja må ikke dø. Så mange liv er avhengig av at hun overlever. Hun er bistandsadvokat og en av Ukrainas viktigste kvinner. Mer eller mindre ansvarlig for og driver hele prosessen for at ofre og pårørende av Maidan-drapene skal få rettferdighet.

100 demonstranter ble skutt og drept på Maidan-plassen i Kyiv i 2014.

«Jeg kommer tilbake og vil praktisere som advokat igjen etter at vi har vunnet», skriver hun.

Det er mange som Zakrevskaja.

Unge som gamle. Noen forsvarer Ukraina med våpen. Andre lager molotovcocktail, atter andre står der i gatene, foran tanks. De går bort til russiske soldater og ber dem «ta disse frøene, så solsikker gror der du dør».

Og de har sine søstre over grensen, i Russland. Som Yelena Osipova, den 77 år gamle aktivisten og overlevende etter Nazi-Tyskland. I forrige uke ble hun arrestert i St. Petersburg under en demonstrasjon mot Ukraina-krigen.

Denne krigen, som alle kriger, er full av krigshelter. Kvinner som er krigshelter.

Vi skulle ikke hatt noen krigshelter. Vi skulle ikke hatt krig. Men når katastrofen rammer, skygger ikke kvinnene unna. Deres heltemot kommer derimot i skyggen.

Men ikke i dag. Ikke på denne kvinnedagen.

I dag tenker vi på kvinner i krig. Vi tenker på de ukrainske kvinnene. De som er ute, de som ble igjen.

Og vi tenker på kvinnene i Jemen. I Palestina. I Kashmir. I Mosambik. Og alle steder hvor konflikter løses med vold. Og hvor kvinner står igjen med oppgaven å samle bitene.

Vi kan ikke fjerne smerten. Men vi kan dele den. Oss søstre imellom. For i dag er kvinnedagen.