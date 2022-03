SAMMEN MOT PUTIN: – Det er Putin som har angrepet. Putin valgte denne krigen. Og nå kommer det russiske folk til å bære kostnadene av hans beslutning om å investere i krig istedenfor i dem, skriver Sharon Hudson-Dean, her sammen med Irlands ambassadør, Keith McBean, Polens ambassadør, Iwona Woicka-Żuławska, Ukrainas ambassadør, Viacheslav Yatsiuk og Storbritannias ambassadør, Richard Wood foran Stortinget 26. februar.

Debatt

Samholdet er vår styrke

Putin valgte krig. Vi står sammen med Ukraina.

SHARON HUDSON-DEAN, Chargé d’Affaires ved den amerikanske ambassaden i Oslo

Dette er et farlig øyeblikk for Europa og for fredselskende folk over hele verden. Med sitt brutale angrep på Ukraina, har Vladimir Putin også angrepet prinsippene som underbygger fred og demokrati globalt. Men det ukrainske folk står imot, og deres tapperhet inspirerer en hel verden.

USA vil sammen med Norge, andre allierte og partnere fortsette å støtte Ukraina i forsvaret av landet sitt. Når historien om denne æraen skrives, vil den vise at Putins beslutning om å gjennomføre et uprovosert og overlagt angrep styrket vårt samhold og gjorde Russland svakere.

Gjennom tett koordinering med en kraftfull koalisjon av allierte og partnere, som representerer mer enn halvparten av den globale økonomien, har vi forsterket effekten av våre tiltak for å påføre størst mulig kostnader for Putin og hans regime.

Vi vil begrense Russlands mulighet til å handle i dollar, euro, og annet valuta. Vi vil redusere Russlands evne til å finansiere og bygge ut sine militære styrker. Vi vil hemme Russlands evne til å konkurrere i den internasjonale økonomien. Og vi står klare til å gjøre mer. Norges beslutning om å trekke ut Oljefondets investeringer fra Russland sender et viktig budskap om at Putins handlinger får konsekvenser.

I tillegg til økonomiske sanksjoner, har President Biden godkjent ytterligere 350 millioner dollar i støtte for å hjelpe Ukraina å forsvare seg selv. USAs totale sikkerhetsbistand til Ukraina det seneste året vil da overstige én milliard dollar. Vi ønsker velkommen Norges donasjon av sikkerhetsbistand og beskyttelsesutstyr.

Vi står også klare til å forsvare våre allierte i NATO. Våre allierte har sendt flere av sine egne styrker for å ivareta vårt kollektive forsvar, deriblant Norges økte styrkebidrag til NATOs tilstedeværelse i Litauen.

Det bør ikke herske noen tvil om beredskapen i historiens mest vellykkede militærallianse: NATO står mer samlet enn noensinne.

Det er også avgjørende at vi øker den humanitære bistanden til det ukrainske folket. Med vårt seneste tilleggsbidrag på 54 millioner dollar, overstiger USAs humanitære bistand 400 millioner dollar siden Russland først invaderte Ukraina for åtte år siden. Norge har demonstrert enormt lederskap i sin respons til krisen ved å love mer enn 225 millioner dollar i humanitær bistand.

Den historiske avstemningen i FNs Generalforsamling 2. mars til støtte for Ukrainas suverenitet viste en verden samlet i solidaritet med Ukraina. Det representerte den sterkest mulige fordømmelsen av Russlands angrep og brudd på FN-pakten.

Vladimir Putin avslo alle oppriktige forsøk fra USA og våre allierte og partnere på å imøtekomme hans oppkonstruerte sikkerhetsbekymringer for å unngå en unødvendig konflikt og menneskelig lidelse ved å ta del i diplomati og dialog.

USA har opptrådt åpent med verden. Vi avgraderte vår etterretning om Russlands planer for å forhindre forvirring eller tildekning. Det er Putin som har angrepet. Putin valgte denne krigen. Og nå kommer det russiske folk til å bære kostnadene av hans beslutning om å investere i krig istedenfor i dem.

Putin har ikke klart å splitte oss. Putin har ikke klart å svekke vår felles tro på den fundamentale rett alle suverene stater har til å velge sin egen kurs og sine egne allierte. Og Putin kommer ikke til klare å viske bort den stolte nasjonen Ukraina.

De neste dagene, ukene og månedene vil bli utrolig vanskelige for ukrainere. Putin påfører dem enorm lidelse, men det ukrainske folket har opplevd 30 år med selvstendighet, og de har vist igjen og igjen ikke tolererer forsøk på å snu landets utvikling bakover. Verden følger nøye med på denne konflikten, og hvis Russiske styrker begår overgrep, vil vi utforske alle internasjonale mekanismer for å stille ansvarlige i det militære eller sivile lederskapet til regnskap.

Putins angrep mot Ukraina kommer til å koste Russland dyrt, både økonomisk og strategisk. Det russiske folket fortjener bedre fra sitt lederskap.