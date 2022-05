SAMLET EUROPA: – For at demokratiet i verden skal lykkes, må vi europeere lykkes. Gratulerer med Europadagen, skriver kronikkforfatteren.

Europadagens nye betydning

Den europeiske union er viktigere enn noen gang. I en verden preget av aggressive autoritære regimer og økende nasjonalisme, trenger vi et sterkt EU som kan fungere som en motvekt.

SYLO TARAKU, statsviter, forfatter og rådgiver i tankesmien Agenda

Europadagen feires hvert år for å markere fred og samhold i Europa. Fred og samhold. Hvis noen mente at dette var tomme honnørord for noen år siden, så er de absolutt ikke slik i dag. For det er krig i Europa nå, og det europeiske samholdet er viktigere enn noensinne.

EU har gått fra 6 stater i 1951 til 27 stater nå, og flere ønsker desperat å komme inn. Folk ofrer livet sitt i Ukraina for at landet deres skal bli med i EU. De gjorde det i Maidan-opprøret i 2014, og det gjør det nå på slagmarken. Det virker paradoksalt at de landene som gikk ut av en union som Sovjetunionen, igjen ser behovet for å tilhøre en større union som EU. Men det er så enkelt som at Sovjetunionen var en mislykket union, mens EU er en vellykket union. Sovjetunionen tilhører fortiden, mens EU tilhører fremtiden.

Den europeiske unionen ble grunnlagt på demokratisk vis og ikke gjennom tvang. Vi snakker om en integrasjon som gikk ut på at landene frivillig ga fra seg deler av sin suverenitet til overnasjonale EU-institusjoner som kan overkjøre nasjonale institusjoner på flere områder. Denne suverenitetsoverføringen baserer seg altså på folkets vilje.

Det høres jo tilsynelatende helt vilt ut. Men man gir ikke fra seg suverenitet for å løse én konkret nasjonal utfordring. Man gjør det fordi man opplever unionen for å være i tråd med grunnleggende nasjonale interesser. Og fordi man opplever unionen for å arbeide for et felles beste. Dessuten oppleves Europa som et identitet- og verdifelleskap.

Etter Brexit ble det for eksempel spådd at flere land ville følge etter, men trenden vi har sett er motsatt. I medlemslandene har støtten for EU vokst jevnt i årene siden Brexit. Det indikerer at det er flere aspekter ved EU som er vellykkede og at internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere. Jeg skal nevne noen aktuelle eksempler her.

Klimaendringer tar ikke hensyn til landegrenser. Da må også løsninger lages på tvers av grensene. Samarbeid på tvers av landegrenser er noe EU har lang erfaring med. På klimafeltet har EU tatt en global lederrolle. Av de store globale tungvekterne er EU den med størst klimaambisjoner, og har blant annet satt seg mål om å bli klimanøytralt innen 2050. EU sin klimasatsning er også strategisk, ved at kompetanse på grønne løsninger innenfor for eksempel energi og industri utvikles nettopp i Europa. På denne måten skal EU være relevant, også i en klimanøytral verden.

En annen definerende utfordring i vår tid er håndteringen og reguleringen av den teknologiske utviklingen. Også her ser vi et EU som er mye mer aktivt enn noen annen lovgivende aktør. Den danske Europakommissæren Margrethe Vestager har stått i bresjen for å bøtelegge teknologi-giganter som Google og Amazon for brudd på konkurranseregler, og for tiden utvikler EU banebrytende regelverk for å regulere markedsdominansen til disse aktørene.

I boken «The Brussels Effect» beskrives det hvordan europeisk lovgivning eksternaliseres og blir den gjeldende internasjonale standarden på flere områder. Produsenter verden over følger EUs regler for å få tilgang til det lukrative europeiske markedet. I en globalisert verden med verdikjeder som strekker seg rundt hele kloden, er det rett og slett ikke økonomisk, juridisk eller praktisk gjennomførbart å operere utenfor det europeiske reglementet, selv på produkter som ikke skal selges i Europa.

På denne måten bidrar også EU til å øke standardene over hele verden, ikke bare innad i unionen. Det at EU i så stor grad klarer å eksportere lovverk på denne måten gjør at de har fått tittelen «regulatory superpower».

Migrasjonspresset mot EU er også en utfordring som ikke kan håndteres av nasjonalstater alene. Migrasjonskrisen i 2015 skapte sterk polarisering i EU, men er det noe EU er spesielt gode på, så er det å finne kompromissløsninger og komme sterkt tilbake etter en krise.

EUs nye asyl- og migrasjonspakt er et eksempel på det. Her samarbeides det om alt fra redningsoperasjoner på Middelhavet til mottak av asylsøkere og effektiv retur av de som ikke trenger beskyttelse. Det ligger i sakens natur at en kompromissmaskin som EU ikke kan gjøre alle fornøyde, men migrasjonskrisen er nettopp et bevis på at kompromisser er bedre enn harde fronter og handlingslammelse.

I mellomtiden har vi fått en ny flyktningkrise. Denne gangen en flyktningkrise som ikke splitter, men som samler Europa. Nå er det de østeuropeiske landene som tar størst ansvar for ukrainske flyktninger. Og det skal de ha ros for. Et gammelt EU-direktiv for midlertidig kollektiv beskyttelse kommer godt til nytte nå for å forenkle prosedyrene.

Krigen i Ukraina har ført til stor handlekraft, som man tidligere ikke har sett i EU. For eksempel koordinerte tiltak for å sende våpen og felles sanksjoner fra hele Unionen. Vladimir Putin har totalt undervurdert den europeiske evnen til å stå samlet og slå tilbake med mottiltak i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina.

Feiringen av Europadagen kommer til å være nettopp preget av krigen i Ukraina. Denne krigen har gitt ordene fred og samhold et nytt innhold. Det er lett å glemme suksessen EU har hatt som et fredsprosjekt, og det er lett å glemme suksessen EU har hatt for spredning av demokratiet i Øst-Europa.

Så må selvsagt også en union som EU sørge for å ta utfordringer på alvor. Brexit var en av de mest dramatiske hendelse i EUs historie, og selv om den ikke har medført en bølge av lignende tilfeller som mange ventet, bør den bidra til et kritisk blikk på seg selv. EU har blitt bedre på arbeidsliv, men har fortsatt mye å gå på både der og når det gjelder det såkalte demokratiske underskuddet.

Likevel er oppsummeringen at EU er viktigere enn noen gang. I en verden preget av aggressive autoritære regimer og økende nasjonalisme, trenger vi et sterkt EU som kan fungere som en motvekt. Det er vanskelig å spre demokratiet ute i verden, men ingenting er sterkere enn eksempelets makt.

For at demokratiet i verden skal lykkes, må vi europeere lykkes. Gratulerer med Europadagen! Måtte EU og verdiene unionen bærer med seg leve lenge.