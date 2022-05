Kommentar

Det er dette han kaller frigjøring

Av Astrid Meland

PÅ TELEFON TIL «FOLKEREPUBLIKKENE»: Vladimir Putin i samtale med sine folk i de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk i 2017. Russland benektet først å ha noe med krigen her å gjøre. I virkeligheten var det Kreml som satte i gang, deltok og finansierte den fra 2014.

Konsentrasjonsleirer. Barne-arme. Tortur. Sensur. Ensretting. Europas verste diktatur finner du i de områdene russerne har stjålet fra Ukraina.

Noe av det første russerne gjorde da de tok Mariupol nå i mai, var å bytte ut skiltene.

De ville ha bort alt ukrainsk.

– De som kaller seg frigjørere har ikke ordnet strøm og mat, men skiltene prioriterer de, skrev det egentlige, ukrainske byrådet.

I Kherson, som er den eneste ukrainske storbyen russiske soldater har helt kontroll på, er russifiseringen i gang, ifølge Meduza.

Det er slik de holder på. De har gjort det før.

FJERNET DET UKRAINSKE SKILTET: Dette fotografiet ble sendt ut av de selverklærte myndighetene i den såkalte folkerepublikken Donetsk 5. mai.

De ukrainske områdene Putins regime tok kontrollen over i 2014, har blitt europeiske utgaver av Nord-Korea.

Det har ikke alltid vært slik.

Sommeren 2012 var den nye, storslåtte Donbas-arenaen sentral i fotball-EM. NTB-rapporterte fra byen:

FOTBALL-EM 2012: Donetsk hadde fått en grundig oppussing og en nybygd Donbas-arena i anledning turneringen. Her Frankrike mot England 12. juni det året på Donbas Arena.

– Langs hovedgaten Iljitsj-avenyen ligger luksusbutikkene vegg i vegg, og brosteinene i veibanen er jevne og fine. Byens strandpromenade er pusset opp (...).

Butikkene er for lengst stengt. De internasjonale kjedene er dratt.

Man kan ikke som før ta toget fra Kyiv og reise komfortabelt østover. Nå tar det kanskje 30 timer i en minibuss og en rekke sjekkpunkter.

ERKLÆRTE NY REPUBLIKK: To russiskstøttede soldater i en av administrasjonsbygningene i Donetsk 29. mai 2014. I april inntok de byen og veivet med det russiske flagget og flagget til den såkalte folkerepublikken.

Da de russiskstøttede soldatene tok makten i området i 2014 opprettet de to såkalte folkerepublikker. For å komme inn i Luhansk og Donetsk måtte man nå dra via Russland.

Innbyggerne får russiske pass. De bruker rubler. Barna lærer russisk på skolen.

KRIGSSKADET: Pasienter ved sykehuset i Kalinina etter kamper i Donetsk 24. august 2014.

Etter at ukrainske myndigheter ble tvunget ut, er disse områdene omgjort til noen av de verste i Europa.

«Folkerepublikkene» Luhansk og Donetsk betegnes av Freedom House som mer ufri enn Hviterussland.

De får 4 poeng av hundre, og ligger dårligere an enn Russland (19 poeng) og enda mye dårligere enn hjemlandet Ukraina (61 poeng).

Nord-Korea har tre poeng. Og Krim, den ukrainske halvøyen Kreml også stjal fra Ukraina i 2014, har syv og kalles «ufritt» på rankingen.

– Putin hevder absurd nok at han må invadere Ukraina for å beskytte de som snakker russisk. Russisktalende i Ukraina er langt mer fri enn russisktalende i Russland, som historieprofessor Timothy Snyder har sagt.

PARADERTE KRIGSFANGER: Russiskstøttede soldater ydmyket ukrainske tilfangetatte soldater i en marsj i Donetsk 24. august 2014.

Når det er blitt enda verre i de såkalte folkerepublikkene enn i Russland, har det å gjøre med at russerne ikke har vedgått at de styrer her.

I Russland har man i det minste hatt en (undertrykt) opposisjon og et regime som til en viss grad frykter at de kan holdes ansvarlig. I «folkerepublikkene» har de hverken ukrainske eller russiske domstoler som kan gi noe form for rettssikkerhet.

MENNESKELIGE TRAGEDIER: Flyktninger fra Donetsk i et senter i byen Slovjansk i Donetsk som ble holdt av ukrainerne. Bildet er fra mars 2015.

Det folk som har kommet seg ut herfra forteller, er så forferdelig at man skjønner at de som kan flykte har flyktet.

Den ukrainske sykepleieren Halyna Haievaya sonet 15 måneder for «spionasje» i det beryktede Izoliatsia-fengselet i Donetsk, som kalles en konsentrasjonsleir.

MCDONALDS LAGT NED: Den lokale kjeden Don Mac har tatt over i den såkalte folkerepublikken Donetsk i det østlige Ukraina. Bildet er fra januar i år.

Hun har fortalt at vaktene torturerte innsatte for underholdningens del, om voldtekter, nesten-drap og at fangene ble plaget med elektriske støt og med at de ikke fikk gå på do.

Det finnes flere eksempler på at folk er blitt kastet i fengsel for noe de har hatt på mobilen sin eller en uskyldig ytring i sosiale medier.

Ingen kan forvente å få en advokat eller noe annet enn en proforma-rettssak.

GIFTET SEG I «FOLKEREPUBLIKKEN»: Arsen Pavlov kalt «Motorola» giftet seg med Elena Kolenkina i Donetsk i juli 2014. Han var leder for den russiskstøttede Sparta-bataljonen som kjempet for folkerepublikken, var russisk statsborger og døde i 2016. Bataljonen kjemper fortsatt mot ukrainske styrker.

I en rapport fra svenske Utenrikspolitiska instituttet om utviklingen siden 2014 beskrives systematisk tortur og tilfeldig fengsling. Den er skrevet av Halya Coynash som driver en menneskerettighetsgruppe i Kharkiv.

Informasjonen kommer blant annet fra folk som er blitt utvekslet eller fra avhoppere.

I rapporten står det at journalister er kastet ut, forsvunnet, fengslet og torturert.

De som driver forretning er har fått bedriften konfiskert av «staten». Andre trosretninger enn den russiskortodokse motarbeides.

Det er blitt brukt dødsstraff i «republikkene», krigsfanger er også blitt drept.

«FORSVARSMINISTER»: Igor «Strelkov» Girkin var til stede på det samme bryllupet. Han var «forsvarsminister» i «folkerepublikken» fra opprettelsen i 2014, russisk statsborger og krigsveteran fra blant annet Tsjetsjenia. Han skrev jevnlig for det høyrenasjonalistiske tidsskriftet Zavtra, hvor han uttrykte antisemittiske holdninger.

Indoktrineringen starter i barnehagen hvor ungene lærer at de skal elske republikken de bor i og at Ukraina er fienden. Undervisningen er «patriotisk» og ungene sendes som ellers i Russland i «Yunarmia», ungdomshæren.

Noe av det første russerne gjorde da de tok over, var å kutte de ukrainske TV-overføringene, og erstatte dem med russisk propaganda som forteller at ukrainerne driver med folkemord og til og med korsfester barn.

«STATSMINISTER»: Aleksandr Borodaj er også russisk statsborger, og som Girkin med en fortid i FSB og tidligere russiske kriger. Høsten 2020 ble han innvalgt i den russiske statsdumaen.

Det regimet i Russland beskylder ukrainske myndigheter for, det ble virkelighet øst i Ukraina alt i 2014.

Og etter hvert ble bevisene så tydelige at det ikke lenger var tvil. Det var russerne som blåste opp til krig her. Det var Putins regime som kontrollerte områdene. Og ikke ukrainske separatister.

Så fantes det også innbyggere her som støttet Russland. Men uten russisk innblanding og hjelp ville ikke konflikten blitt voldelig.

Når disse områdene beskrives som prorussiske i mediene, er det i virkeligheten snakk om folk som er kontrollert, finansiert og bevæpnet av Kreml.

SEIERSPARADEN I 2016: En unggutt med flagget til den såkalte folkerepublikken under markeringen av seieren over Hitler-Tyskland 9. mai 2016.

Og mens Putins har kritisert Ukraina for å undertrykke dem som snakker russisk i Ukraina, er det i virkeligheten motsatt.

I folkerepublikkene er russifiseringen innført på ekte.

Mens vestlige intellektuelle frem til i dag har ment det store problemet var nazister i Ukraina, etablerte russiske høyreekstreme ledere rene røverstater her.

– (...) noen av Russlands mest ideologisk radikaliserte nasjonalister [ble gitt] autoritet og mulighet til å realisere sine historiske fantasier med ekte våpen i Øst-Ukraina, skriver russlandforsker Martin Kragh i sin bok «Det fallna imperiet».

INDOKTRINERING AV BARN: Barna i de såkalte folkerepublikkene lærer at Ukraina er fienden. Her viser en soldat barna en angrepsrifle som en del av den patriotiske utdanningen av barn i Donetsk. Bildet er fra 31. mars 2018.

Det er dette ukrainske soldater kjemper imot. At befolkningen skal tvinges inn i brutale diktatur.

For den «frigjøringen» Putin har lovet, det er en åpen dør inn i Europas verste skrekkabinett.