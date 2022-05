Kommentar

Kampen mot ondskapen

Av Hans Petter Sjøli

Ukrainernes kamp mot invasjonshæren og dens brutale fremferd gjør dypt inntrykk på de fleste av oss, selv om omkostningene er enorme. Men størst av alt er friheten, og den må kunne forsvares med alle midler.

Da jeg var 18 år nektet jeg å avtjene den den gang obligatoriske militærtjenesten. Jeg ble innkalt til avhør hos politiet, og forsøkte etter beste evne å forklare de tre polititjenestemennene hvorfor jeg ikke hadde til hensikt å gå inn i forsvaret, på et pasifistisk grunnlag. Spørsmålene jeg fikk var av typen – «hvis en væpnet mann brøt seg inn hos dere og truet med å drepe deg og familien din, ville du ha skutt ham hvis du hadde tilgang på et våpen?»

Det kjentes som en ganske drøy hypotetisk problemstilling, og politifolkene lot seg ikke helt overbevise av 18-åringens forsøksvise problematisering av premisset for spørsmålet. Derfor ble han, jeg, innkalt til nytt avhør, og ga et mer oppskriftsmessig svar, noe tjenestemennene sa seg fornøyde med.

Jeg slapp militærtjeneste, og måtte i stedet jobbe mer eller mindre gratis i halvannet år i det som da kaltes siviltjeneste. Det føles som et helt liv siden.

Ville jeg ha gjort det samme i dag? Nei, det ville jeg ikke. Men mitt 48-årige jeg har ikke noe med å moralisere over mitt 18-årige jeg. Det er mulig man blir en smule klokere og mer ansvarlig etter hvert som man blir eldre, men denne eventuelle innsikten kommer med årene og har ikke tilbakevirkende kraft.

Jeg står for valget jeg tok, og kjenner på en viss stolthet over mitt unge jeg og dennes ureddhet i møte med øvrigheten. Selv om jeg knapt kan huske hvordan jeg resonnerte den gangen, som en gutt på terskelen til voksenlivet.

Jeg har dog tenkt mye på dette de siste par månedene, etter Putin-regimets uhyrlige invasjon i Ukraina, knusingen av ukrainske byer og de djevelske overgrepene mot sivilbefolkningen i Butsja og i Mariupol – helt i tråd med det patetiske nazi-narrativet som med den russiske elitens øyne «rettferdiggjør» overgrepet mot nabolandet.

Var min pasifisme slik jeg (trolig) stotrende ga uttrykk for den i avhøret på politikammeret et overskuddsfenomen – et uttrykk for en situasjonsbestemt tidsånd da Sovjetunionen hadde kollapset og «alla krig var slut», som det heter i sangen?

Ja, jeg tror det.

Mitt verdensbilde var og er dominert av en til tider nesten frustrerende tvil – et både og-perspektiv fremfor et enten- eller. Absolutte begreper som for eksempel «ondskap» er vanskelig å bruke. Det føles for enkelt. Virkeligheten er ikke svart-hvitt, alt kommer an på øynene som ser, og selv onde handlinger kan «forklares» med bakenforliggende årsaker.

Men i bunn ligger det nok en slags tro på at humanismen og fornuften – eller samvittigheten – vil seire. En optimistisk grunntone, med andre ord, men hjertet holder jevn temperatur. Brennende hjerter har det med å brenne opp.

Da jeg intervjuet filosofen Lars Fr. H. Svendsen etter terroren 22. juli, spurte jeg ham om «ondskapen» – om det var et anvendbart begrep. Svendsen svarte raskt (etter minnet): «Ja, hvis dette ikke er ondskap, er ingenting det.»

Det var en øyeåpner. Ja, det finnes ondskap – og noen er villige, og i stand, til å sette den ut i live. Den onde handlingen har ingen nyanser. Den er ond. Og ondskapen må bekjempes, den må stås opp mot.

Det er en erkjennelse som ikke er forenlig med pasifisme. Vi må forsvare oss mot ondskapen. Med alle midler, også med vold om nødvendig. Politimennenes avhørsspørsmål til 18-åringen føltes helt fjernt, men gikk likevel til kjernen: Vil man forsvare det man holder kjært når det virkelig spisser seg til? Selvsagt vil man det.

I dag er det 8. mai, dagen da Nazi-Tyskland formelt overga seg i 1945. Det onde tyranniet var nedkjempet, og det ble jublet over hele verden.

Årets markering er kanskje mer enn noen gang før knyttet til nettopp tyranniets fall. Mer enn en krig mellom stater, var 2. verdenskrig en krig mellom den frie og den ufrie verden, mellom demokratiet og diktaturet.

De demokratiske kreftene slo tilbake – i vest. I øst skjedde det motsatte. Tyranniets fall medførte at et annet slags tyranni tok dets plass. Jernteppet senket seg over Europa, og landene i Øst- og Sentral-Europa ble underlagt Moskva, og Stalin-diktaturet. I stedet for den svarteste nazisme fikk de den koksgrå kommunismen, som tross viktige forskjeller bød på noenlunde samme oppskrift: Et ufritt diktatur; overgrep, undertrykkelse, vilkårlighet, overvåkning.

Ikke før i 1989 fikk østeuropeerne sin frihet. Etter hvert strømmet de fleste av dem til Nato og EU for å befeste friheten – som en forsikringsordning mot nye fremstøt fra tyranniske krefter i nabolaget.

I morgen, 9. mai, feirer Russland seieren over Nazi-Tyskland i det som kalles Den store fedrelandskrigen. Det er en av de viktigste høytidene i det enorme landet. Det er ikke rart. Kanskje så mange som 25 millioner sovjetborgere falt i kampen mot Hitler-regimet – som ved krigens inngang skrev under en ikke-angrepspakt og i praksis ble en nær alliert av Sovjetunionen, og de to delte Polen mellom seg, uten å bry seg om hva polakkene mente om saken.

Nazistene brøt pakten da de sent i juni 1941 gikk til angrep på Sovjet. Grusomhetene på østfronten overgikk alt som foregikk i vest, især ble Ukraina hardt rammet av den tyranniske krigens galskap, slik landet også ble da Stalins kollektiviseringsiver førte til hungersnød og massedød tidlig på 1930-tallet.

Siden ble fortellingen om trusselen fra vest et bærende element i den sovjetiske – og senere russiske selvforståelsen, iallfall etter at Putins nasjonalistiske prosjekt gradvis tok form. I den sovjetiske og østeuropeiske propagandaen besto Vesten av fascister og en dog nazister; Berlinmuren ble kalt «den antifascistiske beskyttelsesmuren». For å «beskytte» folk mot den vestlige/ «fascistiske» fare, gikk det hemmelige politiet hardt og systematisk til verks.

Etter Sovjetunionens fall ble det ikke tatt et oppgjør med stalintidens overgrep mot annerledestenkende. Den tidligere KGB-obersten Putin har sørget for at det hemmelige politiets skygge fortsatt ligger tungt over Russland, og med den: Løgnene, forvrengningene, propagandaen, ensrettingen, utrenskningene og nazi-beskyldningene.

Putins Russland er blitt stadig mer udemokratisk og autoritært, og man aner konturene av det gamle tyranniet som også russerne tok et oppgjør med på 1990-tallet, da frihetens og endringenes vind sveipet over Moskva-elven og ned til Gorkijparken, for å si det med en annen sang.

Når Putin-regimet nå stempler ukrainerne som nazister og fascister, er ironien total. Russernes feiring av seieren i den den store fedrelandskrigen, likeså, all den tid de selv fører en uhyrlig angrepskrig mot ukrainernes fedreland – og demokratiske styresett. Krigen i Ukraina står mellom tyranniet og demokratiet; det onde mot det gode. For de ukrainske frihetskjemperne står det om landet, folket, friheten og demokratiet.

Da mitt 18-årige alter ego – pasifisten – fikk fritak fra militærtjeneste tilbake på begynnelsen av 1990-tallet, gikk nok ikke det norske forsvaret glipp av en stor soldat. Tvert imot, de slapp å bakse med en kranglete, obsternasig og antiautoritær tenåring med et muligens noe forstrukket selvbilde.

Men denne karen, slik jeg kan mane ham frem for mitt indre, 48-årige øye, kunne nok ha tenkt annerledes slik verden har blitt sammenlignet med slik den var den gangen. Den eksistensielle motstandskampen som føres i Ukraina, viser til fulle behovet for et sterkt militært forsvar og et ditto samarbeid og samhold mellom demokratiske land.

Kampen mot ondskapen er en evighetskamp, og idealiserte forestillinger om ikkevold og fromme hymner om fred er dessverre ikke det som skal til for å beseire den. Det har Volodymyr Zelenskyj og brave ukrainere til fulle vist oss de siste månedene; som et ekko av alle som kjempet mot tyranniet på 1940-tallet og senere, og som æres i dag, på frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen.

Aldri før i min levetid har det gitt mer mening å markere 8. mai.