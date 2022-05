Kommentar

Fast track til forskjellssamfunnet

FORSKJELLS-NORGE: – Nordmenn liker ikke ulikhet, iallfall ikke når det rammer dem selv. Og spesielt utrivelig er det når det går utover barna, skriver VGs kommentator om forslaget om «fast track» på fornøyelsesparken Tusenfryd utenfor Oslo.

Et eget fast track-pass til de bemidlede er fornøyelsesparken Tusenfryds grep i konkurransen om feriefolket. Mer unorsk blir det ikke.

Nå skal jeg sjangle som en bakfull Syden-turist i glasshuset, for jeg slenger stadig oftere en hundrings på bordet for å slippe å stå i milelang kø på Gardermoen, men altså: Den bebudede innføringen av såkalte ekspresspass på Tusenfryd er alt annet en frydefullt.

Besøkende med feriepenger utenom det vanlige skal altså slippe forbi de vanlige på fornøyelsesparken ved å betale et fett tilleggsbeløp på toppen av de allerede ganske drøye inngangspengene.

Ikke bare for å rykke forbi andre i køen inn i parken, men også når de – det vil si avkommene (stort sett) – skal kjøre de største og (av en eller annen grunn) mest attraktive attraksjonene.

Det vil si dette: At de med dårlig råd må svette i drøye køer, mens ungene til de som snuser på inntektstopplistene kan sveve forbi, som om den regulære køen ikke angår dem.

«Unorsk» er et ord jeg ikke har all verdens glede av å bruke, men her passer det: Dette er pinadø unorsk.

Ok, da, så er det en «test», og ekspresspassene er få (50 om dagen). Men omleggingen skjer av en grunn, nemlig at det etterspørres.

Av dem som har råd, får vi tro.

SV-politikere raser, blant dem kultur- og idrettsbyråd i Oslo, Omar Samy Gamal. Han kaller det en «generell dårlig utvikling i samfunnet», og har vel på mange måter rett i det. Fotballen, likhetssporten fremfor noen, sliter også med et økende klasseskille ved økte treningsavgifter.

Tidligere fotballspiller Anders Jacobsen mener vi går mot en utvikling fra «klubben i mitt hjerte» til «klubben i pappas lommebok».

Det er en fiffig formulering. Samme med Tusenfryd-«testen» som er designet for å overprøve essensen i det norske likhets- og (dermed) tillitssamfunnet: At norske unger stiller mest mulig likt når det handler om lek og moro.

Tusenfryd er det glade vanvidd når sommeren drar seg til og de fleste har ferie. Det er køene fra helvete, eller mer presist, slik undertegnede ser det: Køene til helvete.

Å kjøre de barskeste berg-og-dal-banene der i gården er ren og skjær galskap, og bortenfor enhver fatteevne, iallfall blant de av oss som kjenner på høydeskrekk bare vi går opp trappen hjemme.

FOR DE USKVETNE: Berg- og dalbanen Supersplash på Tusenfryd i Ås kommune, rett sør for hovedstaden.

Men det er nå et sidespor. Tusenfryd og dets like er utrolig populært blant de nest minste, og vi som betaler for moroa deres – attraksjonene og ikke minst den kanskje ikke helt fornuftige maten som serveres – står der, i kø etter kø, og kjenner panikken stige, både fordi sommersolen får ordentlig tak, og fordi folkemengdene truer på alle kanter – bestående av folk (heldigvis stort sett barn) som vil utsette seg for nær døden-opplevelser, og det helt frivillig.

Slike skal man ha respekt for.

Ingen andre av familieparkene i Sommer-Norge skal innføre lignende ordninger, hevdes det, og godt er det. Likevel er det nok den veien det går uansett – rett og slett fordi etterspørselen og konkurransen dem imellom er økende.

Det betyr altså: Større klasseskille, også mellom barn.

Det er ikke rart at venstresidens politikere slenger seg inn i debatten og ser sitt snitt til å advare mot en uheldig trend i det ennå rike Norge. Dette er venstresidepolitikk i praksis, og som nok resonnerer godt i de brede lag.

Nordmenn liker ikke ulikhet, iallfall ikke når det rammer dem selv. Og spesielt utrivelig er det når det går utover barna.

Selv sier Tusenfryd-markedssjef Erik Røhne Andersen til NRK at han ikke tror dette vil ha særlige konsekvenser for kø-lengdene, men det er slikt man lærer seg å si på markedssjefsskolen.

Selvsagt har det det, og i hvert fall om ordningen utvides til å ligne på ordninger mange av oss kjenner igjen fra lignende parker i utlandet.

Selv bor jeg ikke langt fra Tusenfryd, og presset for å dra dit er ikke lite, akkurat. Å betale 500 kroner per hode per dag blir fort et saftig innhugg i feriebudsjettet og iallfall om presset (maset) i fortsettelsen blir at man vil slippe å stå i de lange køene.

«Bare 300 kroner ekstra, pappa!»

Jeg hører det for meg. Og liker det slettes ikke.