PRIDE: – Jeg vet det tar tid å skape holdningsendringer, men vi må ta disse kampene, vi må gjøre det lettere for de som kommer etter oss, skriver Amal Aden.

Debatt

Minoritet i minoriteten

Dessverre finnes det mennesker, også i Norge, som ikke føler annet enn hat og forakt for oss homofile. Derfor er det viktig å synliggjøre at vi finnes og personer med slike tanker og holdninger må informeres og utfordres.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Jeg er veldig takknemlig og glad for at jeg bor i Norge i 2022, et land der likestillingen har kommet langt og friheten står høyt.

Et land der menneskeverd er viktig og der vi er like mye verdt uansett kulturbakgrunn eller legning.

Et land som har gitt meg muligheten til å elske min kone uten at jeg slipper å skamme meg eller være redd for å bli arrestert eller drept på grunn av min legning.

Jeg kommer fra et land som jeg aldri kan reise tilbake til, et land der jeg risikerer fengselsstraff eller dødsstraff for å elske en av samme kjønn.

Det er viktig å huske at friheten ikke har kommet av seg selv og at vi ikke må ta friheten for gitt. Det er dessverre mange land rundt om i verden som fortsatt har fengselsstraff eller dødsstraff for å elske en av samme kjønn.

Det er i år 50 år siden det ble avkriminalisert i Norge å være homofil, men det var først i 1977 at Norsk Psykiatrisk Forening fjernet homoseksualitet som en «mental forstyrrelse» og i 1982 at Sosialdepartementet fjernet homofili som sykdomsdiagnose.

For meg er det viktig å synliggjøre og snakke høyt om at det går an å være en minoritet i minoriteten, det går an å være norsk-somalisk og elske en av samme kjønn.

Jeg mener det er viktig at vi synliggjør at det finnes homofile i alle verdens land og at alle skal respekteres.

Dessverre finnes det mennesker, også i Norge, som ikke føler annet enn hat og forakt for oss. Derfor er det viktig å synliggjøre at vi finnes og personer med slike tanker og holdninger må informeres og utfordres.

Dette er holdninger jeg møter i en enkelte innvandrermiljøer, når jeg holder foredrag:

Du er en skam.

Du burde ta livet ditt.

Du er betalt for å være homo, ingen er født homo.

Jeg blir kvalm når jeg ser deg.

Hvordan kan du si at du er muslim og lesbisk.

Du havner i helvete.

Hadde jeg møtt deg i Somalia skulle jeg ha henrettet deg med mine egne hender.

Slike holdninger må bekjempes. Jeg vet det tar tid å skape holdningsendringer, men vi må ta disse kampene, vi må gjøre det lettere for de som kommer etter oss.

Nå i juni skal vi vifte med regnbueflagg og gå med regnbuearmbånd – vi skal vise at det er greit å elske en av samme kjønn.

Kjærlighet er kjærlighet.

Friheten og kjærligheten vinner til slutt.